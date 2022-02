Duitse gasvoorraden zakken onder kritieke punt, ‘zorgwekkend’ volgens de regering

De gasvoorraden zitten nog ongeveer 35 procent vol, onder de grens van 40 procent die de Duitse regering heeft aangewezen als ‘kritiek’. Het laat zien hoe kwetsbaar Duitsland, net als andere Europese landen, is in het geval van een conflict met Rusland, de belangrijkste gasleverancier van Europa.

Duitsland hanteert een voor 40 procent gevulde gasvoorraad als grens, omdat dit noodzakelijk wordt geacht voor het geval er een zevendaagse extreme kou invalt. Ook bij langduriger koud weer is een lage gasvoorraad een risico. Een woordvoerder van het ministerie noemde de situatie tijdens een persconferentie dan ook “zorgwekkend”.

Historisch laag

De gascrisis houdt Europa in de greep. Dat is het gevolg van de wereldwijde gastekorten, voor een belangrijk deel ontstaan als gevolg van het snelle economische herstel van vorig jaar. Hierdoor schoot de vraag de lucht in terwijl de productie achterbleef. Ook een hoger gasverbruik tijdens de koude winter en lente van vorig jaar spelen een rol.

Ongeveer 40 procent van het Europese gas komt uit Rusland. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei deze week nog dat er “steeds meer tekenen zijn dat het Kremlin gasleveringen gebruikt om politieke invloed uit te oefenen”. Rusland, dat veel verdient aan de Europese gasleveringen, ontkent dit steevast.

Europese politici zijn bevreesd dat Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait als het uit de hand loopt in Oekraïne, bijvoorbeeld als reactie op sancties van het Westen. Grote industriële gasverbruikers zouden hun productie op een lager pitje moeten zetten, zodat ziekenhuizen en huishoudens zo lang mogelijk van gas en warmte voorzien kunnen blijven.

Niet-Russische alternatieven

Niet voor niets speuren de Amerikanen, die zich al jaren ergeren aan de Europese gasafhankelijkheid van Rusland, de hele wereld af naar alternatieven voor Europa. Zo kreeg Japan het verzoek om vloeibaar gas te leveren als de Oekraïnecrisis hiertoe zou dwingen, meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van Amerikaanse overheidsbronnen.

De Amerikaanse president Biden dreigde maandag met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan zijn zijde dat er een streep gaat door Nord Stream 2 in het geval dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Deze nieuwe gasleiding loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland − om Oekraïne heen dus − maar is nog niet in gebruik genomen.

Stoppen met Nord Stream 2 zou Rusland, dat miljarden in de controversiële pijpleiding heeft gestopt, zwaar treffen. Maar ook Duitsland en andere Europese landen zouden erdoor in de problemen komen.

Europa verwacht de komende jaren nog veel aardgas nodig te hebben voor zijn energievoorziening. Gas stoken is dan wel niet duurzaam, het is duurzamer dan steenkolen, waardoor kolencentrales deels worden vervangen door gascentrales. Veelzeggend is dat bondskanselier Scholz in tegenstelling tot Biden niet expliciet wilde dreigen met sluiting van Nord Stream 2.