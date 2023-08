Ecuador naar stembus, naam vermoorde presidentskandidaat Villavicencio staat nog steeds op stembiljet

De naam van Villavicencio prijkt nog steeds op de stembiljetten. Die waren al gedrukt toen de kandidaat op 9 augustus in Quito werd doodgeschoten. Zijn plaats als kandidaat van de partij Construye (Bouw) is ingenomen door Christian Zurita, die net als voormalig onderzoeksjournalist en parlementariër Villavicencio naam maakte als kritisch journalist en corruptiebestrijder.

Onduidelijk is welke gevolgen de moord op het stemgedrag van de Ecuadorianen zal hebben. Villavicencio stond in de peilingen op een tweede plaats, ver achter zijn concurrent Luisa Gonzalez, die leidde met ruim 30 procent van de stemmen. Dat was vóór de moord, daarna zijn er geen peilingen meer uitgevoerd.

Zurita verscheen afgelopen week nadrukkelijk met kogelvrij vest en een helm op in het openbaar, uit voorzorg, en als een statement over de onveiligheid in Ecuador. Tot enkele jaren geleden gold Ecuador nog als het veiligste land van Midden-Amerika. Sindsdien is het een doorvoerland geworden voor cocaïne, en vechten drugsbendes er om de hegemonie. Het aantal doden door geweld is er in vijf jaar tijd vervijfvoudigd.

Moord omgeven met vraagtekens

De moord op Villavicencio is omgeven met vraagtekens. De familie van de vermoorde beschuldigt de staat van medeplichtigheid of erger. Villavicencio kreeg als kandidaat extra beveiliging, maar toch slaagde een schutter erin door drie veiligheidskordons heen te wandelen en hem drie keer in het hoofd te schieten. Hij werd daarna doodgeschoten door de politie. Zes anderen, volgens de autoriteiten allemaal Colombianen met een criminele achtergrond, werden gearresteerd.

Partij Construye schoof aanvankelijk Villavicencio’s running mate Andrea Gonzalez naar voren om hem te vervangen. De partij kwam daarvan haastig terug en koos voor Christian Zurita. Gonzalez blijft kandidaat voor het vicepresidentschap. De partij vreesde dat de kiesraad haar zou afwijzen als presidentskandidaat, omdat ze al officieel was aangemeld als running mate.

Behalve de presidentsverkiezing houdt Ecuador zondag ook een referendum over het stopzetten van olieboringen in het Amazonegebied. Die vinden plaats in het beschermde deel van het Amazonewoud, waar nog enkele oorspronkelijke stammen leven. In een tweede referendum wordt de kiezers goedkeuring gevraagd voor omvangrijke nieuwe olieboringen in een gebied bij de hoofdstad Quito.