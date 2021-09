Duizenden Telenet-klanten kunnen vanaf vandaag geen reclame meer doorspoelen: ‘Het kan niet anders’

Het kan nog maar dik tien jaar, maar we zijn het al zo gewoon: programma’s via de decoder uitgesteld bekijken en dan de reclame doorspoelen. Maar in augustus besliste Telenet, samen met VTM, SBS en VRT, dat hieraan een einde moest komen. “We kunnen niet anders, want anders verliezen we te veel reclame-inkomsten”, klonk het toen bij de zenders.

60 seconden verplichte reclame

De Telenet-klanten die in het bezit zijn van de laatste generatie tv-boxen zijn vandaag het eerst aan de beurt voor hun verplichte dosis reclame. “Daar zullen we als eerste de niet-doorspoelbare reclame introduceren”, bevestigde Celis in een interview met Radio 2. “Al deze klanten zijn daar een maand geleden van op de hoogte gebracht.”

“Concreet zullen deze kijkers moeten wennen aan 60 seconden niet-doorspoelbare reclame voor de start van elke opname”, zei Celis. Eenmaal de opname gestart is, kan er wel weer worden doorgespoeld. Zowel de programma-inhoud als de reclameblokken ertussen kunnen in versnelling op het scherm worden afgespeeld.

Er is ook goed nieuws: van zodra het nieuwe reclamemodel geactiveerd is op de decoder, krijgen klanten standaard gratis Terugkijk TV. Ze kunnen dan programma’s tot zeven dagen terug gratis herbekijken. “Bij de Terugkijk TV zullen alle reclameblokken niet-doorspoelbaar zijn.”

Welke timing voor de overige kijkers?

Wanneer de rest van tv-kijkend België gebonden is aan niet-doorspoelbare reclame is voorlopig onbekend: “Het gaat om een huzarenstuk van jewelste. De technologie laat ons momenteel niet toe om er een exacte timing op te plakken”, besluit Celis. Hoe dan ook zal iedereen tijdig op de hoogte worden gebracht.