Duikers vinden begraafplaats en schip in verzonken Egyptische stad

Thônis-Heracleion was eeuwenlang de toonaangevende stad in de regio en de toegangshaven tot de Middellandse Zee voor Egypte. In de stad woonden veel Griekse handelaren, vandaar de Griekse begraafplaats die stamt uit het begin van de vierde eeuw voor onze jaartelling begon. De begraafplaats lag naast een tempel voor de god Amon. De tempel en de graven kwamen tegelijkertijd in de Nijl terecht en de menselijke resten van Grieken en Egyptenaren liggen nu door elkaar. Dit kwam vermoedelijk door een aardbeving.

De stad verloor aan macht nadat Alexander de Grote in 331 v.C. Alexandrië stichtte. Daarna verdween Thônis-Heracleion volledig in de Nijl door aardbevingen en hoge golven. In 2001 werd de stad herontdekt in een baai in de buurt van Alexandrië.