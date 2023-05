Duitse filmwereld reageert vol ongeloof op MeToo-schandaal rond ‘Inglourious Basterds’-acteur

De MeToo-golf, die eind 2017 begon met Harvey Weinstein in de VS en zich over zowat de hele wereld verplaatste, leek lange tijd aan Duitsland voorbij te gaan. Tot nu dus.

De beschuldigingen tegen Til Schweiger gaan over incidenten op de set van zijn laatste film ‘Manta Manta - Zwoter Teil’. Schweiger regisseerde de film, die sinds de lancering in maart een kassucces is, speelde de hoofdrol en schreef mee aan het scenario.

Schweiger (59), een van Duitslands grootste film- en tv-sterren, is bij het internationale publiek vooral bekend door zijn rol als sergeant Hugo Stiglitz in Quentin Tarantino’s ‘Inglourious Basterds’ uit 2009.

Vijftig mensen hebben tegenover het tijdschrift Der Spiegel afzonderlijk verslag gedaan van zijn vermeende wangedrag. Daarin staan berichten over zijn zwaar dronken optreden op de set. Verschillende medewerkers beschrijven hoe Schweiger een collega in het gezicht sloeg toen die hem van de filmset probeerde te weren, omdat hij duidelijk niet in staat was te werken. Dat zou volgens de anonieme bronnen niet de enige keer geweest zijn dat Schweiger fysiek werd. Hij zou de medewerkers als “lijfeigenen” behandeld hebben, en hen meermaals fysiek hebben lastig gevallen.

Volgens Der Spiegel werden de werktijden regelmatig overschreden. Er zouden enkele ongevallen op de set gebeurd zijn die mogelijk te wijten waren aan oververmoeidheid. De samenwerking met Schweiger zou sommige medewerkers naar een “psychisch en fysiek breekpunt” hebben geleid.

Voor velen was de druppel om naar de pers te stappen een incident met een jonge figurante in ‘Manta Manta’. Zij zou door Schweiger gedwongen zijn om haar beha spontaan uit te doen voor een scène waarop ze niet was voorbereid.

‘Niemand boven de wet’

Schweiger ontkent de beschuldigingen. Dat geldt ook voor de productiemaatschappij Constantin Film in München, waarmee hij ‘Manta Manta’ maakte, die meer dan 2,1 miljoen euro aan overheidssubsidies ontving.

Claudia Roth, de Duitse minister van Cultuur, heeft een “uitgebreid onderzoek” naar de berichten geëist en dreigt met het stopzetten van overheidssubsidies voor filmproducties die zich niet houden aan de regels voor de bescherming van werknemers. Volgens haar was het vijf jaar na het begin van de #MeToo-beweging eindelijk tijd voor de Duitse culturele wereld om de balans op te maken en moet er meer aandacht komen voor beschuldigingen van misbruik in de creatieve en culturele sector.

“Zelfs zogenaamde artistieke genieën staan niet boven de wet. De tijd waarin patriarchale mannen hun machtspositie misbruikten op de slechtst mogelijke manier zou echt voorbij moeten zijn.”

Giftige sfeer

Sinds het rapport van Der Spiegel hebben een aantal andere werknemers uit de filmindustrie zich gemeld en gezegd dat de giftige sfeer op de set niet beperkt blijft tot Schweigers films, maar veel algemener is.

“Ik ben blij dat dit nu in het openbaar wordt besproken”, aldus Caroline Peters, een vooraanstaand film- en theateracteur die zegt dat het vaak moeilijk is om op filmsets een onderscheid te maken tussen despotisme en assertiviteit. “Niet langer zullen individuen gedwongen worden dit in afzondering te verdragen.”

Volgens actrice Nora Tschirner waren de beschuldigingen “jarenlang een publiek geheim”. Ze roept de verantwoordelijken op om op te treden en voegde eraan toe: “Ik wil er geen deel meer van uitmaken.”