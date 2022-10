ECB verdubbelt rente naar 1,5 procent en daar is niet iedereen blij mee

Met de derde renteverhoging dit jaar wil de Europese Centrale Bank de recordinflatie in de eurozone bevechten. Daar is niet iedereen blij mee. Italiaans premier Giorgia Meloni vindt de rentestijging ‘onbesuisd’.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente opgetrokken van 0,75 naar 1,5 procent, de tweede opeenvolgende toename met 75 basispunten. Daarmee is de beleidsrente op het hoogste peil beland sinds 2008. Destijds verhoogden de centrale bankiers de rente in een neergaande economie, zoals nu ook het geval is. Toen de wereldwijde financiële crisis aan kracht won, werden de renteverhogingen snel teruggedraaid.

Het is nog maar de vraag of dit opnieuw zal gebeuren. Anders dan toen, is de inflatie veel hoger dan de doelstelling van 2 procent die de ECB erop nahoudt. In september lag de inflatie in de eurozone op een recordpeil van 9,9 procent. ‘Wie dacht dat inflatie dood was, weet nu wel beter’, zei Bundesbank-baas Joachim Nagel onlangs op een lezing aan Harvard University. ‘Het beest is ontwaakt uit zijn sluimer. Het is aan centrale bankiers om het opnieuw te temmen.’

Neutraal rentepeil

Zelfs met de jongste verhoging blijft de rente onder de 2 procent, het geraamde ‘neutrale’ peil waarop de ECB de economie niet aanmoedigt of afremt. ‘Met deze stap reageert de ECB opnieuw op de kritiek dat ze achter de feiten aanloopt, vooral ten opzichte van de Amerikaanse centrale bank die al verder staat in het verhogen van de rente’, zegt Altaf Kassam, beleggingsstrateeg van State Street Global Advisors. ‘Het komt ook tegemoet aan de steeds luidere oproep om een bodem onder de euro te leggen, in een poging om de extra geïmporteerde inflatie, vooral veroorzaakt door hoge energieprijzen, binnen de perken te houden.’

Analisten gaan ervan uit dat de centrale bank in december komt met nog een renteverhoging, dan met 50 basispunten. De queeste van de ECB kan niet overal op applaus rekenen. Zo gaf Giorgia Meloni deze week kritiek op de renteverhogingen in haar allereerste toespraak als Italiaans premier. Volgens haar ‘zien velen dit als een onbesuisde keuze, met het risico dat de toegang tot krediet moeilijker wordt voor gezinnen en bedrijven’. Het verhogen van de kortetermijnrente vertaalt zich ook in hogere rentes voor leningen met een lange looptijd. Voor het schuldbeladen Italië betekent dit dat de overheid meer rente zal moeten betalen bij het uitgeven van nieuwe staatsobligaties.

‘Wij doen wat we moeten doen’, reageerde Lagarde tijdens de persconferentie op de klacht van Meloni. ‘Ons mandaat is prijsstabiliteit, en dat moeten we bereiken, met alle middelen die we hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat we blind zijn voor het risico op een recessie. Uiteraard zijn we daar bezorgd over. Vooral als het gaat over mensen met een laag inkomen. Die zijn niet alleen kwetsbaarder voor een recessie, maar ook voor de gevolgen van hoge inflatie.’

Einde aan gratis winsten

De ECB maakte verder bekend de vergoeding aan te passen die banken krijgen op geld dat ze jaren geleden van de centrale bank hebben geleend onder de vorm van langetermijnkredieten, en dat ze vervolgens bij diezelfde ECB stallen tegen een hogere rente. Naar schatting maken banken uit de eurozone daar nu 28 miljard euro ‘gratis winsten’ op. Dat is een onbedoeld neveneffect van monetair beleid dat stamt uit de tijd dat er te weinig inflatie was, in plaats van te veel. De centrale bank gaat dat rentevoordeel vanaf 23 november grotendeels wegwerken.