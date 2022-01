Duitse ‘kannibaal’ Stefan R. krijgt levenslang: ‘Wat u deed, was onmenselijk’

De Berlijnse deelstaatrechtbank oordeelde dat de verdachte in september 2020 een 43-jarige monteur heeft vermoord “om zijn kannibalisme-fantasieën uit te leven”. “Wat u deed, was onmenselijk”, zei rechter Matthias Schertz.

Dader en slachtoffer ontmoetten elkaar op een datingwebsite en maakten daar een afspraak voor seks in het appartement van de leraar in Berlijn. Volgens de rechtbank vermoordde de dader zijn kennis, sneed hij vervolgens diens lichaam in stukken en verspreidde hij tot slot lichaamsdelen in verschillende wijken van de stad.

Volgens aanklagers sneed de verdachte de genitaliën van het slachtoffer af met de bedoeling ze op te eten. Of hij dat voornemen ook heeft uitgevoerd, kon niet worden vastgesteld. De zaak hield Duitse speurders geruime tijd in de ban: de politie had al wekenlang gezocht naar de vermiste monteur voordat wandelaars botten vonden in een Berlijns bos.

De veroordeelde had in toenemende mate “slacht- en kannibalisme-ideeën ontwikkeld”, onder meer tijdens bezoeken aan online kannibalisme-fora, zegt de rechter. Onderzoekers vonden een botzaag en gespecialiseerde messen in zijn appartement.

Stefan R. betwist de aanklacht. Tijdens het proces zei hij dat hij de monteur dood had aangetroffen op een bank nadat hij de nacht had doorgebracht. R. zou vervolgens geen politie of ambulance hebben gebeld “omdat dan naar buiten zou zijn gekomen dat ik homoseksueel ben”. De verdediging pleitte voor vrijspraak.

Maar daar ging de rechtbank dus niet op in: zij veroordeelde Stefan R. tot levenslang. De rechtbank oordeelde bovendien dat de verdachte een ‘bijzonder zware’ verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent dat hij geen recht heeft op de automatische voorwaardelijke vrijlating na 15 jaar die in Duitsland gebruikelijk is.

Meer zaken rond kannibalisme

Het is niet de eerste zaak in Duitsland waarbij sprake zou zijn van kannibalisme of fantasieën daarrond. In 2006 veroordeelde een rechtbank Armin M. omdat hij een man had gedood en opgegeten die hij online had ontmoet. M. zit een levenslange gevangenisstraf uit.

En een Duitse politieagent werd in 2015 veroordeeld voor moord omdat hij een man had gedood die hij had ontmoet op een internetchatforum gewijd aan kannibalisme. Aanklagers zeiden dat het slachtoffer had gefantaseerd over opgegeten worden, maar er was geen bewijs dat de moordenaar die fantasie had vervuld.