Econoom André Decoster: ‘Bij een splitsing stort Wallonië in de armoede’

Econoom André Decoster (64) start aan de KU Leuven zijn laatste academiejaar, dan wenkt het emeritaat. Een gesprek over de begroting, schuld, ongelijkheid en fiscaliteit. En over transfers en Vlaams-nationalisme. ‘Bij een splitsing stort Wallonië in de armoede.’

“Als het land wordt gesplitst, zullen Vlamingen meer overhouden: dat is het verhaal van de nationalisten”, zegt econoom André Decoster (KU Leuven). “Maar is dat wel zo? Je moet ook de kosten van een splitsing berekenen. Als Vlaanderen onafhankelijk wordt, heeft dat op termijn wellicht negatieve gevolgen voor onze welvaart. Dat was ook de tragiek van de brexit. Onafhankelijkheid is een welvaartsrisico, omdat je allerlei barrières optrekt die de concurrentie tussen bedrijven en dus de economische groei zullen belemmeren.”

André Decoster, die 65 wordt en aan de KU Leuven zijn laatste academiejaar ingaat, is erg zuinig met opinies en interviews. Hij voelt niet aldoor de behoefte om politieke uitspraken te doen. Maar als het over de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel gaat, spreekt hij met grote kennis van zaken en schuwt hij het debat helemaal niet. “Ik ben voor een sterke Belgische federatie”, zegt hij. “Je lost geen enkel probleem op door de illusie te scheppen dat Vlaanderen een veel homogenere gemeenschap is dan België. Dat is niet zo, daar hoef ik geen tekening bij te maken. Heeft de toegenomen ­autonomie van Vlaanderen veel politieke ­problemen opgelost, misschien?”

Straks gaan we dieper in op transfers, nationalisme en staatshervormingen. Maar eerst: het aanzwellende pessimisme over de stand van het land. Ook dat vindt hij ongepast. Dat veel commentatoren dramatisch doen over begroting en staatsschuld, is volgens Decoster overdreven. Sterker nog, meer dan tien jaar geleden noemde hij dat al ‘hysterisch’.

Vindt u het nog altijd hysterisch?

“Ja, dat pessimisme over de stand van het land vind ik hysterisch. Zeker nu. Ik zeg niet dat er geen redenen zijn tot bezorgdheid, maar we moeten ons wel minder zorgen maken dan de paniek die door sommigen wordt aangevuurd.”

Waarover hoeven we ons geen zorgen te maken?

“Over het niveau van de staatsschuld. Die zit nu op 105 procent van het bruto binnenlands product. Dat is absoluut geen reden tot paniek. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een schuld van 60 procent beter zou zijn dan 105 procent. Natuurlijk betaal je in het laatste geval meer rente, maar je dóét ook iets met het geld dat je geleend hebt. Het is een van de problemen in het maatschappelijk debat: uitleggen dat onze schuld houdbaar is. Je hoort te vaak dat onze schuld ‘onhoudbaar’ is.”

BIO geboren in 1958 in Avelgem • gewoon hoogleraar economie aan de KU Leuven • begint aan zijn laatste academiejaar, gaat dan met emeritaat • is onder meer gespecialiseerd in de financiële transfers binnen België • doet momenteel onderzoek naar de ongelijkheid in ons land • dat onderzoeksproject heet BE-PARADIS en komt in 2024 met resultaten

Klopt dat niet?

“Nee, een econoom spreekt pas over een onhoudbare schuld als die echt explodeert, als we in een sneeuwbal terechtkomen waarbij de schuld almaar stijgt, theoretisch tot in het oneindige. In die situatie zitten we niet. De interest die we betalen op onze schuld is lager dan onze economische groei. Om u een idee te geven: de economie is tussen 2021 en 2024 gegroeid van 500 tot 600 miljard. Dankzij die 100 miljard groei heeft onze overheid 50 miljard extra inkomsten. En de interest op onze schuld bedraagt vandaag 10 miljard.”

Hoe zit het met ons begrotingstekort?

“Voor volgend jaar wordt dat door het monitoringcomité geschat op iets meer dan 4 procent, dat is opmerkelijk lager dan de prognoses die we van het Federaal Planbureau kregen. Naast herzieningen, die ook tonen hoe onzeker die ramingen zijn, hebben we dat mee te danken aan die groei. In ieder geval is er geen enkele reden om naar de jaren 80 te verwijzen, zoals veel journalisten en commentatoren doen. De vergelijking met de jaren 80 gaat niet op.”

Waar komt ze dan vandaan?

“Ik vermoed dat mensen die de vergelijking graag maken, zijn opgegroeid in de jaren 80. Maar toen bedroeg het begrotingstekort bijna 14 procent. Mocht dat nu het geval zijn, dan zouden we een tekort van 84 miljard hebben. En het is 25 à 30 miljard. Nog een verschil: in de jaren 80 ging een kwart van de overheidsuitgaven naar de interesten op de schuld. Mocht dat nu het geval zijn, dan betaalden we 130 miljard. En het zijn er dus maar 10.”

Waarover moeten we ons wel zorgen maken?

“De overheidsuitgaven zullen groeien, dat is wel een reden om bezorgd te zijn. Vooral de gezondheidszorg wordt een echte uitdaging. Door de technologische vooruitgang zal die sowieso duurder worden. Ik ben geen specialist in de materie, maar behandelingen worden ook steeds individueler – en dus misschien peperduur. Daar zit mijn bezorgdheid.”

Wat met de pensioenen?

“Die uitgaven zullen stijgen, maar de vraag is of ze onbetaalbaar worden. Ik denk niet dat er een reden is om te vrezen dat we straks geen pensioen meer zullen hebben.”

Volgens uw collega Ive Marx van de UAntwerpen zeuren we te veel over ons land. De ongelijkheid ligt laag, en het mediane vermogen is het hoogste ter wereld.

“In de feiten klopt dat. Is het omdat het gras altijd groener is aan de andere kant? Het valt in elk geval op: in de meeste landen waar ik kom, vindt men het eigen systeem het slechtste. Sommige Belgen vinden Nederland een gidsland. Maar de Nederlanders vinden hun belastingsysteem het slechtste ter wereld. Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk, om over Frankrijk nog te zwijgen. In de VS: hetzelfde. Ik zie dat veel collega’s die in de VS doctoreerden, klagen over de Belgische belastingen, maar toch graag naar hier terugkeren.”

Door de welvaartsstaat?

“Ik vermoed inderdaad dat het bijna altijd door de welvaartsstaat is – van onderwijs tot gezondheidszorg, die van zeer goede kwaliteit zijn. En de ongelijkheid is hier inderdaad laag. Wat niet betekent dat er geen mensen zijn die het moeilijk hebben. Hoe die ongelijkheid evolueert, is een andere vraag. Ik heb met een aantal collega’s een project opgestart om dat grondig te onderzoeken. Alles wijst erop dat België, zowel qua inkomen als qua vermogen, een relatief gelijk land is. De paradox is dat iedereen denkt dat die ongelijkheid toeneemt.”

Dat hoor je inderdaad voortdurend.

“Deze zomer zei schrijver David Van Reybrouck het nog in De Standaard: dat hij van Bea Cantillon (armoede-expert, die lang het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de UAntwerpen leidde, red.) ‘verbijsterende’ cijfers had gezien over de ongelijkheidsgroei. Ik lees dat constant in alle kranten. Maar ik zou graag hebben dat men mij de cijfers eens toont, want ik zie in officiële statistieken over de ongelijkheid in ons land een vlakke lijn – geen daling, maar ook geen stijging. Dus ik sta versteld van het aplomb waarmee iedereen dat zegt.”

Waar komt het idee dan vandaan?

“Mensen laten zich misschien te sterk beïnvloeden door narratieven uit het buitenland. In de VS stijgt de ongelijkheid enorm, dat is zeker zo. Maar dat wordt dan zonder empirisch onderzoek veralgemeend naar Europa en België. En die vermeende stijging wordt dan nog ‘stuitend’ en ‘verbijsterend’ genoemd. Let op, ik zeg niet dat de ongelijkheid niet stijgt, ik zeg alleen dat we onvoldoende degelijke gegevens hebben om daar veel over te zeggen.”

Wat met de cijfers van Bea Cantillon dan?

“Die cijfers over ongelijkheid zijn gebaseerd op enquêtes, waarbij mensen aangeven wat ze verdienen, hoe ze hun geld besteden, enzovoort. Maar zulke enquêtes zijn onderhevig aan meetfouten, aan de respons ook – wie antwoordt wel, wie niet? En vanzelfsprekend mist men zo een deel van het inkomen. In enquêtes zie je niet de winst die in het bedrijf blijft, de mensen die een wagen kopen op hun vennootschap, of die hun villa in het bedrijf stoppen. In ons onderzoek willen wij proberen die ontbrekende inkomensvormen toch zo goed mogelijk in kaart te brengen.”

Maar als die winsten en de auto’s ontbreken, zal de ongelijkheid waarschijnlijk toch groter zijn dan we nu denken?

“Zeker. Onze eerste resultaten wijzen er al op dat de ongelijkheid hoger ligt dan we in de enquêtes zien. Maar neemt ze ook toe? En zo ja, neemt ze toe op een stuitende manier? Dát is de vraag.”

En kent u het antwoord al?

“Nog niet helemaal. Het onderzoek loopt nog. Maar een paar dingen kunnen we al zeggen. Tot de financiële crisis van 2009 was de ongelijkheid aan het dalen, als we het inkomen vóór belasting, het zogenaamde marktinkomen, als uitgangspunt nemen. Vanaf 2010 zien we die toenemen. Een jaar of vier later begon ook de ongelijkheid in beschikbaar inkomen, dat is wat je overhoudt ná belastingen, enigszins toe te nemen.”

Wat was daar de oorzaak van?

“De zogenaamde Zweedse regering, onder leiding van Charles Michel (MR), die aantrad in 2014 (met MR, N-VA, Open Vld en cd&v, red.). Die heeft een belastingverlaging doorgevoerd die de ongelijkheid waarschijnlijk wat heeft doen stijgen.”

Wat is dan uw probleem met mensen die zeggen dat de ongelijkheid toeneemt?

“De stelligheid waarmee ze dat beweren, zonder dat ze kunnen aangeven op welke cijfers ze zich baseren. Ik sluit niet uit dat de ongelijkheid het voorbije decennium is toegenomen, maar met alleen maar die enquêtes kun je dat niet hardmaken. En wat je zeker niet kunt zeggen, is dat de ongelijkheid op een ‘verbijsterende’ of ‘stuitende’ manier is toegenomen. Je moet daarvoor de enquêtes aanvullen met andere gegevens. En daar zijn mijn collega’s en ik nog volop mee bezig.”

U maakte deel uit van de expertencommissie die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) adviseerde over de fiscale hervorming. Die is mislukt.

“De minister heeft een aantal kersen uit ons rapport geplukt, en wilde op die manier een eerste stap zetten. Onze adviezen waren budget­neutraal. Het is niet omdat de belastingen op arbeid omlaag moeten, dat de belastingen in hun geheel omlaag moeten. En ik hoef u niet te zeggen wie dat wél vond.”

De liberalen.

“Juist. En zo werd wat overbleef van het plan uiteindelijk onbetaalbaar. De cd&v hechtte een te groot belang aan het optrekken van de belastingvrije som. Dat is een belastingverlaging voor iedereen.”

Ook mensen die heel goed verdienen, zouden dan minder belasting betalen op de onderste schrijf van hun inkomen.

“Inderdaad. Nu, het is wel erg belangrijk om te weten dat de commissie niet naar meer herverdeling streefde. Dat was niet ons perspectief. Het was onze opdracht een systeem te ontwerpen dat minder belastend zou zijn voor onze economie, dat met andere woorden de groei ten goede zou kunnen komen. Ik zeg niet dat de belastingen niet mogen dalen, of dat er niet meer herverdeling mag zijn, maar die vragen waren niet aan de orde.”

‘Onze staatsschuld zit nu op 105 procent van het bruto binnenlands product. Dat is absoluut geen reden tot paniek.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Wat is voor u het belangrijkste wat zou ­moeten gebeuren?

“Als je de lasten op arbeid wilt verlagen, is er maar één shift mogelijk: van inkomen uit arbeid naar inkomen uit vermogen. Men stelt het vaak voor alsof er drie bronnen van belasting zijn: inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen, en consumptie – btw dus. En daar ben ik het niet mee eens. De btw is eigenlijk gewoon een vorm van belasting op inkomen: je betaalt aankopen met wat je verdient.”

Weg met de btw, dan maar?

“Nee, er zijn goede redenen om de btw te behouden. Ik zeg alleen dat je de belastingen op arbeid niet kunt verminderen door die op consumptie te verhogen. Dat is een vestzak-broekzakoperatie. Lood om oud ijzer, noemt een ­Nederlandse collega van mij het. Als je minder lasten op arbeid wil, is de enige weg: inkomsten uit vermogen meer belasten.”

En het vermogen zélf belasten? Er is weer een internationale oproep om de rijksten te belasten, die mee door oud-premier Yves Leterme (cd&v) wordt gesteund.

“Die vraag had ik natuurlijk verwacht, maar daar zeg ik liever niets over. Ik ben daar niet in gespecialiseerd. Ik kan wel iets zeggen over inkomen uit vermogen. De belasting daarop kan best worden gelijkgeschakeld, want de verschillen zijn groot: de roerende voorheffing bedraagt 30 procent, de belasting op inkomsten uit spaarrente is 0 procent. Die op de staatsbon 15 procent. Dat is niet logisch.”

Die staatsbon is wel een groot succes. Goede zaak voor koper en overheid?

“Voor de aankoper ervan blijkbaar wel, je kunt nergens een hogere rente vinden, zonder risico bovendien. Voor de staat is het ook een goede zet, gegeven de betrachting: banken aanporren om hogere rentes te geven. Ik was een beetje verrast toen mijnheer De Roover (Peter De Roover, Kamerfractieleider N-VA, red.) het had over de 600 miljoen aan rente die de staat over een jaar moet betalen. Die had de staat sowieso moeten betalen, natuurlijk. Maar nu betaalt ze die aan mensen die een staatsobligatie kochten.”

Is het goed dat de banken wat peper in de kont krijgen?

“Dat durf ik niet te zeggen. Ik ken de balansen van de banken niet. Ik ben geen financieel econoom. Dat weet ik dus niet.”

Wat een verfrissend antwoord: economen ­beantwoorden doorgaans alle vragen. U zegt het als u ergens geen gespecialiseerde kennis over hebt.

“Ja. Ik vind dat logisch. Ik ben een welvaarts­econoom, geen financieel econoom of macro-econoom, zoals collega’s Paul De Grauwe en Gert Peersman. Een macro-econoom heeft het over inflatie, groei, bbp. Een welvaarts­econoom onderzoekt hoe het samenspel tussen overheid en markt welvaart oplevert.”

Wat is een centraal inzicht van de welvaartseconomie?

“Dat verzekering een ongelooflijke uitvinding is, die zeer welvaartsverhogend heeft gewerkt. Dat geldt zowel voor uw private brandverzekering – als iedereen een kleine som betaalt, kan wie getroffen wordt door een brand geholpen worden. Het enige wat private verzekering niet kunnen trekken, zijn de collectieve risico’s: bij klimaatverandering kan iedereen schade oplopen, en dan trekt een private verzekering dat niet.”

Maar onze welvaartsstaat is ook een ­verzekering.

“Precies. Waarbij het essentieel is dat je niet van tevoren weet in welke situatie je gaat terechtkomen. Wie op zijn 65ste sterft, ontvangt geen pensioen. Wie het geluk heeft 100 te worden, krijgt tot zijn dood een pensioen. En om hier terug te komen op de belastingen: ook sommige negatieve belastingen moeten worden afgeschaft, natuurlijk. Pensioensparen wordt gesubsidieerd, een vorm van negatieve belasting, dat is toch merkwaardig.”

Waarom? Het kan mensen aanzetten om het te doen.

“Uiteraard mag je beslissen om aan pensioensparen te doen, maar waarom zou de staat dat subsidiëren? Voor economen is collectief sparen in een pensioensysteem efficiënter dan individueel sparen. Bovendien wordt wie aan pensioensparen doet, gesubsidieerd door wie dat niet doet. Waarom subsidieert de staat geen dure auto’s?”

Dat gebeurt ook, via de salariswagens.

“Dat is een van de zaken die ik onmiddellijk zou afschaffen. Burgers zonder salariswagen betalen dan mee voor de salariswagen van de anderen. Nee, wat we echt moeten doen, is de lasten op arbeid sterk doen dalen, want die werken verstorend op de welvaartscreatie. Daarom was dat ook de invalshoek van de expertencommissie. Dat, en de gelijkschakeling van de lasten op vermogen. Belast elke vorm van inkomen, uit arbeid en vermogen, op dezelfde manier. Dat is eenvoudig, efficiënt en rechtvaardig.”

Laten we eens terugkomen op de transfers van Vlaanderen naar Wallonië, die u grondig in kaart hebt gebracht. Hoe staat het daarmee?

“Het is daar een beetje stil rond geworden omdat ik met collega Willem Sas in 2017, als ik even onbescheiden mag zijn, de berekening heb gemaakt en opgeleverd aan de Vlaamse overheid. Toen kwamen wij uit op een bedrag van 6,5 ­miljard euro per jaar. In procent van het bruto binnenlands product zijn de transfers onder­tussen gedaald. Maar ik vind de discussie over de transfers niet interessant.”

Waarom niet?

“Behalve een stukje dat voortvloeit uit het solidariteitsmechanisme in de Bijzondere Financieringswet zijn er geen directe transfers van de ene regio naar de andere. Men stelt het altijd voor alsof Vlaanderen een cheque schrijft voor Wallonië, maar zo werkt dat niet. De transfers zijn interpersoonlijk, niet interregionaal.”

Van de gezonde Vlaming naar de zieke Waal, maar ook van de werkende Waal naar de ­werkloze Vlaming. Maar op regioniveau berekend, is Vlaanderen in het nadeel.

“Maar je mag het niet op regioniveau bekijken. Wie werkt, betaalt bijdragen. Wie ziek is of werkloos, krijgt een uitkering. En, dit is belangrijk: de regelgeving voor zowel bijdragen als uitkeringen is identiek in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Er is niets waardoor een Vlaming in gelijke omstandigheden meer zou betalen of minder zou ontvangen dan een Waal. Er is geen enkel kenmerk in onze sociale zekerheid dat differentieert naar regio.”

Maar er zijn wel meer werklozen in Wallonië.

“Dat betekent dat de onderliggende factoren in beide regio’s verschillen. Die verschillen bestaan niet alleen tussen regio’s, maar ook tussen provincies. En als je de onderliggende verschillen wilt blootleggen, waarom zou je dat dan met de bril van de transfers doen? Kijk dan naar het ­aantal werklozen, naar de demografische structuur – naar factoren die helder verklaren waarom situaties zo verschillen. En kijk niet alleen naar de regio’s. Er zijn geen twee stukjes van dit land die zo op elkaar lijken als Waals-Brabant en Vlaams-Brabant.”

Als regio’s verschillen, is het dan niet goed om aan zogenaamde responsabilisering te doen? Dan wordt elke regio verplicht om een beter beleid te voeren, niet?

“Dat is het narratief dat bepaalde politici verspreiden. Maar er is weinig wetenschappelijk bewijs dat responsabilisering werkt. Het is makkelijk om dat te beweren, maar als het niet werkt, stort je een hele regio wel in de armoede en de ellende.”

Maar is het dan hun eigen verantwoordelijkheid niet?

“Dat is niet de vraag. Historisch bekeken is het duidelijk dat in Wallonië sinds de jaren 70 de transitie van zware industrie naar nieuwe economische activiteiten niet zo vlot loopt als in Vlaanderen, dat veel meer kmo’s telt. De oorzaak van de achterstand is duidelijk, de ­politieke vraag is: kon de transitie sneller? Ik ken weinig onderzoek dat dat aantoont.”

Maar voor alle duidelijkheid: bij een eventuele splitsing van de sociale zekerheid zinkt ­Wallonië weg in de armoede?

“In de huidige situatie spreekt dat vanzelf: bij een splitsing verzinkt Wallonië in de armoede.”

En als een Vlaamse meerderheid zich daar niets van aantrekt?

“Dat is een politieke keuze die gemaakt moet worden. Zouden we dat gedaan hebben met Limburg, na de sluiting van de mijnen? Nee, dat hebben we niet gedaan. Zouden we dat doen met het zuiden van Oost-Vlaanderen, een regio die het ook moeilijk heeft? Nee.”

‘Wat we echt moeten doen, is de lasten op arbeid sterk doen dalen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Die gebieden maken deel uit van de Vlaamse natie.

“Dat is het nationalistische verhaal. Daarom is het een politieke vraag. Je mag niet doen alsof je er wetenschappelijk bewijs van hebt dat men via een splitsing welk probleem dan ook zou oplossen. De vraag is of we al dan niet in een federatie willen leven. Weet u wat ik het drama van België vind? Dat de term ‘federalisering’ werd gebruikt om te decentraliseren. Terwijl het eigenlijk betekent dat je verschillende naties, voor zover die bestaan, binnen één staat verenigt. Ik was in 1993 zo blij met het Sint-Michielsakkoord.”

Waarom?

“Omdat sinds die staatshervorming, nog onderhandeld door wijlen Jean-Luc Dehaene, in de grondwet staat dat België een federale staat is. Dat had de voleinding kunnen zijn van een terechte ontvoogding. Ik spreek ook nog altijd liever over de Nederlandstalige gemeenschap dan over de Vlaamse. En zeg eens eerlijk: welke eisen over historische onrechtvaardigheden blijven er vandaag nog over?”

Een nationalist wil gewoon een eigen staat, hoe dan ook. Dat is toch logisch?

“Ik verwijt nationalisten niets, maar ze mogen geen onterechte argumenten gebruiken om te verantwoorden waarom ze meer autonomie willen. Er zitten weeffouten in het bestel, dat is juist, maar zoals zo vaak – in economie, in politiek, in het leven – spelen toevallige factoren daarbij een rol. Had Dehaene in 1999 de verkiezingen niet verloren, dan zou de geplande evaluatie en bijsturing van de Financieringswet wellicht zijn doorgegaan. Maar hij verloor die verkiezingen, en zoals iedereen weet niet omwille van de staatshervorming.”

Het waren de kippen die hem de das omdeden, de dioxinekippen. Door het verlies van de toenmalige CVP kon liberaal Guy Verhofstadt, eerst ook nog met de groenen van het toenmalige Agalev, twee keer een paarse regering vormen.

“Dat is het democratische spel. Maar het probleem is dat de christendemocraten tijdens die paarse regeringen communautaire doping hebben genomen om uit de oppositie te raken, inclusief een kartel met N-VA. Zij hebben de zaak opgestookt, en wat heeft dat opgeleverd? Het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is ­gesplitst. Wat is daardoor verbeterd?”

Het zijn wel de christendemocraten die de staatshervormingen in gang hebben gestoken. Wijlen Wilfried Martens was een van de grote architecten ervan.

“Ja, dat maakt deel uit van de tragiek. Men heeft een federalisme met twee ontworpen, en dat kan nooit werken. Als je denkt aan federale structuren, sterke federaties, denk je aan de Verenigde Staten, Canada, India, Australië en Duitsland. Nergens heb je een situatie van een tegen een, zoals in België – als we abstractie maken van de derde gemeenschap in de Oostkantons. Weet u dat de katholieke Paul van Zeeland in de jaren 50 suggereerde een federalisme met tien provincies te installeren? Dat idee charmeert mij nog altijd.”

Vlaams-nationalistische partijen hebben het overwicht in Vlaanderen.

“Juist, maar hun discours slaat niet aan omdat hun kiezers een onafhankelijk Vlaanderen willen; dat wil maar 10 procent van de Nederlandstaligen. Het discours van nationalisten slaat aan omdat het rechts is. Dáárom stemmen de mensen voor N-VA en Vlaams Belang. Niet omdat ze een onafhankelijk Vlaanderen willen.”

Dat is het genie van De Wever, die van de Tsjechische historicus Miroslav Hroch leerde dat nationalisten pas op grote schaal doorbreken als ze zich enten op de sociaal-economische besognes van hun potentiële kiezers.

“En dat moet je dus ontbloten, die strategie. Zeggen dat dit land uit twee democratieën bestaat, klopt niet. Dat is die illusie van homogeniteit. Alsof de politieke tegenstellingen dan zouden verdwijnen. Iedereen ziet in Vlaanderen dat het niet zo is. Die tegenstellingen zijn trouwens de essentie van de democratie. En de kosten van een splitsing worden niet in rekening gebracht.”

Maak dat eens concreet.

“Voorbeeld: een aannemer die renovatiewerken doet, moet in Vlaanderen vergunningen hebben en regelgeving volgen. Als dit land zou splitsen, zal het voor hem veel complexer worden om in Brussel of Wallonië te gaan werken. En als de sociale zekerheid splitst, wordt ook zijn personeelsbeleid veel complexer. Door dit land te splitsen, rem je de economische groei. En wie, behalve een nationalist, is bereid die prijs te betalen?”

Een echte nationalist heeft liever een arm Vlaanderen dan een rijk België?

“Ik geloof dat het zo is, ja. Dat is nationalisme. En ik betreur dat.”