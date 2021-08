Duitsland plant strenge maatregelen: ‘Ongevaccineerden nergens meer welkom’

Die zouden er volgens Bild aankomen vanaf begin of half september. Onder meer restaurantbezoeken, hotelovernachtingen, binnenevenementen en kappersbezoeken zouden niet meer mogelijk zijn voor wie niet gevaccineerd is, een negatieve test kan voorleggen of een bewijs heeft dat hij of zij is hersteld van een coronabesmetting.

Wanneer het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames boven een bepaalde grens uitkomt, zouden niet-gevaccineerden zelfs helemaal niet meer welkom zijn in de horeca.

Volgens de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung wil het ministerie de druk verhogen op degenen die geen vaccinatie willen. Dit najaar worden gratis tests geschrapt en “er kunnen weer verdere beperkingen nodig zijn” voor degenen die niet zijn ingeënt.

Volgens cijfers die persbureau AFP vandaag bekendmaakte is in Duitsland op dit moment 52,2 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

3G-regel

Verder gaat komende maand de 3G-regel (gevaccineerd, genezen of negatief getest) algemeen gelden. Zonder te voldoen aan een van de drie voorwaarden kom je niet meer binnen in de horeca of bij de kapper en andere contactberoepen. Ook sporten of evenementen binnen en grote evenementen binnen of buiten worden taboe.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt verder dat de mondkapjesplicht zeker tot de lente gehandhaafd blijft voor het openbaar vervoer en bij het winkelen. Ook het afstand houden, het ventileren en andere hygiënemaatregelen zullen voorlopig niet verdwijnen in ruimtes waar veel personen samenkomen.

De toename van het aantal besmettingen is niet in de laatste plaats te wijten aan degenen die terugkeren van reizen, aldus Frankfurter Allgemeine Zeitung over de vrees in Berlijn voor een nieuwe golf. Ook de mensen gedragen zich bij hun contacten bijna net zo ​​als vóór de pandemie. Daarbij komen dan nog de gevolgen van de koude maanden.

Lockdown

Het strengere beleid voor de miljoenen burgers die niet zijn ingeënt heeft wel als gevolg dat “zo'n drastische lockdown als in de tweede en derde golf naar alle waarschijnlijkheid niet meer nodig zal zijn”, aldus Bild over de voorstellen van het ministerie van Volksgezondheid.