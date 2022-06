Duizenden boze boeren leggen Nederland lam, protest beëindigd wegens hitte

Vandaag kwamen duizenden boeren uit heel Nederland samen in Stroe, in de provincie Gelderland, om te protesteren tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Daardoor dreigt een hele reeks boerderijen te moeten sluiten. Honderden boeren reden vanmorgen met hun tractors op snelwegen, met files tot gevolg.

Het boerenprotest liep omstreeks 16 uur af, maar daarna trokken de boeren weer massaal met tractors de snelweg op. Volgens de politie veroorzaakte dat “gevaarlijke situaties en enorme hinder”, maar was het niet altijd mogelijk alle tractors van de snelweg te halen. De politie zegt wel in te grijpen als de boeren de snelweg willen blokkeren. De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort blijft vandaag zeker tot de avond in beide richtingen dicht.

Boeren vertrekken via snelweg A1, na afloop van een boerenprotest in Stroe. Beeld ANP

‘Nog lang niet klaar’

“Dit was de aftrap van een lange reeks betogingen”; zei voorman Mark van den Oever van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) bij het afronden van het sprekersprogramma tijdens het protest. “We zijn nog lang niet klaar”.

Volgens de organisatie waren er 60.000 mensen met 20.000 tractors naar de betoging gekomen. De gemeente Barneveld, waarvan Stroe deel uitmaakt, kan dat niet bevestigen. Het officiële programma van het protest tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet was omstreeks 13.15 uur begonnen. Eigenlijk zou het programma om 12.00 uur van start gaan, maar op dat moment waren nog veel mensen onderweg naar het terrein waar actie wordt gevoerd.

Tijdens de protestmiddag riep Van den Oever de tienduizenden mensen op het terrein op om in de zomerse temperaturen goed voor elkaar te zorgen. Hulpverleners bij de EHBO-post op het terrein zeiden dat er “enkele onwelwordingen” waren, waarschijnlijk door de hitte, maar dat er niets ernstig is gebeurd. Niemand is naar het ziekenhuis vervoerd.

De Nederlandse minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft begrip voor het massaal protest van de boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. “Het is alleen maar fijn dat we in een land leven waarin je mag protesteren”, zei de minister.

Een agent tijdens een boerenprotest in Stroe. Beeld ANP

Waarom protesteren de boeren?

Aanleiding voor de demonstratie is een plan dat Van der Wal onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

Provincies moeten het komende jaar plannen maken om de doelen te halen. Vooral voor veehouders die in of pal naast beschermde gebieden een bedrijf hebben, is het zeer de vraag of ze daar kunnen blijven als de eisen van de minister blijven staan.

In de wet is vastgelegd dat 74 procent van de natuur die als ‘stikstofgevoelig’ is aangemerkt in 2035 niet meer overbelast mag worden. Wetenschappers hebben zogeheten Kritische Depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die waarden overschrijdt, bestaat het risico dat de natuur “significant wordt aangetast”. Boze boeren vinden die waarden onrealistisch en willen dat ze uit de wetgeving worden geschrapt.

Verder pleiten de betogers voor “evenredige opgaves voor alle sectoren”. Die zegt het kabinet zelf ook te willen. Voor de industrie en het verkeer worden in de komende maanden plannen gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden te verlagen.