Duitsland verwacht snel deal over schone auto’s

Wanneer Scholz een deal verwacht, wilde hij niet zeggen. De Nederlandse premier Mark Rutte zei te verwachten dat “de komende dagen” overeenstemming kan worden bereikt.

Vorig jaar besloot de EU dat vanaf 2035 geen nieuwe auto’s meer mogen worden verkocht die CO 2 uitstoten. Praktisch gezien betekent dat een verbod op auto’s met een verbrandingsmotor. Alleen elektrische auto’s zijn nog toegestaan. Destijds bedong Duitsland een uitzondering voor auto’s die op e-fuels lopen: synthetische brandstoffen die worden gewonnen uit hernieuwbare energie. De Europese Commissie beloofde een voorstel voor deze e-fuel-auto’s te doen.

Begin maart lag Duitsland echter onverwacht dwars bij de bekrachtiging van het akkoord, een laatste stap die meestal alleen een formaliteit is. Volgens de Duitsers zijn er onvoldoende garanties dat de Commissie haar belofte waarmaakt. Duitsland wordt gesteund door zeven andere EU-lidstaten, die allemaal belangen hebben in de auto-industrie, waaronder Italië, Tsjechië en Portugal.

Vrijbrief voor andere lidstaten

De Duitse houding heeft in Brussel kwaad bloed gezet, omdat het land op het laatste moment een obstakel opwierp voor een deal die allang rond was. Daarmee is een gevaarlijk precedent gecreëerd, zei de Letse premier Krisjanis Karins donderdag bij aankomst in Brussel. EU-besluiten zijn vaak een zwaar bevochten compromis, en dat geldt zeker voor milieumaatregelen die economisch pijn doen. Als het rijke Duitsland al op zijn beloften terugkomt, is dat een vrijbrief voor andere lidstaten. “De hele architectuur van de Europese besluitvorming zou uit elkaar vallen, als we dit allemaal zouden doen”, zei Karins.

Duitsland zegt echter dat het niet van plan is het akkoord over het einde van de verbrandingsmotor te torpederen. Het wil alleen garanties dat de Commissie haar belofte nakomt om een uitzondering voor e-fuels te maken. “Het enige wat we nog moeten doen, is de goede weg vinden om deze belofte waar te maken”, zei bondskanselier Scholz.

Inefficiënt en duur

De technologie voor e-fuels is nog nauwelijks ontwikkeld. Deskundigen beschouwen synthetische brandstoffen als inefficiënt en duur, hooguit aantrekkelijk voor automobilisten die veel geld willen uitgeven om ook na 2035 het gebrul van een nieuwe Porsche te horen. Het probleem is alleen dat deze auto’s niet alleen op e-fuels kunnen rijden, maar ook op gewone benzine. Die zal na 2035 nog geruime tijd beschikbaar zijn, omdat er ook dan nog veel oude auto’s met een verbrandingsmotor rondrijden.

Als automobilisten hun e-fuel-auto volgooien met benzine, zal de milieu- en klimaatwinst van het akkoord over het einde van de verbrandingsmotor weglekken. Duitsland praat nu met de Europese Commissie over een manier om dat te verhinderen, bijvoorbeeld door e-fuel-auto’s uit te rusten met detectiesoftware waardoor zij niet starten als zij benzine hebben getankt.

Premier Rutte zei te verwachten dat de autokwestie “niet of heel beperkt zal spelen” op deze Europese top. Het einde van de verbrandingsmotor staat ook niet op de agenda van deze top, waar Oekraïne, de economie, migratie en de euro de belangrijkste punten zijn.