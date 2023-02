Duizenden aangetekende brieven onderweg naar weigeraars: alles wat u moet weten over de digitale meter

Netbeheerder Fluvius heeft al enkele duizenden aangetekende brieven verstuurd naar gezinnen die hardnekkig weigeren om een digitale meter te laten plaatsen. In het allerslechtste geval volgt een dagvaarding voor de rechtbank. Wie riskeert dat? En moet je je zorgen maken als er nog geen installateur langs is geweest? De zeven belangrijkste vragen over de digitale meter beantwoord.

Klanten die geen digitale meter wilden, werden tot voor kort vriendelijk aangemaand om er toch een te laten installeren. Maar de weigeraars worden nu een stuk harder aangepakt. Moet je hiervoor ook vrezen als je de afspraak met de installateur gemist hebt?

Björn Verdoodt, woordvoerder van netbeheerder Fluvius: “Neen. Het gaat enkel om mensen die expliciet weigeren om een digitale meter voor elektriciteit of aardgas te laten installeren, of bij wie we na afspraak toch meermaals voor een gesloten deur staan. Mensen die de eerste keer niet thuis zijn als de installateur langskomt, zullen niet direct een aangetekende brief krijgen. We ondernemen altijd meerdere pogingen om de meter te installeren. Pas als we merken dat er echt geen contact mogelijk is met een klant, komt die persoon als duidelijke weigeraar in de statistieken.”

Maakt de installateur altijd een afspraak voor hij langskomt of is het mogelijk dat die plots voor de deur staat?

“Soms belt een installateur van een van onze aannemers aan als hij toch in de buurt is en nog enkele meters over heeft, maar in veruit de meeste gevallen krijg je ruim op voorhand een brief met daarin een datum en een uur waarop de meter geïnstalleerd zal worden. In de brief staat ook een telefoonnummer waarnaar je kan bellen als je de afspraak wil verplaatsen.”

“Pas als een plaatsing na meerdere pogingen niet lukt, sturen we een aangetekende brief. Daarin benadrukken we dat dit de laatste kans is om zonder gevolgen een meter te laten plaatsen. Lukt het nog niet, dan volgt er een ingebrekestelling van onze juridische dienst. Daaraan zijn kosten verbonden: 273,84 euro. Komt er geen reactie, dan komt er een ingebrekestelling van onze advocaat. De kosten hiervan zijn iets hoger: 295,66 euro. Als de klant niet reageert binnen vijf dagen, volgt een dagvaarding en zal de zaak voor de rechtbank komen.”

Kan Fluvius klanten zomaar dwingen om een digitale meter te laten installeren?

“De invoering van de digitale meter is verplicht. De Vlaamse overheid heeft aan Fluvius de opdracht gegeven om tegen uiterlijk 2029 bij elk gezin digitale meters voor elektriciteit en gas te installeren. Voor Vlaanderen zijn dat 6,1 miljoen toestellen. Sowieso zegt de wet ook dat de netbeheerder toegang moet hebben tot de elektriciteits- en gasmeter.”

Betekent dit dat je als klant het recht niet hebt om de digitale meter te weigeren?

“Dat recht heb je inderdaad niet, behoudens enkele uitzonderingen. Wie zonnepanelen heeft die voor 2021 werden geplaatst, kan de installatie van de digitale meter uitstellen tot 2025, maar wel op voorwaarde dat de zonnepanelen niet ouder zijn dan 15 jaar. Maar ook deze gezinnen zullen de kans krijgen om sneller dan in 2025 een digitale meter te laten plaatsen. Als ze dat doen, krijgen ze een premie van de Vlaamse overheid.”

Toch zijn er klanten die hardnekkig weigeren: hoeveel zijn er dat en waarom willen ze geen digitale meter?

“Eind vorig jaar - dat zijn de meest recente cijfers - hadden we al 2,1 miljoen meters voor gas en elektriciteit geïnstalleerd bij ongeveer 1,3 miljoen gezinnen. Het tweede getal is kleiner omdat niet iedereen elektriciteit én gas in huis heeft. Eén procent weigert expliciet de installatie. (Dat zijn dus 13.000 gezinnen, red.)

“Waarom ze weigeren, weten we niet altijd. Sommigen zijn bang voor de straling, maar daar is een oplossing voor gevonden: binnenshuis kunnen we nu werken met een bekabelde meter als de klant dat vraagt. Anderen vrezen dat via de digitale meter allerlei gegevens uit hun dagelijks leven gevolgd kunnen worden, wat helemaal niet waar is. Sommige eigenaars van zonnepanelen vrezen dan weer dat de digitale meter nadeliger is dan de terugdraaiende teller, wat vaak niet klopt.”

Zijn er voordelen verbonden aan een digitale meter?

“Met een digitale meter kan je het verbruik zeer fijnmazig meten: elektriciteit tot op het niveau van een kwartier en gas tot op het niveau van een uur. Die gegevens kan je gratis opvolgen via de website van Fluvius of via apps op je smartphone of tablet. Zo kan je je energieverbruik beter in de gaten houden en energie besparen.

“Als je zonnepanelen hebt, registreert de digitale meter ook nauwkeurig hoeveel stroom je terug op het net zet. Die stroom kan je dan terug verkopen aan je energieleverancier of je kan aan energiedelen doen.”

Moet je je zorgen maken als er nog steeds niemand is langsgeweest om een digitale meter te installeren?

“Neen. Dat is heel logisch. Zoals gezegd hebben we op dit moment 2,1 miljoen meters geplaatst. Dat is nog maar één derde van wat moet gebeuren.”