Druiventelers gaan hun drukste periode tegemoet: ‘Liefde voor de druif en groene vingers, daar begint alles mee’

Drukte van jewelste in de ‘glazen dorpen’. Het is weer kweekseizoen voor de druiventelers in en rond Overijse. ‘Als je bereid bent om keihard te werken, kun je nog altijd veel verdienen’

Erik Van Camp (51) excuseert zich voor zijn baggy trainingsbroek en joggingshirt. De druivenkweker komt net van de kinesist voor een behandeling van zijn armen en schouders. De pijn komt door het aanbinden van zijn druiven. Monnikenwerk is dat: overtollige scheuten wegbreken en de kop wegnemen zodat de overblijvende trossen beter kunnen uitgroeien.

Oogsten is pas voor juni. Van Camp zit van ’s morgens tot ’s avonds in zijn serres. Ondanks het arbeidsintensieve karakter vindt hij het na 27 jaar nog altijd even heerlijk werk. Niets zo gelukzaligs als bij het eerste licht van de dag zijn serrecomplex betreden om zijn tafeldruiven te bewerken. “De hommels die rond mijn hoofd vliegen, de zachte temperaturen: het is hier altijd zomer. Als mijn vrouw me niet op tijd komt halen, ga ik hier pas weg als het pikkedonker is”

Druiven Van Camp is een van de laatste beroepstelers in de Druiven­streek. In de jaren zestig telde de streek zo’n 35.000 serres, nu nog een kleine 300. Met een tiental zijn ze nog overgebleven, de beroepstelers die in de ‘glazen dorpen’ van weleer – Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren – hun leven wijden aan de muscat, ­ribier of Leopold III.

Van Camp leerde de stiel van zijn schoonouders. Opvolging is er niet, de kinderen zijn alleen geïnteresseerd in de fruit- en delicatessenwinkel van hun ouders, die tot ver buiten de streek bekendheid geniet.

Nevelen van het nachtleven

Het is een probleem waarmee negen van de tien overgebleven beroeps­telers van tafeldruiven worstelen. De enige uitzondering is Dewit op de Brusselsesteenweg in Overijse: een modern ‘warenhuis’ met vijftig serres, goed voor een oppervlakte van 7.000 vierkante meter.

Flanerend tussen de rijen druivenplanten vertelt vader Filip Dewit (62), vierde generatie en sinds begin jaren tachtig in het bedrijf. “Mijn dochters wilden niet acht maanden per jaar ­tussen de druiven zitten en onze zoon zagen we liever een diploma halen.”

Maar Koen Dewit (32) gooide er met de pet naar in Leuven. Zijn marketingstudie ging op in de nevelen van het nachtleven. Anders dan zijn ouders wilde hij wel een leven in de druiventeelt. Als kind zat hij dolgraag in het serrecomplex van vader en opa. “Ik hou van de natuur en heb geen zittend gat. In de serre ben ik mijn eigen baas”, zegt de jonge druiventeler.

Waarom zijn deze druiventelers er wel nog en zo veel beroepsserristen niet meer? “Wij hebben onze serres tijdig gemoderniseerd, in het diepst van de sectorval, in het begin van de jaren tachtig toen niemand nog in de toekomst geloofde”, zegt Philip Dewit.

Ze zijn met de familie altijd rechtstreeks naar de klant blijven gaan. Zijn grootvader had een kraampje voor de deur, waar dag en nacht druiven te koop waren. Zijn vader reed met de fiets rond, tot in Brussel, zoals een melkboer, maar dan met luxedruiven.

Philip en Koen verkopen hun druiven in hun thuiswinkel langs de steenweg en op markten. Zo slagen ook Van Camp en de meeste andere collega’s uit de streek erin om te overleven: hoe minder tussenpersonen en meer rechtstreeks contact met de klant, hoe meer controle over de verkoop. En dus meer geld. “Als je bereid bent om keihard te werken, kun je nog altijd veel verdienen”, zegt Van Camp.

Dure energie

Behalve de kennis die uit de sector ­verdwijnt omdat toekomstige generaties uitsterven, vormt de energietransitie de grootste bedreiging voor de druiventeelt. Door de energiecrisis gaan de kosten maal drie tot vier. Klimaatvriendelijke oplossingen kosten handenvol geld en anders dan in andere landbouwsectoren bestaat daar voor de druivenkweek nog weinig kennis over, zegt Philip Dewit.

Het energievraagstuk mag eventuele toekomstige telers niet afschrikken, vindt Van Camp. Hij krijgt af en toe ­aspirant-kwekers op bezoek voor opleidingsprogramma’s van de provincie Vlaams-Brabant. “Het eerste wat ze zich moeten afvragen is: zou ik het graag doen? Liefde voor de druif en groene vingers, daar begint alles mee.”