Duidelijk verband tussen inkomen en vaccinatiegraad in Brusselse gemeenten

In ons land is nu 65,2 procent van de volledige bevolking volledig gevaccineerd. Maar er zijn grote verschillen tussen de regio's: waar Vlaanderen aan 69,8 procent zit, staan Wallonië en vooral Brussel minder ver. Wallonië telt nu 62,4 procent volledig gevaccineerden, Brussel zit nog maar aan 45,8 procent.

Die verschillen zijn ook op gemeenteniveau waar te nemen. “In Sint-Jans-Molenbeek is amper 35 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in Koksijde is dat bijna 80 procent”, licht Mesuere zijn analyse toe. Maar ook binnen de provincies zijn er verschillen. “Vlaams-Brabant heeft bijvoorbeeld zowel gemeenten met een erg laag percentage als met een zeer hoog percentage.” Zo telt Vilvoorde 53 procent volledig gevaccineerden, Tremelo 77,7 procent.

Beeld Bart Mesuere

Mesuere trekt drie grote conclusies uit de data. “Ten eerste scoort Brussel merkelijk minder goed dan Vlaanderen en Wallonië. Maar ook grote steden als Antwerpen, Charleroi en Luik doen het meestal minder goed dan de andere gemeenten in dezelfde provincie. Tot slot lijkt er een verband te zijn tussen de sociaal-economische status en vaccinatiegraad.”

Om dat laatste te analyseren plaatste Mesuere de vaccinatiegraad naast het gemiddeld netto belastbare inkomen van elke gemeente, en plaatste die twee parameters op een grafiek. “We zien dat de verschillende punten op een diagonaal liggen. Dit geeft aan dat er een correlatie is tussen enerzijds de vaccinatiegraad en anderzijds het gemiddelde inkomen in een gemeente”, zegt hij.

De vaccinatiegraad per gemeente in combinatie met het gemiddeld inkomen. Beeld Bart Mesuere

Toch spelen er allicht nog andere factoren mee, denkt Mesuere, zoals cultuurverschillen. Bij gemeenten met een gemiddeld inkomen van pakweg 20.000 euro, is er namelijk nog altijd een spreiding in de vaccinatiegraad te zien van 55 procent tot 75 procent.

Dezelfde data opgesplitst per provincie levert meestal hetzelfde beeld op, al zijn er uitzonderingen zoals de kleine Waalse provincies Luxemburg, Namen en Waals-Brabant. “Ook in Vlaanderen zie je dat de curve soms afvlakt bij hogere inkomens. Op het eerste zicht zou je kunnen zeggen dat boven een bepaald inkomen de link minder sterk is, maar hier is verder statistisch onderzoek voor nodig.”

De resultaten per provincie. Beeld Bart Mesuere

In Brussel is er wel een zeer sterke correlatie tussen inkomen en vaccinatiegraad, zegt Mesuere. “Hoewel de rijkere gemeenten hier duidelijk beter scoren de armere, is dat nog altijd een laag percentage: de Brusselse gemeente met de hoogste vaccinatiegraad, Sint-Pieters-Woluwe, heeft nog altijd een lagere vaccinatiegraad dan Ronse, de laagste Oost-Vlaamse gemeente.” Volgens Mesuere zou een diepere analyse op wijkniveau interessant kunnen zijn.