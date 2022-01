‘Ecokrijger’ Desmond Tutu kreeg watercrematie om de aarde te ontzien. Maar wat is dat precies?

Desmond Tutu wilde gezien worden als een ‘ecokrijger’, zei de deken van de St. Georgekathedraal in Kaapstad, waar zaterdag de uitvaart van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop werd gehouden. Ook zijn uitvaart was zo duurzaam mogelijk. Tutu werd geaquameerd, een relatief nieuwe methode die minder belastend is voor klimaat en milieu dan cremeren of begraven.

Tutu, die op de Tweede Kerstdag op 90-jarige leeftijd overleed, stond bekend om zijn bescheiden levensstijl. Voor zijn uitvaart had hij gevraagd om een zo goedkoop mogelijke kist, een simpel model van dennenhout.

Lees ook Oproerkraaier voor de vrede met een eeuwige glimlach: zo groeide Desmond Tutu uit tot een icoon

Hoe werkt aquamatie?

Daarna volgde de aquamatie. Bij deze techniek wordt het lichaam drie tot vier uur ondergedompeld in een mengsel van water en alkali, onder hoge druk in een metalen cilinder die verhit wordt tot ongeveer 150 graden. Het lichaam lost op, afgezien van de beenderen, die vervolgens in een oven worden gedroogd en tot wit poeder vermalen. De resten worden in een urne aan de nabestaanden overgedragen.

Aquamatie, ook wel resomatie of watercrematie genoemd, is aanzienlijk duurzamer dan crematie. Volgens het Britse bedrijf Resomation wordt het energieverbruik met 80 procent gereduceerd en de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent. Aquamatie is verreweg de meest milieuvriendelijke uitvaarttechniek, concludeerde ook TNO in een onderzoek uit 2014. Bij begraven is vooral het beslag op schaarse grond een nadeel.

Watercremeren werd in de jaren negentig in de Verenigde Staten ontwikkeld als een manier om de kadavers te verwerken van dieren die bij dierproeven waren gebruikt. Daarna werd de techniek toegepast bij koeien die aan ‘gekke koeienziekte’ hadden geleden en mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hadden gesteld.

Aquamatie wordt vooral gedaan in de Verenigde Staten en Canada. In de meeste andere landen is deze techniek niet toegestaan.

Aquamatie was de laatste keuze van Desmond Tutu die “krachtig campagne voerde voor een vriendelijker rentmeesterschap van de aarde, en tegen de aankomende verwoestingen van klimaatverandering”, zoals de Desmond and Leah Tutu Foundation na zijn dood liet weten.