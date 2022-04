Econoom Véronique Goossens over uw geld: ‘Beste manier om je in te dekken tegen inflatie: aandelen’

Een oorlog in Europa, torenhoge energieprijzen en inflatie: de aandelenmarkt laat het niet aan zijn hart komen en zit intussen alweer op het niveau van voor de Russische inval in Oekraïne. Volgens Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius, is er simpelweg weinig alternatief voor beleggers.

Hoe doen de beurzen het momenteel?

“Het minste dat je kan zeggen, is dat beurzen heel volatiel zijn. Heeft te maken met onzekerheid die er heerst. Hoe loopt de oorlog in Oekraïne af? Hoe gaat het hele energievraagstuk aflopen? Hoe snel trekken de centrale banken hun rente op? Dat weten we allemaal niet. Zulke onzekerheid hebben beleggers niet graag. Het zorgt ervoor dat de beurzen zéér volatiel zijn.”

Aandelenmarkten doen het beter dan obligatiemarkten. Hoe komt dat?

“Centrale banken verstrengen hun beleid om de inflatie te bestrijden. Daardoor stijgt de rente. De markt anticipeert daarop. Want de waarde van een obligatie daalt vanaf het moment dat de rente stijgt.”

“Wat de beurzen betreft: daar geldt eigenlijk het scenario van TINA, there is no alternative. Door de hele lage rentes op obligaties was het zoeken naar iets dat wel nog opbracht. Dat zijn aandelen. Bedrijven hebben in 2021 een mooie winst laten optekenen, toch ten opzichte van 2020.”

Hoge grondstofprijzen, stijgende energieprijzen en een oorlog: dat heeft daar geen impact op?

“Het is misschien contra-intuïtief maar het is omdat die andere activa in waarde dalen. Daardoor is er een verplaatsing van geld richting aandelen. We verwachten op dit moment nog altijd dat bedrijven winst zullen maken. Natuurlijk, bedrijven zijn veel voorzichtiger geworden in hun prognoses dan vorig jaar door de onzekerheid.”

“Ik zit hier nu niet te zeggen dat we met zijn allen moeten investeren in aandelen. Beleggers die al aandelen bezitten, zou ik aanraden om niet te verkopen. Aangezien er net een beurscorrectie is geweest, zou je kunnen zeggen dat het een goed moment is om in te stappen voor wie nog geen aandelen heeft. Maar dan zou ik aanraden om dat goed aan te pakken en te spreiden in de tijd. Het zou kunnen dat er nog een correctie komt.”

In de Verenigde Staten waarschuwden analisten deze week voor een omgekeerde rentecurve. Wat is dat?

“Dat wil zeggen dat de rente op korte termijn hoger is dan die op lange termijn. Normaal is het omgekeerd. Als deze situatie tijdens een bepaalde periode aanhoudt, is dat historisch gezien een teken om te zeggen dat we naar een recessie gaan. Dat wil niet zeggen dat we voor het volledige jaar naar een krimp gaan, maar wel dat we twee kwartalen na elkaar een krimp kunnen meemaken. Als de economie een half jaar (twee kwartalen) krimpt, dan spreken we over een tijdelijke recessie.”

De koopkracht daalt door de inflatie en tegelijk doen beurzen het goed. Dat is toch gek?

“Het is inderdaad een beetje raar om zeggen maar op dit moment lijken aandelen de beste manier om je in te dekken tegen de inflatie. Je moet natuurlijk wel kijken naar de verschillende plekken in de wereld: aandelenmarkten in opkomende landen en de Verenigde Staten doen het relatief goed, de Europese markten krijgen het moeilijker. De impact van de oorlog in Oekraïne is groter voor ons én we zitten nog altijd met bevoorradingsproblemen.”

Moeten we stilaan besluiten dat de financiële economie zich heeft losgekoppeld van de reële?

“Je hebt dat ook gezien in het coronajaar: toen eindigde het beursjaar positief, in wat nochtans een van de slechtste economische jaren in de recente geschiedenis was. Dat is op zich wel raar. Een loskoppeling zou ik het niet noemen, maar het is wel een teken dat beide niet één-op-één zitten. De centrale banken hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Ze hebben veel geld in de financiële markten gepompt. Dat geld zit daar nog in en blijft daar nog een tijdje zitten.”