Duidelijkheid over ziekenhuiscijfers: 330 opnames per dag zijn wel degelijk dóór Covid-19

Hoeveel nieuwe coronapatiënten belanden in de Belgische ziekenhuizen omdat ze echt een covidinfectie hebben? En hoeveel omdat ze om een andere reden worden opgenomen en ‘toevallig’ besmet blijken? De kwestie blijft voor verwarring zorgen.

407 ziekenhuisopnames gisteren, 330 gemiddeld per dag gedurende de laatste week. Dat zeggen de meest recente cijfers van Sciensano. Maar klopt het dat bijna de helft daarvan mensen zijn die om een andere reden zijn opgenomen en bij aankomst in het ziekenhuis besmet blijken, zonder symptomen?

Om meteen met de deur in huis te vallen: neen. Het gemiddelde van 330 nieuwe opnames per dag is wel degelijk het aantal patiënten dat omwille van een covidinfectie naar het ziekenhuis moet. “Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen voor andere redenen, maar positief test, is hierin niet opgenomen”, klinkt het duidelijk bij Sciensano. Bedoeling is om op die manier de ernst van de epidemie te meten: hoeveel mensen moeten elke dag naar het ziekenhuis door Covid-19?

Sciensano rapporteert dat cijfer al bijna twee jaar op die manier, en daar is nog niets in veranderd. De cijfers worden elke dag verzameld via een online bevraging in de ziekenhuizen.

Daarbovenop worden er effectief patiënten opgenomen die pas bij de afname van een PCR-test in het ziekenhuis positief blijken te zijn. Die zitten niet in het cijfer van de dagelijkse hospitalisaties. Wel worden ze opgenomen in het totale bezettingscijfer van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat wordt gebruikt om de druk op de ziekenhuizen te meten, en daarvoor maakt het minder uit of een patiënt met of door Covid-19 in het ziekenhuis belandt.

Momenteel zijn dat er 3.438. Hetzelfde gebeurt met de bezetting op de afdelingen intensieve zorg, waar nu 367 covidpatiënten liggen.

‘Niet zwart-wit’

Volgens Geert Desmet, diensthoofd longziektes in het AZ Damiaan in Oostende, gaat het bovendien niet op om te doen alsof een opname mét covid niets voorstelt. “Naast de patiënten die echt omwille van een zware covidinfectie worden opgenomen, is er inderdaad een groter wordende groep waar covid niet de hoofdpathologie is. Dat is logisch wanneer de besmettingen zo snel stijgen in de samenleving”, zegt Desmet.

Desmet ziet drie types patiënten ‘met’ covid. “Er zijn effectief mensen met puur incidentele covid, die bijvoorbeeld na een verkeersongeval naar het ziekenhuis moeten en bij aankomst een positieve PCR-test afleggen, zonder symptomen. Maar daarnaast heb je bijvoorbeeld ook oudere patiënten die omwille van een aandoening worden opgenomen op de dienst geriatrie, en bijvoorbeeld pas 48 uur na hun opname positief testen. Een covidinfectie kan bij die mensen wel degelijk een invloed hebben op hun herstel.”

Tot slot ziet Desmet nog een derde groep “waar men niet over spreekt”: patiënten met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten die worden opgenomen en bij aankomst positief blijken. “Ook al hebben zij niet altijd de ergste symptomen, een infectie kan bij hen het cardiovasculaire risico op complicaties toch fors verhogen. Je kan dan niet zomaar zeggen ‘Die mensen liggen daar enkel mét covid, dus het is zo erg niet’. Want dat is het wel.”

Extra maatregelen

Sowieso zijn er ook voor patiënten met covid, maar zonder symptomen, extra maatregelen nodig. De meeste patiënten komen op de aparte covidafdeling terecht, en het verplegend personeel moet extra beschermingsmateriaal dragen. “Wij zijn daar vrij strikt in, maar ik heb de indruk dat het een beetje van ziekenhuis tot ziekenhuis afhangt”, zegt Desmet. Momenteel telt het AZ Damiaan tien procent personeelsuitval. “Dat zijn dan nog enkel personeelsleden die een positieve PCR-test hebben afgelegd. De mensen met een hoogrisicocontact zonder symptomen blijven wel werken.”

Desmet bevestigt wel het beeld dat de gemiddelde ligduur van covidpatiënten sinds de dominantie van de omikronvariant korter is, en dat de meeste ziektebeelden minder ernstig zijn.