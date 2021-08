Duitse leerkracht die monteur zou hebben vermoord en opgegeten verschijnt voor de rechter

Volgens de aanklagers ontmoette Stefan R. zijn slachtoffer, een 43-jarige monteur, een paar uur voor de moord in september, op een online datingsite. Dat meldt het Duitse persbureau Deutsche Presse-Agentur.

R. wordt ervan beschuldigd de 43-jarige Stefan T. te hebben vermoord zodat hij delen van het lichaam kon consumeren. De verdachte hoorde de beschuldigingen in stilte aan. Zijn advocaten vertelden de rechtbank dat R. niet wenst te getuigen en het proces wenst te schorsen omdat het Openbaar Ministerie niet al het bewijsmateriaal in de zaak aan de rechtbank ter beschikking heeft gesteld. De rechter gaat de zaak nu verder onderzoeken en stelt de geplande zitting van donderdag uit naar volgende week dinsdag.

Duitsland werd in november vorig jaar opgeschrikt toen er in een park in Berlijn menselijke beenderen werden gevonden. De politie identificeerde de stoffelijke resten als de vermiste Berlijner Stefan T. Door de smartphone van het slachtoffer te onderzoeken kwamen de autoriteiten terecht bij de verdachte Stefan R. Tijdens de huiszoeking trof de politie sporen van bloed en ‘verdachte werktuigen’ aan. De man werd onmiddellijk na de huiszoeking gearresteerd en hij zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Het is niet de eerste kannibalismezaak in Duitsland. Een politieagent werd in 2015 veroordeeld voor moord nadat hij een man doodde die hij had ontmoet op een internetforum gewijd aan kannibalisme. Het slachtoffer fantaseerde volgens de aanklagers over opgegeten worden, maar er was geen bewijs dat de verdachte dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. En in 2006 veroordeelde een Duitse rechtbank Armin Meiwes voor moord en verstoring van de openbare orde. Ook hij ontmoette zijn slachtoffer online. Meiwes kreeg levenslang.