Duitse topviroloog pleit voor 1G: ‘Omikron herschrijft de regels’

In Duitsland is al geruime tijd de 2G-regel van kracht. Dit betekent dat enkel mensen die gevaccineerd of genezen zijn, toegang krijgen tot bijvoorbeeld musea, vrijetijdscentra en veel winkels. Ongevaccineerden mogen alleen met een negatieve test naar het werk of in de trein.

Om een nieuwe golf coronabesmettingen te beteugelen, moeten de Duitsers na Kerstmis hun contacten fors gaan beperken in een zogenoemde ‘lockdown light’. Vanaf 28 december mogen gevaccineerden en genezen mensen nog maar met maximaal tien mensen bijeenkomen, zowel binnen als buiten. Uitgezonderd zijn kinderen tot 15 jaar. Voor ongevaccineerden golden al beperkingen bij hun contacten.

1G-beleid

Als de contactbeperkingen “niet werken zoals verhoopt, moet je kijken of je geen 1G moet invoeren - en de G staat dan geboosterd”, zegt Christian Drosten, directeur van het Instituut voor Virologie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Hij redeneert dat degenen die recent een booster hebben gekregen, waarschijnlijk minder bijdragen aan de verspreiding van het virus en ook beter beschermd zijn tegen ziekte. “Bij de deltavariant was 2G of 3G misschien voldoende, maar nu herschrijft omikron de regels”, verklaart de viroloog.

Volgens Drosten wekken recente studies de hoop dat omikron tot een minder ernstig ziekteverloop leidt dan delta. Maar de gegevens zijn nog onvolledig, benadrukt hij. Een groot aantal besmettingen kan niet alleen een probleem vormen voor de hospitalen, maar ook voor vitale sectoren zoals de politie en brandweer, zelfs wanneer de ziektelast lager is, legt hij uit.

Drosten is wél optimistisch dat de omikronvariant het kantelpunt in de pandemie kan zijn waarbij het virus endemisch wordt. Covid-19 wordt dan met andere woorden een ‘seizoensepidemie’, zoals de griep, die nog jaren in de winter kan terugkeren, maar die we kunnen beheersen met boostervaccinaties. SARS-CoV-2 zal zich dan meer gaan gedragen zoals andere, gevestigde coronavirussen, met symptomen van een verkoudheid.