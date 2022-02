Duitsland straft Rusland door certificering gaspijpleiding Nord Stream 2 voorlopig te stoppen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had eerder op de dag opgeroepen om het project “onmiddellijk” stop te zetten als vergelding voor de beslissing van Moskou om de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk in het oosten van Oekraïne te erkennen.

Ook Amerikaans president Joe Biden dreigde eerder al met het stopzetten van de nieuwe gaspijpleiding. Nord Stream 2 is af maar nog niet in gebruik. Het certificeringsproces voor de nieuwe pijplijn onder de Oostzee werd opgestart, maar is nu dus stilgelegd.

Gaat Europa dit voelen?

De gasleveringen aan de Europese Unie worden op dit moment niet geraakt door het besluit. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens de woordvoerder zit de EU vooralsnog in een “behoorlijk veilige situatie” als het gaat om gasvoorraden en -leveringen.

De commissie wijst erop dat Nord Stream 2, die loopt via de Oostzee, nog niet in gebruik is genomen, hoewel de pijplijn al wel gereed is. Er is dus geen verandering in de huidige situatie, aldus de zegsman.

Eerder kreeg Scholz nog kritiek te verduren omdat Duitsland zich opvallend stil hield in het Oekraïense conflict. De omstreden gaspijpleiding, die Rusland en Duitsland over de bodem van de Baltische Zee met elkaar verbindt, speelde daar een grote rol in.

Rusland reageert gelaten

Rusland reageert gelaten op de Duitse beslissing. Onderminister van Buitenlandse Zaken Andrey Rudenko zei dat Moskou geen enkele strafmaatregel van het Westen vreest en ‘niet gelooft in tranen’.

Oekraïne prees Scholz voor het besluit. “Dit is moreel, politiek en praktisch de juiste stap in de huidige omstandigheden”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Dimytro Kuleba. “Echt leiderschap betekent dat in moeilijke tijden moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Duitsland maakt dat nu duidelijk.”