Druk op Chinese president Xi neemt toe: economische groei vertraagt door Evergrande en energietekorten

Het Chinese economische herstel na covid loopt vertraging op, door toenemende problemen in de vastgoedsector en aanhoudende stroomtekorten. Het Chinese BNP groeide in het derde kwartaal met 4,9 procent ten opzichte van vorig jaar, een stuk lager dan de 7,9 procent van vorig kwartaal. Dat maakte het Chinese Nationale Bureau voor Statistiek vandaag bekend.

China deed het in 2020 economisch veel beter dan de rest van de wereld. Na een snelle krimp aan het begin van de coronacrisis herstelde de economie van het land ook rap. Dit jaar verloopt het herstel moeilijker. De problemen zetten extra druk op president en partijleider Xi Jinping, die in het laatste jaar van zijn twee termijnen zit en tegen de politieke traditie in een derde termijn nastreeft. Xi wil een Chinese economie die minder door schulden wordt aangedreven, maar die transitie gaat deels ten koste van economische groei.

Het tegenvallende groeicijfer wordt vooral veroorzaakt door problemen in de vastgoedsector, die zowat een kwart van het Chinese bbp uitmaakt. Door strengere regulering rond schulden dreigt de grote Chinese projectontwikkelaar Evergrande bankroet te gaan, wat voor grote onrust zorgt op de Chinese huizenmarkt. De verkoop van woningen daalde in september met 16,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De Chinese economie werd ook geraakt door aanhoudende stroomtekorten, waardoor in verschillende delen van het land fabrieken werden stilgelegd of slechts op halve kracht konden draaien. Daarnaast was er een impact van stijgende grondstofprijzen en van kleine heropflakkeringen van covid, die in China meteen tot zware maatregelen leiden en daarmee ook tot verstoringen van de lokale economie.

Op koers naar 8 procent

Volgens analisten zal Beijing niet meteen overgaan tot grootschalige stimulering, aangezien de overheidsdoelstelling van 6 procent economische groei in 2021 nog steeds makkelijk kan worden gehaald. China zit nog op koers om 8 procent te halen. Wel worden er meer maatregelen verwacht om de vastgoedmarkt en energievoorziening te stabiliseren. Zo werden de eerder aangescherpte regels voor hypotheken afgelopen vrijdag weer versoepeld, om de woningverkoop te stimuleren.

In een toespraak afgelopen vrijdag klonk premier Li Keqiang zelfverzekerd. ‘Het groeiniveau is wat afgevlakt’, zei hij. ‘Maar voor het hele jaar hebben we het vertrouwen en het vermogen om onze algemene ontwikkelingsdoelen te halen.’

Voorzitter van de Centrale Bank van China Yi Gang zei zondag dat de bank een ‘voorzichtig’ beleid zou blijven volgen. ‘Het groeimomentum is wat verminderd, de economische groei is een beetje vertraagd, maar de koers van economisch herstel blijft onveranderd.’