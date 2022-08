Duivenmelkers wachten nog steeds op vermiste wedstrijdduiven: ‘Een rampvlucht, meer kun je er niet over zeggen’

Slecht nieuws in de wereld van de duivensport. Het is al bijna twee weken geleden dat na een wedstrijd in Frankrijk zo’n 20.000 duiven vermist bleven. Ondertussen zijn heel wat dieren nog niet teruggekeerd. Een Belgische duivenmelker vertelt over de ‘rampvlucht’.

‘Daar, weer eentje!” Geert De Coninck (60) tuurt naar zijn dak, waar een volumineus uitziende duif heen en weer wandelt. Het diertje is net geland. Gehaast klimt De Coninck op de kippenladder om zijn duif binnen te laten. “Maar ik zie nu al dat ze van de wedstrijd in Perpignan komt, van afgelopen weekend”, zucht hij.

Net als veel andere duivenmelkers wacht De Coninck in Beveren nog steeds op de komst van wedstrijdduiven die op 29 juli werden losgelaten in Narbonne, in Zuid-Frankrijk. 26.000 duiven werden gelost, maar een paar dagen later waren 20.000 diertjes nog steeds vermist. “Een rampvlucht. Veel meer valt er niet over te zeggen. Ik heb 43 duiven meegestuurd met de vrachtwagen, maar na twee dagen waren er slechts 24 weer thuis”, vertelt De Coninck. “De voorbije dagen zijn er nog eens 8 duiven geland, maar ik mis er nog steeds 11.”

“Begin deze week kreeg ik een telefoontje van een duivenliefhebber uit het Duitse Osnabrück, niet ver van de grens met Nederland. Hij vond een duif en belde mijn nummer, dat op het ringbandje staat. Ik heb nagevraagd bij de duiventaxi hoeveel het kost om het diertje te laten repatriëren, maar dat is heel erg duur. Heen en weer rijden is een optie, maar even 700 kilometer afleggen is met de huidige brandstofprijzen geen plezierreisje.”

Foutje van de organisatie

De uitzonderlijke rampvlucht zou te wijten zijn aan het bedenkelijke niveau van de organisator. Die zou nauwelijks rekening hebben gehouden met de weersvoorspellingen, waardoor de duiven moesten opstijgen net voordat een zwaar onweer zou losbarsten. Het was om problemen vragen, aangezien duiven zich vooral in die eerste kilometers oriënteren.

“Onbegrijpelijk. Er is toch voldoende technologie voorhanden om dat risico in te schatten. Op onze buienradar zagen we allemaal dat er onweer zat aan te komen. We dachten dat de organisatoren de wedstrijd een dag zouden verlaten”, zegt De Coninck .

De organisatie had die beslissing ­bovendien moeten nemen in overleg met de deelnemende landen. Er zou ook geen formele schriftelijke toestemming van de voorzitter van het sportcomité zijn geweest. Voorzitster van de organisatie Francine Lageot beweert dat ze wel de mondelinge toestemming kreeg. Maar omdat ze geen schriftelijk bewijs kan voorleggen moet de inrichtende club sowieso 2,5 euro boete per korf betalen.

Kom kom kom terug

Ondertussen wacht De Coninck geduldig op de terugkeer van zijn duiven. “Er is nog steeds een kans dat ze terugkeren. Er is nog voldoende voedsel te vinden. Anderzijds zijn droogte en roofvogels beduchte vijanden.”

Net als voor zijn collega’s betekenen de duiven die nooit meer terugkeren verloren geld en werk. “Geld is voor mij relatief. Niet elke duif is trouwens een fortuin waard. Ik heb alleen maar jaarlingen meegestuurd: onervaren duiven die ik het voorbije jaar met veel liefde en geduld heb opgeleid, maar die nog niet veel waard zijn aangezien ze zich nog niet bewezen hadden. Zij die heelhuids terugkeerden van Narbonne kan ik volgend jaar ­hopelijk in Barcelona laten vliegen. Die duiven zijn behoorlijk diep moeten gaan, het valt nog te bezien welk effect die krachttoer zal hebben.”

Toch hebben de vermiste dieren veel waarde voor De Coninck. “Ik zit niet de hele dag in mijn stoel naar de lucht te staren, maar ik ben er wel nog mee bezig. Ik hoop dat die laatste duiven alsnog de weg naar huis vinden. Al een geluk dat het niet is toegelaten om wedstrijdduiven live te monitoren. Dan ga je toch maar kapot van de ­zenuwen. Stel je voor dat je wist dat er eentje zat te slapen op een dak in Brussel, dan reed je toch naar daar met een ladder in je koffer”, lacht hij een beetje groen.

In afwachting van een hereniging blijft de Beverse duivenmelker met toewijding zorgen voor zijn dieren. “Ik ben ermee begonnen op mijn 12de, toen ik twee duiven cadeau kreeg voor mijn communie. Ze brengen me rust en vreugde. Ik ben niet alleen hun sponsor maar ook hun trainer, want elke dag stoom ik een sportploeg klaar.”