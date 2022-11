‘Echt supergoedkoop’: steeds meer Belgen laden hun winkelkar tjokvol in Franse hypermarkt Auchan

Hypermarkt Auchan in Roncq, net over de grens in Frankrijk, trekt meer Belgen dan ooit aan. Sommigen zijn zelfs een dik uur onderweg om hun winkelkar hier vol te komen laden. ‘Ze willen hun levensstandaard niet verliezen nu alles duurder wordt’.

Op de parking van hyperwinkel Auchan in het Franse Roncq, op enkele kilometers van Kortrijk, sjorren tientallen mensen hun winkelwaar vooruit. Een Belgisch koppel dat eigenlijk naar Lille wilde gaan, besloot om “toch even langs den Auchan te passeren”, want: “het is wat te fris om door Lille te wandelen. We komen dan maar wat shoppen.” Dat denken veel landgenoten, want de winkel trekt al jarenlang Belgen aan die maar al te graag naar de winkel afzakken om specifieke producten over de grens aan te kopen. Denk maar aan water, allerlei soorten frisdranken, verzorgingsproducten of toiletpapier.

De reden daarvoor wordt al snel duidelijk. “Sommige producten zijn hier veel goedkoper dan bij ons”, klinkt het steevast aan de ingang van de winkel. De zussen Marleen en Nancy Rondeleer, in het gezelschap van Fabien uit Wervik, duwen een lege winkelkar vooruit. “Vandaag gaan we voor de frisdrank! Meestal gaan we winkelen in de lokale Match, maar voor goedkope drank moet je hier zijn”, zeggen ze bijna in koor. “Ook de wijn is hier veel goedkoper”, zegt Marleen terwijl het trio aanstalten maakt om de winkel te betreden. “Je gaat hier veel Nederlands horen”, grapt Fabien nog, terwijl ze alledrie in de mensenzee verdwijnen.

Uitstapjesgevoel

Het is niet moeilijk en zelfs een beetje komisch om Belgische consumenten te vinden in de gigantische winkel. De winkelkarren die naarstig volgepropt worden met waterflessen en cola blijken werkelijk allemaal bij landgenoten te horen. Een jong gezin dat naar eigen zeggen zo’n 25 minuten onderweg was, verklaart de promoties in de winkel ‘geweldig’ te vinden en toont trots de rekening van 120 euro. “Zie je, we kregen, los van de promoties, ook nog eens 10 euro korting op de eindafrekening. En dat voor een volle kar! Dat vind je in België toch bijna niet meer?” Het gezin deelt nog fijntjes mee dat je hier voor drie pakken van zes liter water van het merk Saint Amand amper 5 euro betaalt. “Echt supergoedkoop dus”, klinkt het.

Zussen Nancy en Marleen, en Fabien uit Wervik. Beeld Tine Schoemaker

Behalve water, dat erg in trek blijkt, pronken er ook al kerstartikelen in de winkel. “Sommige kerstitems worden al aardig goedkoop aangeboden, maar tegen kerst kom ik zeker nog eens terug”, zegt Maria uit Kortrijk, die zich haastig naar de koelkasten begeeft om enkele lekkernijen te hamsteren. “Want met de feestdagen gaan er nog meer promoties zijn.” Het gros van de Belgische consumenten hier komt zoals Maria uit Kortrijk, of van Roeselare. Maar tegenwoordig komen er ook al kooplustigen uit Brussel of Gent, zoals Kristina en Dimitri. “Als we een keer vrij zijn, komen we naar hier. Een volle winkelkar is hier echt de helft goedkoper dan bij ons. Melk is bijvoorbeeld erg voordelig. Zelfs de aardappelen zijn hier goedkoper.” En: “De patatten die ze hier verkopen schieten niet snel. De kwaliteit is echt wel beter. We rijden wel zo’n 50 minuten naar hier, maar dat hebben we er voor over. Nu kunnen we toch voort tot aan de feestdagen”, grinniken ze.

Auchan zelf rekent alleszins op deze Belgen. De lage prijzen en de aanlokkelijke en in het Nederlands gedrukte promoties zijn daar het bewijs van, weet Vlerick-marketingspecialist Gino Van Ossel. “Auchan koos er bewust voor om de Belgische en vooral de Vlaamse consument aan te trekken. Hun folders worden sinds jaar en dag verspreid tot diep in Vlaanderen.” Volgens Van Ossel geeft ‘winkelen in Auchan’ altijd een gezellig uitstapjesgevoel. “Mensen hebben de indruk dat ze hun benzine dubbel en dik terugverdiend hebben. Dat klopt ook, als ze voldoende producten inslaan, natuurlijk. Een groot volume is goedkoper doordat de accijnzen er lager liggen dan in België. ”

Kristina en Dimitri uit Gent. Beeld Tine Schoemaker

In de winkel merk je dat vooral in het laatste gangpad. Aan de drukke drankafdeling wordt er bijna gedrumd om toch maar een krat drank te bemachtigen. Enkele personeelsleden, in hun typische rode werkjasjes, slepen haast non-stop nieuwe pakketten water aan. Klanten die netjes afwachten totdat de lege schappen drank weer aangevuld zijn, kunnen haast niet wachten om de zopas geleverde drank in hun kar te sleuren. Volgens Malaika Brengman, professor consumentengedrag aan de VUB, is dit opmerkelijke gedrag “al langer” gaande, maar sinds de energiecrisis gebeurt dat volgens haar beduidend meer. Brengman: “Het is normaal en logisch dat mensen promoties zoeken en goedkoop willen winkelen. Toch is niet iedereen gevoelig voor dit soort winkels. Maar de mensen die doorgaans naar Auchan gaan, halen plezier uit het feit dat ze koopjes op de kop hebben kunnen tikken. Het geeft dan ook een kick om kortingen te bemachtigen. Veel mensen willen momenteel ook hun levensstandaard proberen te behouden, nu alles duurder wordt. Daarvoor zijn dit soort winkels dus ideaal.”

Dat hebben twee jonge gasten uit Gent ook begrepen. Het duo wandelt grijnzend met een volle kar - hoe kan het ook anders - water en cola richting kassa. “We betalen in België al genoeg, zeker aan accijnzen. Bovendien is alles zoveel duurder geworden, zoals onze energiefactuur. Het is logisch dat we dan naar hier komen”, zegt een van hen. “En bovendien staan hier ook PlayStations, die in sommige Belgische winkels al uitverkocht zijn”, merkt de ander op. Of PlayStations dan ook goedkoper zijn in Auchan? “Jammer genoeg niet.”