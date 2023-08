Econoom Carsten Brzeski: ‘Het gevaar bestaat dat Duitsland andere EU-lidstaten zal kannibaliseren’

De Duitse motor van de Europese economie sputterde al en riskeert stil te vallen nu Berlijns grootste handelspartner China in de problemen komt. ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski: ‘Duitsland dreigt weer de zieke man van Europa te worden.’

De ongemakkelijke waarheid is dat de Duitse economie in een schemerzone zit tussen stagnatie en recessie, een slowcession, zei Carsten Brzeski onlangs. Sindsdien volgde het ene na het andere bericht over dalende industriële productie en stagnerende export, met name naar China. Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland en Global Head Macro Research van de bank, ziet ook nu niet snel beterschap opduiken.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de Duitse slowcession, die ook wij beginnen te voelen?

“Er zijn er een aantal. Er is minder vraag vanuit China naar industriegoederen uit Duitsland omdat sinds de heropening na de lockdowns alleen de horeca en de dienstverlening weer aantrokken, maar hun brede economie nog niet. Er is ook een structureel probleem. China maakt nu zelf steeds meer producten die vroeger uit Duitsland kwamen − vooral auto’s. Daar is China toch echt een zware concurrent geworden. Een derde factor is dat Peking in de economische oorlog met de VS Berlijn steeds meer als een bondgenoot van Amerika ziet. Dit begint door te wegen in hun productkeuze.”

The Economist noemde Duitsland vijfentwintig jaar geleden al eens ‘de zieke man van Europa’. Dreigt dat opnieuw zo te zijn?

“Er is zeker een risico. De geschiedenis herhaalt zich wel niet volledig. Het grote verschil is dat Duitsland destijds met torenhoge werkloosheidscijfers te kampen had, met meer dan 5 miljoen werklozen. Op dit moment zijn het er 2,6 miljoen, zowat de helft. Maar er zijn wel parallellen met twintig jaar geleden, waardoor Duitsland nu een beetje weer de zieke man van Europa dreigt te worden. Dat heeft, naast China, ook te maken met het gebrek aan structurele hervormingen en investeringen de ­afgelopen vijftien jaar. Qua internationale concurrentiepositie is Duitsland op alle ranglijsten gezakt, van het World Economic Forum en de OESO tot en met de Wereldbank.”

Wat zijn de verklaringen?

“Duitsland loopt achter op het gebied van het moderniseren van zijn infrastructuur en digitalisering, zeker van zijn bureaucratie. En nu hinkt het land ook achterop inzake energieveiligheid. De industriële productie staat vooral bij de energie-intensieve industrie jaar op jaar nog steeds 12 procent in de min.

“Los van de vraag is de Duitse industrie gewoon minder gaan produceren omdat het te duur is geworden. Het is wel gelukt om de afhankelijkheid van Russisch gas en olie terug te schroeven, maar daar staat wel een hogere energieprijs tegenover. Deze evolutie is versneld door de oorlog in Oekraïne, maar vindt haar oorsprong uiteindelijk in de beslissing van gewezen bondskanselier Merkel om met kerncentrales te stoppen na de kernramp in Fukushima. Over de voor- en nadelen spreek ik me niet uit, maar de industrie vindt het energiebeleid nu nog altijd te onzeker. Het tempo om naar hernieuwbare energie om te schakelen viel enorm tegen.”

Duitsland op de pechstrook, China in de problemen... Dreigt een negatief water­valeffect op de rest van de eurozone, ook België?

“Ja, in eerste instantie zal Duitsland de Chinese problemen voelen. Als je de export en import bij elkaar optelt, is China de belangrijkste handelspartner van Duitsland. En als Duitsland negatieve gevolgen merkt of voelt, zie je dat natuurlijk ook in andere Europese landen. Dan denk ik aan België, dat toch nauw verbonden is met de Duitse industrie, maar ook aan Nederland via de haven van Rotterdam, Oostenrijk, Noord-Italië en de Oost-Europese lidstaten.

“De grote vraag is welke een reactie er dan uit Berlijn komt. Er zijn twee opties: een actiever industriebeleid, met meer investeringen in de industrie, of een protectionistischer beleid.”

Zou dit een soort eurocrisis kunnen ­veroorzaken?

“Nee, dat denk ik niet − of toch niet op ­financieel-economisch vlak. Op de munt kan het wat gevolgen hebben, in de zin dat de euro eerder zwakker wordt dan sterker. Maar als je puur kijkt naar de overheidsschulden, die meer dan tien jaar geleden de vorige eurocrisis veroorzaakten, zit Duitsland nog altijd goed. Juist daarom stelt zich nu de vraag waarom de overheid in Berlijn niet zelf meer in de industrie investeert. De politiek in Berlijn is nog steeds wat in ontkenning, denk ik, maar beleidsverandering zal nodig zijn.

“En dan is de vraag: hoe trekt Duitsland bedrijven aan? En kan dat dan ten koste gaan van de andere Europese landen? Of gaat Duitsland samenwerken met andere Europese partners? Als Berlijn egoïstisch zou handelen en juist niet naar de EU kijkt, kan er wel een soort van eurocrisis ontstaan, hetzij eerder een politieke. Ik denk dan aan de spanningen zoals we die zagen bij het begin van de covidpandemie, toen Duitsland ook even solo ging voor het met de EU samenwerkte.”

Wat kunnen de EU-landen, en zeker de eurozone, nu het beste doen om tot een win-winsituatie te komen?

“De eurozone zou hier op lange termijn sterker kunnen uitkomen − als Duitsland de weerstand opgeeft tegen een versoepeling van de begrotingsregels, of toch minstens op voorwaarde van investeringen. Daar zouden de andere Europese landen baat bij hebben. De andere lidstaten kunnen nu niet zoveel doen, behalve proberen om als gesprekspartner klaar te staan.

“Het probleem van de Duitsers is dat ze als economisch succesvol land niet veel voorbij de grens hebben gekeken. Er is wat economische ­arrogantie ontstaan, namelijk dat ze niet naar de anderen hoeven te luisteren. Ik denk dat het nu tijd is om wel gesprekken aan te gaan, want deze situatie zal niet makkelijk op te lossen zijn. Het wordt zaak om Duitsland meer bij de Europese discussies te betrekken.”

Welke rol kan België hierin spelen?

“Veel wat van toepassing is voor Duitsland geldt ook voor België. Je zult je toch meer aan de nieuwe realiteit moeten aanpassen. De politieke druk groeit om niet langer kritiekloos of zonder twijfels zaken te doen met China. Je moet aan de-risking doen. Er zal nooit gevraagd worden om van de ene op de volgende dag geen zaken meer met China te doen, maar er wordt meer voorzichtigheid ingebouwd, en het wordt wat ingewikkelder. Je mag er niet meer op rekenen dat je zoals de voorbije jaren alleen een soort van stijgende exportlijn richting China zult zien. Waar zijn er andere exportmarkten te vinden? Je moet je ook meer op Europa richten en de geopolitieke veranderingen incalculeren.

“Het Belgische energievraagstuk is ook vergelijkbaar met Duitsland, al hebben jullie nog wat langer kernenergie. Maar stel nu bijvoorbeeld dat Berlijn met een energieprijsplafond komt voor haar industrie? Als dat veel lager is dan de energieprijs in België, dan loopt België gevaar industrie te verliezen aan Duitsland. Daar begin je inderdaad best al op te anticiperen door nu met Duitsland te praten, zodat ze niet als einzelgänger optreden.”

De nood aan één Europese industrialiseringspolitiek is hoog?

“Ja, dat is het zeker. Zo niet bestaat het gevaar dat Duitsland andere landen die ook industrie hebben zal kannibaliseren, en een soort van nationalistisch industriebeleid zullen voeren dat bronnen van andere EU-lidstaten zal leegzuigen. Dan wordt het heel spannend.”

Voor België komt dan de auto-industrie in het vizier?

“Ja, precies. Het wordt uitkijken wat de Duitse auto-industrie doet en hoe België daarop inspeelt. Tegelijk deelt België hetzelfde lot als Duitsland door de onzekerheid op de globale markt. Er komt nog een hele stroom van Chinese auto’s naar de EU. Chinezen gaan ook meer Chinese auto’s kopen en minder Europese, met alle gevolgen van dien.”

Welke rol ziet u weggelegd voor de ­Europese Centrale Bank in het begeleiden van deze crisis?

“De ECB kan echt niet al te ver meer gaan met haar renteverhogingen. Ik denk dat ze in september nog één keer de rente zullen optrekken, maar dan moet het echt gedaan zijn. Naarmate dit langer duurt − die economische situatie van transformatie, van stagnatie − zou de ECB waarschijnlijk ook geneigd moeten zijn om die rente ook weer een klein beetje te verlagen. Je hebt voor de noodzakelijke transformatie van een economisch model investeringen nodig. Als de investeringen te duur zijn, vertraagt het hele proces.”

In de VS is er ook nog altijd recessie maar de voorspellingen gaan wel uit van een zachte landing. Reikt dit Europa een ­parachute?

“Ja, het kan voorkomen dat Europa in een echte recessie terechtkomt. Het worstcase­scenario is een harde landing in de VS. Maar een van de redenen voor een zachte landing in de VS is de Inflation Reduction Act van president Biden, waar men (met een groen subsidiebeleid, red.) investeringen weghaalt uit Europa om de VS sterker te maken... De zachte landing in de VS gaat dus ten dele ten koste van Europa.”

Het beste antwoord van Europa is een ­eigen Inflation Reduction Act?

“Ja, inderdaad, want wat wij in al die jaren van zoveel verschillende crisissen nog steeds niet goed geleerd hebben van de Amerikanen, is dat het ook over symboliek gaat. Weinigen weten echt welke details er in de Amerikaanse Inflation Reduction Act zitten. Maar als je met bedrijven praat, is het wel een enorme magneet geworden om in de VS te investeren.

“Dit soort initiatief is wat in Europa op dit moment ontbreekt. We hebben een ­heel grote interne markt in Europa, maar toch heerst er onzekerheid. We hebben met een eigen Chips Act en een China-strategie al heel veel elementen, maar wat er ontbreekt is die grote symboliek van het grote getal, dat ook geloofwaardig is, en dat ervoor zorgt dat er wel weer in Europa wordt ­geïnvesteerd.”