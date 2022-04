Dunste wolkenkrabber ter wereld is klaar voor zijn eerste bewoners

De Steinway Tower - door New Yorkers ook wel de ‘Coffee Stirrer’ genoemd - is niet alleen de dunste wolkenkrabber ter wereld. Het is ook een van de hoogste op het westelijk halfrond, na twee andere mastodonten in New York City: One World Trade Center (541 meter) en Central Park Tower (472 meter).

De bouw startte al in 2013, en nu is de Steinway Tower klaar voor zijn eerste bewoners. Naast 60 appartementen bevat het gebouw met marmeren façade onder andere een zwembad, een spa met sauna, een fitnesscentrum en een lounge met buitenterras.

Een stekje in de nieuwe wolkenkrabber is niet voor iedereen weggelegd. Prijzen variëren van 7,75 miljoen dollar (7,12 miljoen euro) voor een studio tot 66 miljoen dollar (60 miljoen euro) voor het penthouse op de bovenste drie verdiepingen. Dat laatste bevat vier slaapkamers, vijf badkamers (met een handgemaakte badkuip uit nikkel van de Britse ontwerper William Holland) en een adembenemend zicht op Central Park.

De nieuwe eigenaar moet daar wel iets voor over hebben. Het is al langer geweten dat hoge, dunne wolkenkrabbers bij een stevige wind flink kunnen bewegen. Hopelijk beschikt hij - naast een smak geld - dus ook over een sterke maag.

