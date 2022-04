Duitsland sleept Italië voor de rechter wegens schadeclaims voor nazislachtoffers

Duitsland heeft bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag een zaak tegen Italië aangespannen omdat Rome slachtoffers van nazi-oorlogsmisdaden blijft toestaan schadevergoeding te eisen van de Duitse staat. Dit gebeurt ondanks een bindende uitspraak van het ICJ uit 2012 dat Duitsland geen schadevergoedingen hoeft te betalen aan Italiaanse slachtoffers van het nazibewind in de Tweede Wereldoorlog.

Volgens het volkenrecht geniet Duitsland ‘soevereine immuniteit', waardoor individuele burgers een soevereine staat niet voor een buitenlandse rechtbank kunnen dagen, zo bepaalde het ICJ destijds.

Berlijn zegt dat er sinds die uitspraak in Italië meer dan 25 nieuwe claims tegen de Duitse staat zijn ingediend wegens schade als gevolg van nazimisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In veel van deze zaken hebben rechtbanken Duitsland veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Voor de vorderingen in twee van deze zaken proberen Italiaanse rechtbanken beslag te leggen op panden van de Duitse staat in Rome. Duitsland zegt de zaak nu bij het hof aanhangig te hebben gemaakt omdat een Italiaanse rechtbank rond 25 mei zal beslissen of zij de verkoop zal afdwingen van de gebouwen. In de panden zijn Duitse culturele, archeologische, historische en onderwijsinstellingen gehuisvest.

Herstelbetalingen

Berlijn heeft het VN-hof verzocht zogenaamde voorlopige maatregelen te nemen. Hiermee willen de Duitsers voorkomen dat Italië de eigendommen openbaar veilt terwijl de Duitse rechtszaak tegen de schadeclaims nog wordt behandeld. Waarschijnlijk zal het Hof in de komende weken bij elkaar komen voor een hoorzitting. Het duurt doorgaans jaren voordat het Internationaal Gerechtshof een definitieve uitspraak doet.

Het geschil over de schadeclaims voor misdaden in de Tweede Wereldoorlog begon in 2008. Het hoogste Italiaanse gerechtshof oordeelde toen dat Duitsland ongeveer 1 miljoen euro moest betalen aan de families van negen mensen die in 1944 in Civitella (Toscane) tot door het Duitse leger waren gedood. In de jaren daarna volgden nog een aantal van dergelijke Italiaanse claims.

Duitsland heeft aangevoerd dat het land het onrecht van de Tweede Wereldoorlog al heeft gecompenseerd door uitgebreide vredes- en herstelbetalingsverdragen met de getroffen landen, en miljarden euro’s heeft uitbetaald sinds de oorlog eindigde met de nederlaag van het naziregime in 1945.