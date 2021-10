Duitse politie stopt tientallen leden gewapende burgermilitie aan Poolse grens

Duitse agenten hielden de mannen staande na een zoektocht in het gebied rond de plaatsen Guben en Neiße-Damm, een strook van ongeveer vijftig kilometer langs de Poolse grens. De politie vond onder meer pepperspray, wapenstokken, een bajonet en een machete. De mannen waren in de nacht van zaterdag op zondag het gebied ingetrokken, nadat de extreem-rechtse organisatie Dritte Weg aanhangers had opgeroepen illegale migranten zelfstandig tegen te houden.

De grootste groep, van dertig man, werd al voor middernacht staande gehouden in een dorpje aan de grens. In de loop van de nacht plukte de Duitse politie elders in het gebied kleine groepjes vermoedelijke rechts-extremisten van straat. Het grootste deel van de mannen komt uit de regio, een deel was afgereisd uit andere Duitse deelstaten. Zij hebben een gebiedsverbod gekregen voor de regio rond Guben, een plaats met ongeveer 16 duizend inwoners. Wie wapens bij zich had, wordt vervolgd.

In de binnenstad van Guben hielden zaterdagnacht ongeveer 25 mensen een wake tegen racisme. “We willen de regio niet in handen laten vallen van neo-nazi’s”, verklaarde de organisatie. “Wij willen duidelijk maken dat asiel een mensenrecht is en blijft.” De burgemeester van de stad riep mensen op het recht niet in eigen hand te nemen.

Belarus

De spanning in het grensgebied loopt al weken op, als gevolg van het toenemende aantal migranten dat via Polen Duitsland probeert te bereiken. Alleen al in oktober hield de Duitse politie ruim 1.800 vluchtelingen staande in het gebied.

De toename is het directe gevolg van de politiek van de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko, die uit woede tegenover de Europese Unie vluchtelingen heeft opgeroepen om via zijn land te EU in te reizen. Migranten uit landen als Irak, Syrië en Afghanistan kunnen zonder visumplicht het vliegtuig nemen naar Minsk, en van daaruit ongehinderd over land naar de Poolse grens reizen. Via Polen hopen velen van hen Duitsland te bereiken.

Loekasjenko

Loekasjenko begon met dit beleid in mei van dit jaar, nadat de Europese Unie zware sancties tegen Belarus instelde. Die sancties waren een reactie op de gewelddadige onderdrukking door Loekasjenko’s veiligheidsdiensten van protesten tegen zijn regime, na vermoedelijk frauduleuze verkiezingen. Loekasjenko wordt wel de laatste dictator van Europa genoemd.

Polen is inmiddels begonnen met de bouw van een afrastering aan de grens met Belarus. In een interview met de boulevardkrant Bild zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, dat zulke bescherming van de EU-buitengrenzen ‘legitiem’ is. Duitsland zelf heeft 800 extra politieagenten naar het grensgebied met Polen gestuurd. Beide landen voeren daar gezamenlijke patrouilles uit.

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zei vrijdag dat de EU geen muren of metalen afrasteringen gaan financieren. “We zien het gedrag van de Belarussische regering als een hybride aanval, maar de mensen die hij gebruikt zijn slachtoffers die hulp nodig hebben.”