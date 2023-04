Echt rooskleurig ziet het er niet uit voor Groen: ‘Er zit te weinig snee op’

Een jongerenafdeling die in opstand komt, een federale regeringsdeelname die bleek uitslaat en de slechtste peiling sinds de verkiezingen. Plots is de droom om de grootste partij op links te worden wel erg ver weg voor Groen. ‘Steeds herhalen ‘dat je constructief aan oplossingen werkt’ klinkt sympathiek, maar daarmee ga je geen harten veroveren.’

‘Linkse zelfhaat’, ‘discriminatie’, ‘fascisme’: het waren maar enkele reacties op sociale media na de opmerkelijke tweet van de jongerenafdeling van Groen afgelopen weekend. Na een slechte peiling haalde Jong Groen op Twitter uit naar “de groep witte en vaak oude mensen” die de partij Groen leiden, en die de voeling met de rest van de bevolking kwijt zouden zijn.

“Tijd voor zelfreflectie”, klonk het. “De huidige generatie kan de bevolking niet overtuigen.”

Het leidde tot een ongeziene backlash vanuit de rechtse partijen, maar ook binnen Groen zelf. Zo reageerde Kamerlid Dieter Van Besien fel terug. “Jullie vallen mij aan op basis van mijn huidskleur en mijn leeftijd. Mag ik zeggen dat ik verontwaardigd ben?” Onder druk van de partij werd de tweet uiteindelijk offline gehaald.

Asielcrisis

Hoezeer de frustraties oplopen bij de groene jongeren bleek eerder dit jaar al in volle asielcrisis. Terwijl de moederpartij tevergeefs aan de kar trok voor de opvang van honderden asielzoekers, lanceerden de jongeren een ultimatum: zonder een snelle oplossing kon de partij maar beter uit de federale regering stappen. Een explosieve boodschap die ook toen al snel werd ingeslikt. Maar het zegt iets over de sluimerende onvrede.

Het vingerwijzen is typerend voor een partij die niet goed in haar vel zit. In de peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws zakten de groenen vorige week naar 7,4 procent: hun slechtste resultaat sinds de verkiezingen van 2019. De ecologisten zijn in Vlaanderen nu de kleinste partij. Bovendien zitten ze niet zo heel erg ver meer boven de kiesdrempel van 5 procent, waar ze twintig jaar geleden na hun traumatische regeringsdeelname onderdoken. Voor een partij die historisch gezien overpeild wordt, is dit stilaan een existentiële bedreiging.

L’histoire se répète, zo lijkt het. Al ligt de peilingscore met zijn foutenmarge nu ook niet zo dramatisch veel lager dan in 2019, toen Groen op 9,8 procent eindigde. Bovendien plaatste een andere peiling de partij in februari nog op 10,3 procent. Enige nuance is dus gepast, maar dat neemt niet weg dat de nervositeit in groene rangen toeneemt. De verkiezingen van 2024 komen eraan.

Bijrol

In de federale regering komt Groen niet uit de verf zoals ze dat had gehoopt. Het groene drama van de gemiste kernuitstap is daar niet vreemd aan. Maar die bittere pil valt nog te relativeren als brute politieke pech. Zonder oorlog in Oekraïne was de kernuitstap er wellicht wel gekomen. Zoals Brits premier Harold Macmillan het ooit zei: “Events, dear boy.”

Die ‘events’ verklaren echter niet waarom Groen ook op andere domeinen amper een bijrol speelt. Was Groen niet de partij die het mensonterende asielbeleid van Theo Francken (N-VA) nooit zou dulden? Feit is dat de federale regering de opvangcrisis maanden liet aanslepen. Op de keper beschouwd lieten de groenen betijen, ook al probeerden ze achter de schermen wel oplossingen te zoeken.

Een ander groen stokpaardje, dat van de politieke vernieuwing, komt voorlopig niet van de grond. In het parlement heeft Kamerlid Kristof Calvo dan wel zijn hoogsteigen speeltuin gevonden in de Commissie Grondwet, van grote vernieuwingen of democratische omwentelingen is weinig te merken.

Volgens politicoloog Carl Devos (UGent) zitten de groenen ook met een personeelsprobleem. Covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout werden vorige zomer op het schild gehesen om ‘punch en vernieuwing’ te brengen na voorzitster Meyrem Almaci en Calvo. “Misschien heeft het te maken met de duobaan, maar er zit te weinig snee op. Steeds herhalen ‘dat je constructief aan oplossingen werkt’ klinkt sympathiek, maar daarmee ga je geen harten veroveren.”

Ook in de regering en de parlementen blijft het zoeken naar een charismatische publieksspeler. Vicepremier Petra De Sutter dwingt alom respect af, maar echt uit de verf komen doet ze – mede door haar beperkte bevoegdheden – niet. Over bevoegdheden heeft energieminister Tinne Van der Straeten dan weer niet te klagen. Maar ook zij rijdt als bekwaam vakminister een moeilijk communicatief parcours.

Voorbarige conclusies

Misschien hebben de jongeren ergens wel een punt als ze menen dat de partij ‘voeling met mensen verloren is’. Aan goede wil geen gebrek, maar op het moment dat de inflatie piekt en de oorlog in Oekraïne woedt, hebben veel burgers wat anders aan hun hoofd dan een taks op privéjets en andere klimaatvoorstellen. Een hiaat dat handig wordt uitgebuit door de concurrenten op links.

Te dogmatisch, te ideologisch, te weinig empathie, zo luidt de analyse bij Vooruit. In Brussel, Antwerpen en Gent staan socialisten en groenen lijnrecht tegenover elkaar. Tegelijk lonkt de radicale linkervleugel van de groenen steeds meer naar PVDA, dat niet gehinderd wordt door beleidsverantwoordelijkheid.

Echt rooskleurig ziet het er niet uit voor Groen. Toch trekken we volgens Naji maar beter geen voorbarige conclusies. “We mogen niet panikeren”, zegt ze. “Er is nog werk, maar dat wisten we al. We moeten doorwerken aan de herpositionering die we vorige zomer in gang hebben gezet.” Groen blijft inzetten op klimaat, maar wil zich ook profileren op ongelijkheid en gezondheid. Op een groot congres in mei zal die bredere focus inhoudelijk worden ingevuld.