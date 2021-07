Duitse experts: ‘Geen groepsimmuniteit zonder vaccineren kinderen’

"Normaal wordt aangenomen dat er groepsimmuniteit ontstaat als 60 tot 70 procent van de bevolking beschermd is tegen de ziektekiem. Maar dan gaat men ervan uit dat die ziektekiem zich niet kan vermenigvuldigen bij die mensen", zegt DGfI-vicevoorzitter Reinhold Förster in een vandaag gepubliceerd interview met kranten van de mediagroep Funke.

Bij het coronavirus is dat niet het geval: mensen kunnen het virus doorgeven ook al zijn ze zelf niet ziek, of zijn ze gevaccineerd en symptomenvrij. De deltavariant, die eerst opdook in India, maakt de toestand nog moeilijker. "Die is veel besmettelijker en treft adolescenten en kinderen heel erg", klinkt het.

Volgens het Duitse Robert Koch Institute moet minstens 85 procent van de bevolking tussen 12 en 59 jaar en 90 procent van de 60-plussers volledig gevaccineerd zijn om de deltavariant klein te krijgen. Met die cijfers is een vierde golf in de herfst of winter volgens de instelling onwaarschijnlijk.