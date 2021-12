Duitsland sluit vandaag de helft van zijn kerncentrales

De sluiting van de drie centrales valt op een gevoelig moment. Europa bevindt zich midden in een energiecrisis door fors gestegen gasprijzen. Voor Duitsland is dat echter geen reden terug te komen van de belofte met kernenergie te stoppen.

Het besluit daartoe is genomen na de ramp met de kerncentrale in het Japanse Fukushima, in 2011. Daar leidde een aardbeving, gevolgd door een tsunami, tot de grootste nucleaire ramp sinds die van Tsjernobyl. In het Oekraïense Tsjernobyl smolt in 1986 een reactor. Een radioactieve wolk trok daarna over Europa.

De drie Duitse centrales die vrijdag dichtgaan, zijn Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen C. Ze hebben zo’n 35 jaar gedraaid. De ontmanteling zal tussen de tien en twintig jaar gaan duren, zegt burgemeester Tobias Bühler van Gundremmingen tegen persbureau Reuters. In 2022 worden de resterende drie kerncentrales – Isar 2, Emsland en Neckarwestheim II – uitgezet.

De sluiting maakt deel uit van de Duitse klimaatplannen. Hoewel kernenergie steeds vaker wordt gepresenteerd als een ‘schoon’ alternatief voor vervuilende kolen- en gascentrales, wegen de angst voor een nucleaire ramp en de last van het nucleaire afval in Duitsland zwaarder.

De zes kerncentrales leverden naar schatting 12 procent van alle Duitse stroom. De Duitse regering wil nu vol inzetten op zonne- en windenergie. Deze duurzame energiebronnen zijn nu al goed voor ruim 40 procent van de Duitse stroom. Tegen 2030 moet dat 80 procent zijn. Die stijging zal ten koste gaan van kolen- en gascentrales die nu nog respectievelijk 28 en 15 procent van de Duitse stroom leveren.

De sluiting van de zes kerncentrales betekent het einde van kernenergie in Duitsland. Een weg terug lijkt er na volgend jaar niet meer te zijn. Minister Robert Habeck van Economie en Klimaatbescherming zei woensdag dat niets erop wees dat de brede consensus tegen kernenergie in Duitsland minder sterk was dan toen het besluit tot sluiting werd genomen.