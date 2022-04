ECB houdt rente in eurozone ongewijzigd ondanks stijgende inflatie

Zoals verwacht houdt de ECB de historisch lage beleidsrente ongewijzigd, en ook het opkoopprogramma voor schuldpapier(obligaties) blijft lopen. Wel benadrukken president Christine Lagarde en haar collega’s dat het de bedoeling is om dat opkoopprogramma in het derde kwartaal af te wikkelen.

“De gegevens die sinds de vorige vergadering beschikbaar zijn gekomen, ondersteunen de verwachting dat de netto activa-aankopen moeten worden beëindigd in het derde kwartaal”, klinkt het. De centrale bankiers gaan daarmee verder op het pad dat ze in maart hebben ingeslagen, maar versnellen hun tred niet.

Wanneer de obligatieaankopen precies worden beëindigd, laat de Centrale Bank in het midden. Op die manier kan ze nog flexibel zijn en kiezen voor juli, augustus of september.

Oorlog in Oekraïne

Het conflict in Oekraïne leidt in Europa en daarbuiten tot onzekerheid bij bedrijven en consumenten, merkt de ECB. Daarnaast zijn er nog altijd handelsverstoringen waardoor er tekorten zijn aan grondstoffen. Bovendien zorgen hogere energie- en grondstoffenprijzen ervoor dat de vraag afneemt, en productie terugloopt. De centrale bank verwacht dat “de significant gestegen inflatie” de komende maanden hoog zal blijven, en ziet de trend van hogere prijzen steeds meer verspreid in de hele economie.

“De oorlog in Oekraïne weegt zwaar op de economie van de eurozone en heeft de onzekerheid aanzienlijk groter gemaakt”, aldus ECB-topvrouw Lagarde. “De impact van de oorlog op de economie zal afhangen van de evolutie van het conflict, van het effect van de huidige sancties en van eventuele bijkomende maatregelen.”

Voor koersveranderingen is het dus wachten op de volgende beleidsvergadering in juni. Dan zal de centrale bank beschikken over nieuwe cijfers die een betere analyse mogelijk moeten maken van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de economische groei en de inflatie in de eurozone.

Wellicht in september eerste renteverhoging

De ECB wil pas na het stopzetten van de obligatieaankopen de rente verhogen. Andere centrale banken trokken hun rentevoeten wel al op vanwege de inflatie. Na de aankondiging van de ECB zakte de koers van de euro.

De eerste renteverhoging zal “enige tijd” na het einde van de obligatieaankopen worden doorgevoerd. Naar verwachting gebeurt de eerste verhoging in september.