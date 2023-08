‘Ecuador is te vergelijken met de tijd van Pablo Escobar in Colombia. Die liet ook een presidentskandidaat vermoorden’

Na de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio is in Ecuador de noodtoestand afgekondigd. Journalist Ernesto Rodriguez Amari, die op dit moment in Ecuador verblijft, ziet hoe het land geteisterd wordt door toenemend kartelgeweld.

Wat heeft er zich precies afgespeeld?

“Fernando Villavicencio had hier woensdag een politieke meeting gepland in een middelbare school in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Hij kwam er spreken over zijn toekomstige politieke beleid, als hij president zou worden. Na de meeting verliet hij het gebouw onder politiebescherming. Op het moment dat hij de wagen in wil stappen, rijden er mensen op een motor dichterbij en lossen ze een veertigtal schoten. Villavicencio kreeg drie kogels in het hoofd en nog een paar in het lichaam. Hij is nog in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden.”

Is er al een idee wie de daders zijn, of waarom Villavicencio vermoord is?

“Villavicencio had net als zijn familie en entourage vorige week verschillende bedreigingen gekregen. De reden is eenvoudig: hij heeft als presidentskandidaat verkondigd dat hij een streng beleid wil voeren tegen de georganiseerde misdaad. De politie zoekt dus onder meer in die richting.

“Voorlopig wijst het onderzoek naar de groepering De Wolven, die samenwerken met het beruchte Sinaloakartel. Maar dat is nog erg voorbarig. Villavicencio had ook bedreigingen gekregen uit andere politieke strekkingen. Als journalist had hij immers verschillende onderzoeken uitgevoerd naar corruptie, onder meer in de administratie van oud-presidenten Lenín Moreno en Raffael Correa.”

Sinaloa, dan hebben we het over drugs.

“Klopt, Sinaloa is op dit moment het grootste drugskartel ter wereld. Ze opereren met hun cocaïnehandel in meer dan tachtig landen. Maar ze staan ook op voet van oorlog met andere kartels – onder meer in Ecuador, Mexico, Colombia en Peru – omdat er op dit moment een overproductie is van cocaïne.”

Ecuador was lange tijd een vrij rustige haven tussen Colombia en Peru, die geteisterd werden door geweld. Die tijd is voorbij?

“Er is heel veel corruptie, en inderdaad ook heel veel geweld. We zien het laatste jaar veel zaken die over lijken te waaien vanuit Colombia, zoals afpersingen en ontvoeringen waarbij fors losgeld gevraagd wordt. Villavicencio wou hard optreden tegen die praktijken.

“Onder de laatste twee presidenten is het geweld in Ecuador enorm toegenomen. Dat hangt ook samen met de cocaïnetrafiek: uit onderzoek weten we dat er veel meer cocaïne van Ecuador naar Europa gaat. De georganiseerde criminaliteit heeft echt voor chaos gezorgd in het land. Ik zou het durven te vergelijken met de tijd van Pablo Escobar in Colombia. Hij liet ook een presidentskandidaat vermoorden. De aanhangers van Villavicencio zien vandaag ook die dynamiek van het Colombia uit de jaren ’80.”

Na de moord is de noodtoestand uitgeroepen, in volle kiescampagne. Welke gevolgen heeft dat?

“Het betekent onder meer dat er een avondklok ingesteld wordt. Politieke meetings worden de komende dagen stopgezet. En de politie en het leger zullen extra waakzaam zijn om de veiligheid van de bevolking te garanderen. Veel mensen vragen ook al langer dat de politie hard optreedt tegen de onveiligheid – ze zijn bang dat het land afglijdt naar een staat vol geweld.

“Dit alles zal uiteraard gevolgen hebben op de kiescampagne. Fernando Villavicencio deed het niet slecht in de peilingen. Zijn boodschap was eenvoudig, maar sloeg wel aan. Dat hij nu vermoord is, zal ongetwijfeld een rol gaan spelen. Vergeet niet dat het voor Ecuador heel belangrijke verkiezingen zijn. Er wordt een nieuwe president verkozen, maar ook een nieuwe nationale assemblee.”