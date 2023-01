Nieuws Buitenland

Duitsland weigert Polen te betalen voor schade Tweede Wereldoorlog

27 mei 1944. Het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau, in het door Duitsland bezette Polen. Beeld AFP

Duitsland wil Polen geen herstelbetalingen toekennen voor de schade in de Tweede Wereldoorlog. Voor Duitsland is de zaak gesloten, zei het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Duitsland had geantwoord, maar geen commentaar geeft over de inhoud van diplomatieke correspondentie.