Duitse minister: ‘Binnen enkele maanden is vrijwel iedere Duitser gevaccineerd, genezen of overleden’

Op de vraag of dat niet al te cynisch is, antwoordde hij: ‘Maar het is waar. Met de zeer besmettelijke deltavariant is dit zeer waarschijnlijk, en daarom raden we iedereen zo dringend aan om een vaccinatie te halen.’

In de afgelopen 24 uur zijn er volgens de officiële cijfers meer dan 30.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, een toename van 50 procent ten opzichte van een week eerder. Ziekenhuizen waarschuwen voor overbelasting. Eerder werd al bekend dat de Duitse overheid overweegt om net als in Oostenrijk een algehele lockdown in te voeren.

Spahn maakte verder bekend dat Duitsland 2,5 miljoen doses coronavaccins heeft besteld die zijn aangepast voor toediening bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Hij verwacht dat de Europese gezondheidsautoriteiten eind deze week toestemming zullen geven voor het gebruik van deze vaccins. In Duitsland ligt de besmettingsgraad erg hoog onder schoolgaande kinderen.

Spahn weersprak de zorgen dat Duitsland te weinig vaccins op voorraad zou hebben. Tot het einde van het jaar zijn er nog in totaal 50 miljoen doses van de vaccins van Pfizer en Moderna beschikbaar, en dat is volgens de minister genoeg voor zowel een eerste en een tweede prik als voor boostervaccinaties.