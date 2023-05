Dwangstoornissen bij kinderen: ‘Hulpverleners schrikken van die rare gedachten of rituelen’

Elke avond urenlang controleren of er écht geen moordenaar onder je bed zit. Springen over elke lijn, in veelvouden van twintig. Niet kunnen stoppen met denken dat je je zusje dood wilt hebben. In België lijden naar schatting 35.000 kinderen en jongeren aan een dwangstoornis. Gespecialiseerde hulp is moeilijk te vinden, en ouders moeten soms machteloos toekijken hoe de dwang hun hele gezin overneemt. ‘Je schaamt je. Je hoort anderen denken: ‘Dat laat je toch niet gebeuren?’ Maar het wás in één keer zo.’

Toen ze 9 jaar was, ontwikkelde Julie* een dwangstoornis die zo ernstig was dat ze niet meer naar school kon. Haar moeder Roos van Eik* schreef haar verhaal neer in Mijn kind heeft OCD. Als dwang het leven van je kind beheerst.

Wanneer had je voor het eerst het idee dat er iets aan de hand was?

Roos Van Eik: “Julie was gevoelig, alles stak heel nauw. Knutselwerkjes raakten nooit af, ze blééf eraan bezig. Ze was een leuk kind, maar ze werd boos als de dingen niet liepen zoals zij het wilde. Toen ze 8 was, gebeurden er een paar nare dingen: op school kwam ze in een andere klas terecht dan haar vriendinnetjes; een buurvrouw bij wie ze vaak op bezoek ging, overleed plots; en ze kreeg een aanslepende huidinfectie. Ze klampte zich aan ons vast en kreeg woedeaanvallen. Op aanraden van de school lieten we een IQ-test doen. Daaruit bleek dat Julie bovengemiddeld intelligent was, maar ook erg onzeker.

“Er werd therapie aangeraden. Wij stonden daar weigerachtig tegenover, maar Julie wilde het zelf graag. Ze startte bij een therapeute om aan haar zelfvertrouwen te werken.”

Tijdens die therapie ontwikkelde Julie een dwangstoornis.

Van Eik: “Ze kreeg het steeds moeilijker om ’s avonds te gaan slapen. Het dekbed, het onderlaken en het kussen moesten recht liggen, in haar pyjama mochten geen vouwtjes zitten. Het moest precies goed zijn, anders moest het opnieuw. Daar was ze anderhalf uur mee bezig. Als we probeerden haar tegen te houden, schreeuwde ze dat we er niets van begrepen. Ze bleef uren in de badkamer, we hadden geen idee wat ze daar allemaal deed. We vroegen aan de therapeute hoe we het best konden reageren. Ze vond het belangrijk dat Julie zich kon uiten: wij moesten veiligheid bieden en kregen de raad om geen grenzen te stellen.

“Na lang aandringen kwam de therapeute een keertje bij ons thuis. Ze verdween met Julie in de badkamer om het ritueel in kaart te brengen. Meer dan een uur later kwam ze zwetend weer naar buiten. Ze was zich kapot geschrokken, maar greep nog steeds niet in.”

En toen liep het helemaal fout.

Van Eik: “Julie kreeg een nierbekkenontsteking en was enkele dagen flink ziek. Daarna was de dwang ineens overal. Alles was vies: deurklinken, stoelen, tafels, borden, speelgoed, zelfs bepaalde mensen. Julie had routes in huis die ze moest volgen, mocht bijna niets meer aanraken en schrobde haar handen tot ze vuurrood zagen. De logica was ver te zoeken: soms gingen er twee flessen shampoo doorheen als ze douchte, even later weigerde ze haar haren te wassen of te kammen. Haar ogen stonden donker, en ze wilde niet meer aangeraakt worden. Aankleden werd onmogelijk: ze kreeg zelfs geen sok meer aan. Daardoor kon ze niet meer naar school gaan en geen leeftijdsgenootjes meer zien.”

Hoe was dat voor jou als moeder?

Van Eik: “Je schaamt je. Je hoort anderen denken: ‘Dat laat je toch niet gebeuren?’ Maar het wás in één keer zo. Je raakt gefrustreerd, je voelt je machteloos en verdrietig. Mijn man en ik waren 24 uur per dag met Julie in de weer, het was onleefbaar. Zelfs de lucht vond ze vies. Op een bepaald moment zat ze helemaal verkrampt in het midden van ons vloerkleed, ze kon niets meer aanraken en niet meer bewegen. We waren radeloos.”

Na zes weken konden jullie terecht in een gespecialiseerd centrum.

Van Eik: “Het staat me nog helder voor de geest hoe we onze dochter in een houdgreep moesten nemen om haar naar dat centrum te brengen. Ze schreeuwde, schopte, spuugde en beet, ze leek wel door de duivel bezeten. De therapeute zei meteen: ‘Dit is een dwangstoornis. We gaan nú beginnen met de behandeling en we gaan door tot het over is. Geef het een jaar.’ Voor ons was dat een levenslijn.”

Hoe ging de behandeling in zijn werk?

Van Eik: “We moesten een lijst maken van alle dwanghandelingen, en dat waren er meer dan honderd. Julie mocht er één kiezen die ze wilde aanpakken. Ze wilde opnieuw met ons en haar broertje en zusje op de bank kunnen zitten. Dat raakte me enorm. Ik zag opnieuw mijn lieve dochter áchter de dwang, die zó graag dicht bij ons wilde zijn.

“De therapeute sprak met Julie af dat ze thuis vijf minuten op de bank zou gaan zitten, en daarna mocht ze géén andere broek aantrekken. Diezelfde avond gingen we aan de slag. Het lukte: Julie bleef zeven minuten zitten. Toen begon ze te schreeuwen: ze wilde een andere broek aandoen. We hielden voet bij stuk. Voor onze twee andere kinderen was dat verschrikkelijk, want zij zagen hun grote zus helemaal door het lint gaan. Aan het einde van de avond waren we doodop, maar het was een eerste kleine overwinning.”

Lidewij Wolters: ‘Kinderen beseffen meestal wel dat ze iets vreemds doen. Vaak schamen ze zich, of ze denken dat ze gek worden.’ Beeld rv

VEELVRAAT

Volgens psychologen Else de Haan en Lidewij Wolters, beiden gespecialiseerd in de behandeling van dwangstoornissen en co-auteurs van het boek Mijn kind heeft OCD, ontwikkelt één tot twee procent van de kinderen en jongeren onder de 18 jaar een dwangstoornis. Meestal beginnen de klachten vlak voor de puberteit, op de leeftijd van 11 à 12 jaar, maar ze zien ook kinderen van 8 jaar en jonger.

Wanneer moet ik me als ouder zorgen maken?

Else De Haan: “Als je kind allerlei rare dingen doet die veel tijd kosten, en het er niet mee kan stoppen. Een dwangstoornis kan verschillende vormen aannemen. Handen wassen, schoonmaken en lang onder de douche staan komen vaak voor. Kinderen staan dan niet zomaar wat te suffen onder de warme straal, maar wassen zich zonder een plekje over te slaan. Soms stellen kinderen steeds weer dezelfde vragen – ‘Komt er geen oorlog?’, ‘Ga je niet dood?’ – zonder dat het antwoord hen gerust kan stellen. We zien ook teldwang, controledwang en uitgebreide rituelen, waarbij ze een serie handelingen op een speciale en vaste manier doen. Soms doen kinderen de dwanghandelingen in hun hoofd. Ze kunnen bijvoorbeeld pas verder als ze eerst een ‘goed beeld’ in hun hoofd hebben.”

Lidewij Wolters: “Je hebt ook dwanggedachten. Dat zijn ‘onaanvaardbare’ gedachten, waarvan zowel kinderen als ouders erg schrikken. Zo dacht een meisje de hele tijd: ‘Als mijn zusje doodgaat, krijg ik al haar speelgoed.’ Terwijl ze dat helemaal niet wilde. Kinderen beseffen meestal wel dat ze iets vreemds doen. Vaak schamen ze zich, of ze denken dat ze gek worden.”

Waarom is het zo moeilijk om te stoppen met dwanghandelingen?

Wolters: “Soms zit er een angst achter: kinderen zijn bang om besmet te raken, of denken dat er een ramp gebeurt als ze hun dwanghandelingen achterwege laten. In andere gevallen heeft het minder met angst te maken maar voelt iets gewoon ‘vies’ of ‘niet goed’. Daar raken ze gestresseerd van, en met dwanghandelingen kunnen ze zichzelf weer rustiger maken. Eigenlijk kennen we dat mechanisme allemaal. Als we het vliegtuig nemen, checken we herhaaldelijk of we ons paspoort en onze tickets écht wel bij ons hebben: dat geeft een veilig gevoel. Maar mensen met een dwangstoornis hebben steeds méér dwanghandelingen nodig om dat gevoel op te wekken. Dwang is een veelvraat.”

Gelukkig is er een behandeling die in 60 tot 70 procent van de gevallen een aanzienlijke verbetering brengt: exposure and response prevention of ERP.

Wolters: “Met ERP-therapie stel je kinderen stapsgewijs bloot aan datgene wat angst of onrust opwekt. We kiezen telkens een stap die klein genoeg is, zodat ze een succeservaring opdoen. Je laat hen bijvoorbeeld één voorwerp aanraken dat ze vies vinden: dat is de exposure. Daarna mogen ze hun dwanghandelingen niet of beperkt uitvoeren, bijvoorbeeld slechts één keer hun handen wassen. Dat is de response prevention. Zo ondervinden ze dat de angst of de onrust uiteindelijk weer zakt, zónder dwanghandelingen. Die oefeningen kunnen in het begin lastig zijn en weerstand opwekken, maar het wordt wel makkelijker. Hoe vaker je het doet, hoe beter het lukt.”

Lilian De Boer: ‘Jasmines lichaam spande door de stress helemaal op. Toen ze 8 was, zat ze te wenen in een hoekje: ‘Help mij!’’ Beeld Geert Van de Velde

ZEVENKOPPIGE DRAAK

Jasmine is een slim en energiek meisje van 10 en volgt sinds anderhalf jaar ERP-therapie in het Angstcentrum in Lanaken. Ze wil, samen met haar mama Lilian de Boer, graag zelf uitleggen hoe het is om een dwangstoornis te hebben.

Jasmine: “In het begin noemde ik het ‘spelletjes’. Dan moest ik hard uitademen als ik iemand zag op tv, en op het toilet moest ik mijn adem inhouden. Telkens als ik een auto zag, moest ik met mijn ogen knipperen. En zo waren er steeds meer dingen die ik móést doen.”

Lilian: “Mijn eerste reactie was: ‘Hé, stop daar eens mee.’ Vervolgens probeerden we haar te belonen als ze ermee ophield. Werkte niet, want van haar dwang mocht ze niks hebben wat ze mooi of leuk vond.

“Al snel ging ze over elke lijn of vloerovergang springen, telkens twintig keer. Een zebrapad was niet haalbaar, trappen moest ze twintig keer op en af, soms tot ze moest huilen. Eten werd zo goed als onmogelijk, want alles moest twintig keer: haar bord draaien, haar vork oppakken, haar eten naar haar mond brengen, en zo verder. Op den duur at ze van een placemat waarop we het eten in grote stukken legden, zodat ze met haar handen kon eten.”

Wat gebeurde er als je die dingen niet deed, Jasmine?

Jasmine: “Dan raakte ik heel gestrest en kreeg ik spierpijn.”

Lilian: “Er zat geen angst achter, maar haar lichaam spande helemaal op. Op een bepaald moment zat ze hier te wenen in een hoekje: ‘Help mij!’ Ze was toen 8.”

Jasmine: “Ik zei soms: ik wil dood. Omdat het zo zwaar was.”

Lilian: “Het nam ons helemaal over. Aan tafel wilde onze jongste zoon zijn verhaal doen, maar wij waren alleen maar in de weer om Jasmine iets te doen eten. Omdat ze zoveel tics en rituelen moest uitvoeren, kwamen we overal te laat, of we vertrokken helemaal niet.”

Jullie zochten hulp, maar dat bleek niet evident.

Lilian: “Via de huisarts en de kinderarts kwamen we in een centrum voor kinderpsychiatrie terecht. Bij de psychiater zat Jasmine een uur lang helemaal verkrampt op een bankje, met haar armen en benen in de lucht omdat ze niets mocht aanraken.”

Jasmine: “Ik zei dat ik van mijn dwang af wilde, dat ze me moesten helpen.”

Lilian: “Ze konden enkel een opname van zes weken aanbieden om Jasmine te observeren, zonder gerichte therapie voor de OCD. Ik vroeg naar namen en adressen waar we terechtkonden om de dwang aan te pakken. ‘Daar kan ik u niet mee helpen’, was het antwoord. Dan zakt de grond onder je voeten weg.

“Door zelf veel te lezen en rond te vragen kwamen we tot een combinatie van therapie bij Praktijk Samen Onderweg en het Angstcentrum, waar cognitief gedragstherapeut Jos Jazie werkt met ERP-therapie.”

Hoe ging dat?

Jasmine: “In het begin vond ik het helemaal niks, want ik mocht mijn tics niet doen van Jos. Ik wou nooit meer terug, maar ik moest van mijn mama en papa.”

Lilian: “Jos legde eerst uit hoe dwang precies werkt, en toen we dat eenmaal begrepen, konden we de grootste dwanghandelingen stapje voor stapje aanpakken. Jasmine moest opnieuw met een vork eten zonder tot twintig te tellen, daarna kwam er een bord bij. Het ochtendritueel – waarbij Jasmine in de woonkamer al haar kleren twintig keer aan en uit moest doen zonder dat wij haar onderbraken – verplaatsten we naar de badkamer. Daar mag ze een deel van haar dwanghandelingen doen, maar binnen een afgesproken tijd. Als ze rustig kan worden door haar broek vijf keer op en af te doen, is dat oké.

“(Tot Jasmine) Je krijgt het moeilijk, hè.”

Jasmine (pakt haar bord op met haar ellebogen)

Lilian: “Wat ze nu doet, zal de meeste mensen amper opvallen, maar ik weet dat het geen normale handeling is. Als ik het nu toelaat, doet ze het morgenvroeg opnieuw, en hoe meer Jasmine het herhaalt, hoe moeilijker het voor haar wordt om het te doorbreken. Die tics zijn als een zevenkoppige draak: als je er één afblokt, komt er een andere tevoorschijn.”

Jasmine gaat in een aanpalende kamer een computerspelletje spelen, maar pas nadat ze de belofte heeft gekregen dat ze het interview voor publicatie samen met haar mama mag nalezen.

Lilian: “Jasmine heeft nooit rust. ’s Avonds kruipt ze weleens tegen ons aan in de zetel, maar binnen de twee minuten begint het gefriemel. Ze controleert ook de hele tijd wat ze op tv ziet: woorden ontleden, vragen stellen. Dan is de serie al een halfuur afgelopen maar wil ze nog weten waarom iemand iets precies op die manier zei. Ze doet dat niet uit nieuwsgierigheid, maar vanuit een dwang. Die dwangstoornis kost haar ontzettend veel energie. In het weekend slaapt ze soms tot de middag.”

Hoe gaat het met Jasmine op school?

Lilian: “Het gaat beter, maar ze is dit jaar wel blijven zitten. Ze kende alle leerstof maar kon ze niet opschrijven. Een pen oppakken was moeilijk omdat het twintig keer moest, en ze had allerlei dwanghandelingen bij het schrijven, zoals rondjes die niet mochten aansluiten. Als er een klasgenootje aan haar bank kwam staan, moest ze alles uitgommen en opnieuw beginnen. Gelukkig heeft ze nu een juf die zich helemaal heeft ingelezen en die haar helpt. We merken dat ze probeert om haar tics op school zoveel mogelijk in te houden en daar moet ze dan thuis voor boeten. Soms komt ze om tien uur ’s avonds naar beneden: ‘Mama, het is me te veel vandaag.’ Dan doen we samen ontspanningsoefeningen, zodat ze toch even rust vindt.”

Annelies Deswarte: ‘Op een dag viel mijn washandje in de douche op de grond. Ik heb anderhalf uur staan roepen tot mijn mama het kwam oprapen: dat was mijn breekpunt.’ Beeld Geert Van de Velde

BACTERIËN

Ouders gaan vaak op zoek naar de oorzaken van een dwangstoornis, maar die zijn nog onbekend, zeggen Else de Haan en Lidewij Wolters.

De Haan: “We weten dat het in sommige families meer voorkomt, maar het is niet zo dat ouders met een dwangstoornis die automatisch doorgeven aan hun kinderen. Bepaalde gebeurtenissen – een sterfgeval, een verhuizing of zelfs een les over bacteriën op school – kunnen de dwangstoornis triggeren, maar zijn niet de oorzaak.

“Kinderen komen soms bij hulpverleners terecht die de stoornis niet goed kennen, en die schrikken dan van die rare gedachten of rituelen. Soms denken ze aan een psychose, of een slechte thuissituatie. Terwijl het een ‘gewone’ dwangstoornis is.”

Toch worden ouders vaak met de vinger gewezen.

De Haan: “Ouders krijgen weleens te horen dat ze hun kind niet goed hebben opgevoed. Dat is absoluut niet waar. Alle ouders proberen in het begin om met het kind te praten, om dingen te verbieden, om aardig te zijn, om boos te worden, maar het helpt gewoon niet. Kinderen doen geen dwanghandelingen omdat ze er iets mee willen bereiken bij hun ouders. De meesten háten hun dwang en willen ervan af.”

Wolters: “Vrijwel alle ouders gaan uiteindelijk mee in de dwang. Als een kind een ochtendritueel van meer dan twee uur heeft, helpen ze mee om hun kind toch op school te krijgen. Daarmee worden ze helaas een onderdeel van de dwang en houden ze die mee in stand.”

MANDARIJN IN DETTOL

Het is belangrijk om tijdig een diagnose te krijgen, zo blijkt uit het verhaal van Annelies Deswarte. Ze had als 7-jarige al smetvrees, maar kreeg pas op haar 23ste de diagnose OCD, nadat ze was opgenomen in een psychiatrische instelling. Vandaag is ze vrijwilliger op de afdeling angst- en dwangstoornissen van het UZ Gent en ondervoorzitter van de OCD Liga. Ze begeleidt ook lotgenotengroepen voor UilenSpiegel vzw.

Annelies Deswarte: “Dwang is iets persoonlijks – ik ken geen twee dwangers die hetzelfde doen. Zelf heb ik smetvrees en controledwang. Mijn smetvrees komt erop neer dat ik niet ziek wil worden en niet vuil wil zijn. Stel dat je op een stoel gaat zitten die helemaal nat is, en dat je broek vervolgens de rest van de dag tegen je billen plakt: zo onaangenaam voelt het voor mij om ‘vuil’ te zijn.

“Achter mijn controledwang zitten een aantal angsten. Zo ben ik bang dat iemand me zal vermoorden, of dat ik mijn appartement per ongeluk in brand ga steken. Daarom moet ik telkens opnieuw checken of mijn deur op slot is, of er niemand onder mijn bed zit, en of mijn terras écht niet in brand staat.”

Rationeel weet je wel dat er geen moordenaar onder je bed zit?

Deswarte: “Natuurlijk, maar tegen dwang zijn geen feiten opgewassen. Mensen met OCD overschatten het gevaar én hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zijn vaak erg perfectionistisch en kunnen niet omgaan met onzekerheid. De ‘oplossing’ is dwangen, omdat je honderd procent zeker wil zijn. De Nederlandse psychiater Menno Oosterhoff, die zelf aan OCD lijdt, zegt daarover: de oplossing is net het probleem.”

In zijn boek Vals alarm noemt Oosterhoff dat ‘vertrouwensatrofie’. Net zoals je spieren wegsmelten als je ze niet gebruikt, verschrompelt je vertrouwen in de wereld als je steeds alles gaat controleren.

Deswarte: “Precies. Ik heb zo lang en zo vaak naar dingen staan staren dat ik mijn eigen ogen niet meer vertrouw. Al sta ik hier in het donker, ik moet mezelf ervan overtuigen dat het licht uit is.”

Je kreeg voor het eerst last van dwang toen je 7 jaar was.

Deswarte: “Als we gingen zwemmen op school, vroeg ik aan mijn mama twee washandjes. Het eerste gebruikte ik om zorgvuldig het vuil van het zwembad af te wassen, met het tweede kon ik me ‘normaal’ wassen. In de lagere school wilde ik niet mee op bosklassen of naar de kinderboerderij, en ik was bang voor ziekenhuizen. Als ik thuiskwam van school, trok ik andere kleren aan voor ik ergens ging zitten.”

Had je het gevoel dat je iets vreemds deed?

Deswarte: “Ergens wel, maar ik zag dat ook thuis. Mijn moeder functioneerde perfect, maar achteraf bekeken had zij ook OCD. Ze poetste vaak en veel, en ik deed mee, maar dan in de overtreffende trap.”

Naarmate je ouder werd, namen de dwanghandelingen toe.

Deswarte: “In de middelbare school voelde ik me niet aanvaard, en OCD werd een copingmechanisme. Ik begon extreem te studeren, schreef al mijn boeken woord voor woord over en vroeg voortdurend om bevestiging bij de leerkrachten. Op mijn 15de besloot ik op internaat te gaan. Samen met mijn mama poetste ik drie dagen aan een stuk om mijn kamertje van zes vierkante meter helemaal proper te krijgen, maar het toilet en de douche moest ik delen met twintig andere meisjes.

“Voor mij was dat vreselijk. Om even een plastisch voorbeeld te geven: bij een kleine boodschap kon ik nog boven het toilet zweven, maar een grote boodschap hield ik de hele week op tot ik thuis was. En als het écht niet ging, wachtte ik tot ’s nachts, zodat ik het toilet eerst kon kuisen. Toch zag niemand wat er aan de hand was. Integendeel: ik kreeg complimentjes van mijn opvoedster over mijn nette kamer.”

Kreeg je psychologische hulp?

Deswarte: “Ik zag verschillende psychologen, maar niemand kwam met een diagnose. De huisarts dacht aan depressie, bipolariteit of borderline en stuurde me door naar een kinderpsychiater, die concludeerde dat ik schoolmoe was. Hij schreef me een afwezigheidsattest voor de rest van het jaar en ik kreeg antidepressiva. Ik zat een volledig jaar thuis, en als ik niet sliep, was ik aan het poetsen. De psychiater zag ik één keer om de vier maanden. Hij vertelde me dat het vanzelf beter zou gaan. Dus ploeterde ik verder, en mijn ouders ook.”

Je slaagde er wel in om je diploma te halen en ging verder studeren.

Deswarte: “Dat was de hel. Ik studeerde tien tot elf uur per dag en telde vooraf uit hoeveel minuten ik over één pagina mocht doen. Als dat niet lukte, raakte ik in paniek. Mijn dwangstoornis liep volledig uit de hand. Op het laatst stond ik 164 keer per dag aan de wasbak en had ik de opperhuid van mijn handen geschrobd. Ik heb eens twee dagen niets gedronken omdat de glazen ‘vuil’ waren en ik het water uit de supermarkt niet vertrouwde. Om toch iets binnen te krijgen, heb ik toen een mandarijn opgegeten die ik eerst had afgewassen met Dettol.

“Mijn mama deed haar uiterste best om mij te helpen: ze hielp me poetsen, ontsmette stoelen, tafels, mijn gsm. ’s Avonds stopte ze me in bed en trok ze het donsdeken over me heen omdat ik dat niet meer wilde aanraken. Ongewild werd ze zo een onderdeel van mijn dwang, maar meedwangen doe je uit liefde.”

Op je 23ste liet je je opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Deswarte: “Op een dag stond ik onder de douche en viel mijn washandje op de grond. Ik heb anderhalf uur staan roepen voor mijn mama me hoorde en het washandje kwam oprapen. Dat was voor mij het breekpunt.”

En toen?

Deswarte: “Ik kreeg al snel de diagnose OCD. Daarna heb ik een lange weg afgelegd (lachje). Bij mijn eerste opname paste een psycholoog flooding toe, waarbij je ondergedompeld wordt in je angst. Intussen is bewezen dat dat niet werkt, maar ik moest toen de deurklink, de muur, het tapijt en de onderkant van mijn schoenen aanraken en vervolgens mijn hand over mijn mond halen. Ik raakte daar zo van in paniek dat ze me moesten sederen.

“Na anderhalf jaar en verschillende opnames kwam ik in het UZ Gent terecht, bij dokter Hannelore Tandt en psychologe Lemke Leyman. We gingen aan de slag met ERP-therapie, in kleine stapjes. In het begin denk je: ‘Mijn dwang zit overal, dit schiet niet op.’ Maar die kleine succesverhalen breiden zich uit als een inktvlek en ineens stel je tot je verbazing vast dat je zonder nadenken een deurklink hebt vastgepakt. Tegelijk moest ik op zoek naar dingen die in de plaats van mijn dwangstoornis konden komen. Ik had immers geen leven meer, want ik dwangde acht uur per dag. Toen ik na vijf maanden het ziekenhuis mocht verlaten, ging ik met een vriendin op reis naar Valencia. Daar ben ik in de zee gaan zwemmen. Voor mij was dat een van de mooiste momenten in mijn leven.”

Ben je volledig van je OCD verlost?

Deswarte: “Door mijn late diagnose en de intensiteit van mijn dwangstoornis zal ik er waarschijnlijk nooit helemaal van af raken, maar ik functioneer. Ik neem nog steeds medicatie en ik doe iedere avond mijn ronde door het huis, maar die duurt nu zes minuten, geen drie uur.”

Else De Haan: ‘Hulpverleners schrikken van die rare gedachten of rituelen. Ze denken dan aan een psychose of een slechte thuissituatie.’ Beeld rv

SNOEIHARD

De kleine Julie raakte wel verlost van haar dwangstoornis, maar zij en de rest van het gezin werden tot het uiterste gedreven.

Van Eik: “We moesten snoeihard zijn. Als je kind vel over been is en al 24 uur weigert van een bepaald bord te eten, is het keihard om te zeggen: neen, jij gáát van dat bord eten. Dat is bijna niet te verdragen.”

Hoe hebben jullie dat volgehouden?

Van Eik: “Je gaat in overlevingsmodus, en je doet door. In de ergste periodes boden een aantal familieleden spontaan aan om Julie tijdens de weekends op te vangen. Zo kregen wij even rust, en konden we onze twee andere kinderen aandacht geven. Ook op hen had het een grote impact. Onze middelste dochter heeft het boek over onze ervaringen in tranen gelezen. Onze zoon was heel klein en kan zich die periode niet goed herinneren, maar zodra er iets naar boven komt, begint hij te huilen.”

Wanneer zagen jullie beterschap?

Van Eik: “Na enkele maanden kon Julie weer naar school, maar de behandeling ging met ups en downs. Elke dwang moest stap per stap aangepakt worden, en als de ene dwang verdween, kwam er een andere tevoorschijn. Dan ging ze bijvoorbeeld alles tellen. Na verloop van tijd ging het proces sneller, en verdwenen sommige dwanghandelingen spontaan.

“Je keert jezelf echt binnenstebuiten. Op een dag bracht ik Julie naar school, na een strijd van twee uur. Ik zag haar de klas binnen wandelen, en op slag gedroeg ze zich vrij normaal. Dat was pijnlijk. Je denkt: het ligt aan ons, er is iets helemaal fout met ons. Ik was volledig in de war, en dat is de enige keer dat ik meteen naar de therapeute heb gebeld. Die zei: ‘Dat is het drama van gezinnen met een kind dat aan een dwangstoornis lijdt: het speelt zich thuis af.’ Julie besefte goed dat ze iets raars aan het doen was, en uit schaamte verborg ze dat op school.

“Na een jaar ging ons leven voor 70 procent weer zijn gewone gangetje. (Stil) De therapeute feliciteerde ons: ‘Toen jullie hier binnenkwamen, zei het hele team: ‘Dat kind moet opgenomen worden, we denken dat ze nooit meer uit de psychiatrie zal komen.”

Hoe gaat het nu met Julie?

Van Eik: “Ze is intussen 21 en studeert aan de universiteit. In de middelbare school zijn er nog wat hobbels geweest. Lezen bleef lang een probleem. Julie kwam niet verder dan de eerste pagina omdat ze telkens opnieuw moest beginnen. Dat ging door tot diep in de nacht. Je gaat ernaast zitten, maar na een uur ben je doodop, en gefrustreerd. En dan zei een mentor van de school: ‘Je moet haar wat meer complimentjes geven.’ (Zucht) Wat dénk jij? Huiswerkbegeleiding bleek uiteindelijk de oplossing. Ze móést haar taken en toetsen in een bepaalde tijdspanne doen en daarna was het klaar.

“Julie is nog steeds perfectionistisch, maar ze is niet meer dwangmatig. Ze is sociaal vaardig, en wijs. Omdat ze weet hoe het is om zo diep te zitten, kan ze anderen goed doorgronden. Lange tijd was ik bang dat het door onze harde aanpak nooit meer goed zou komen tussen ons en onze dochter, maar niets is minder waar. Ons gezin is hechter dan ooit.”

* Julie en Roos van Eik zijn schuilnamen.

Else de Haan, Roos van Eik en Lidewij Wolters, ‘Mijn kind heeft OCD. Als dwang het leven van je kind beheerst’, Lannoo

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Else de Haan, Roos van Eik en Lidewij Wolters, 'Mijn kind heeft OCD. Als dwang het leven van je kind beheerst', Lannoo

