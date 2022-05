Duitse regering wil af van deel privileges oud-bondskanselier Schröder vanwege steun Poetin

Schröder (78), van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland, heeft al sinds zijn vertrek uit de Duitse politiek goede banden met Rusland. Hij bekleedt meerdere managementfuncties in grote Russische gas- en oliebedrijven, zoals Rosneft en Gazprom, en onderhoudt een goede relatie met president Vladimir Poetin. Ondanks de invasie van de Russen in Oekraïne weigerde Schröder afstand te nemen van Poetins agressie en zijn functies bij de Russische bedrijven neer te leggen.

Dat komt Schröder op flinke kritiek te staan in Duitsland. De druk op hem nam afgelopen tijd toe. Zo namen vier medewerkers van Schröder ontslag vanwege zijn houding tegenover de Russische agressie. Voetbalclub Borussia Dortmund ontnam hem het erelidmaatschap. Een portret van de oud-bondskanselier werd uit de online-eregalerij van zijn partij SPD gehaald. Inmiddels is de partij een procedure begonnen om hem zijn lidmaatschap definitief te ontnemen.

Huidige bondskanselier en SPD’er Olaf Scholz had begin maart al het dringende advies aan Schröder om openlijk afstand te nemen van Poetin en zijn functies bij de Russische bedrijven neer te leggen. Binnen de regeringscoalitie is er sindsdien discussie over het afschaffen van Schröders privileges. Nu zijn de partijen dus overeengekomen dat de oud-bondskanselier zijn door de staat betaalde personeel en zijn kantoor in de Bondsdag moet afstaan. Vorig jaar zou Schröder nog 400.000 euro vergoed hebben gekregen voor de salarissen van zijn personeel.

Pensioen schrappen

Oppositiepartij CDU/CSU had aangedrongen op nog verdergaande maatregelen en wilde ook dat het staatspensioen van Schröder geschrapt zou worden. De coalitie wil daar niet in meegaan omdat zo’n ingreep in strijd zou zijn met de Duitse grondwet. Ook behoudt de oud-bondskanselier zijn lijfwachten.

Nog niet eerder werden de privileges van een oud-bondskanselier (deels) afgeschaft. De maatregel van de coalitie ligt daarom zeer gevoelig in Duitsland. Om het besluit juridisch in te dekken willen de coalitiepartijen de regeling op zo’n manier aanpassen dat oud-bondskanseliers de privileges niet langer automatisch krijgen maar alleen als ze werk doen dat te maken heeft met hun voormalige ambt. Het is nog niet precies duidelijk welke werkzaamheden daaronder vallen. Het betekent dat de regels ook gaan gelden voor andere oud-bondskanseliers, zoals Angela Merkel die vorig jaar afzwaaide.

Hoewel er brede politieke steun lijkt voor het besluit, is er een kans dat het toch niet lukt om Schröders privileges aan banden te leggen. Zo is er juridisch nog veel onduidelijk en kan de oud-bondskanselier het besluit mogelijk nog via de rechter aanvechten. Het is niet bekend of hij dat van plan is.