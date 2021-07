Duitse journaliste smeert zich in met modder om reportage over watersnood ‘realistischer’ te maken

▶ Bekijk: Duitse journaliste smeert zich in met modder voor reportage

De compromitterende beelden kwamen terecht op YouTube en sociale media. De video laat zien hoe Ohlen zich in het bijzijn van collega’s bukt, haar handen in de modder dompelt en zichzelf met het stinkende goedje insmeert.

Volgens Bild was RTL sinds maandag op de hoogte van het ‘bedrog’, maar liet de zender haar kijkers in de waan totdat de twijfelachtige actie van de journaliste niet langer geheim kon worden gehouden.

De dubieuze reportage is inmiddels offline gehaald en de journaliste in kwestie is met verlof gestuurd. “De aanpak van onze verslaggever is duidelijk in tegenspraak met de journalistieke principes en onze eigen normen. Nadat we ervan op de hoogte waren, hebben we haar vrijaf gegeven”, zei een woordvoerder van RTL.

Ohlen, die sinds 2008 bij de zender aan de slag is, heeft zich donderdag verontschuldigd in een bericht op Instagram: “Ik heb maandag een ernstige fout gemaakt in het het rampgebied (...) Nadat ik de vorige dagen in de getroffen regio had geholpen, heb ik nadien - zonder overleg - modder op mijn kleren gesmeerd. Dat had niet mogen gebeuren.”