Duitsland wil speciaal tribunaal in Den Haag om Poetin te vervolgen voor agressie

Duitsland is voorstander van een speciaal tribunaal in Den Haag dat Vladimir Poetin en zijn bewind vervolgt voor agressie tegen Oekraïne. Geconfronteerd met ‘misdaden die we ons in de 21ste eeuw niet meer hadden kunnen voorstellen’, moet ook worden gekeken of Rusland zich schuldig maakt aan vormen van volkerenmoord.

Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock maandag in Den Haag, waar ze een rede hield in het Vredespaleis en sprak met leden van het Internationaal Strafhof en haar Nederlandse collega Wopke Hoekstra. De Duitse steun betekent een flinke steun in de rug voor ideeën hieromtrent, die hierover al enige tijd circuleren. Nederland liet onlangs nog weten bereid te zijn zo’n zogeheten ‘agressiehof’ in Den Haag te huisvesten ‘als hiervoor voldoende financiële en internationale steun is’.

In maart 2022 opende hoofdaanklager Khan van het Strafhof al een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne, nadat 43 landen daar het groene licht voor hadden gegeven. Maar Rusland (dat het onderliggende Statuut van Rome niet heeft geratificeerd, net als Oekraïne) kan door het hof niet voor de ‘misdaad van agressie’ vervolgd worden. Mede daarom bepleit Oekraïne al langer de oprichting van een speciaal hof.

Baerbock zei maandag dat ze hoopt dat ‘de lacunes in het volkenrecht’ gedicht kunnen worden met de oprichting van een ‘speciaal tribunaal voor agressie’ dat Russische leiders moet kunnen vervolgen. Het zou moeten stoelen op Oekraïens recht, aangevuld met ‘internationale elementen’. Ook zou ze het Statuut van Rome graag aanpassen. Behalve volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zou dan ook ‘agressie’ door het Strafhof vervolgd kunnen worden als de andere partij, nu Oekraïne, daarmee instemt.

Gedwongen verplaatsing

Duitsland en Nederland vroegen maandag speciaal aandacht voor de berichten over de grootschalige ‘ontvoering van Oekraïense kinderen’ naar Rusland, waar ze ter adoptie worden aangeboden. Baerbock noemde dit ‘onverdraaglijk’. “Mensen die kinderen roven van hun families, hun ouders, begaan een volkenrechtelijke misdaad.” De twee landen eisen dat Rusland openheid geeft over de verblijfplaats van de kinderen. Baerbock: “Deze kinderen hebben hun moederland in Oekraïne, ze hebben dat niet vrijwillig verlaten, ze werden ontvoerd en moeten terugkeren naar Oekraïne.”

Los van de duizenden Oekraïense kinderen die uit Oekraïne zijn meegenomen zonder toestemming van betrokkenen, is er nog een veel groter aantal – geschat op enkele honderdduizenden mensen – voornamelijk Oekraïense vrouwen en kinderen naar Rusland gedeporteerd, vaak ook zonder dat daarbij sprake was van keuze. Artikel II van het Genocideverdrag uit 1948 definieert genocide onder meer als het gedwongen verplaatsen van kinderen uit de ene groep naar de andere groep.

Gevraagd of bepaalde aspecten van Ruslands agressie tegen Oekraïne vallen onder de definitie van het genocideverdrag, antwoordde Baerbock positief. “We hebben de afgelopen elf maanden gezien dat niet alleen onze vredesorde is geschonden, maar ook dat misdaden die we ons in de 21ste eeuw niet meer hadden kunnen voorstellen door de Russische leiding bewust gepleegd worden.”

Ze noemde daarbij de ‘bewuste strategie’ om Oekraïnes civiele infrastructuur te vernietigen en mensen bij temperaturen ver onder het vriespunt zonder stroom, water en warmte te laten zitten ‘en bloot te stellen aan bevriezing’. Baerbock: “Geconfronteerd met dit soort wreedheid moeten we kijken in hoeverre dit niet ook vormen van volkerenmoord bevat.”