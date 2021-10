Drugsnetwerk ontmanteld na grootschalige operatie: 27 personen opgepakt en 1,6 ton drugs in beslag genomen

Wat is Sky ECC? Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC was eind 2018 van start gegaan, nadat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van cryptofoons, die met de versleutelingssoftware van Sky ECC waren uitgerust. Specialisten van de politie slaagden erin om de versleutelde berichtendienst te kraken. Een miljard berichten konden worden onderschept.

Bij een grootschalige operatie maandagochtend heeft de politie een criminele organisatie opgerold die haar basis had in de regio van Luik, maar actief was in Limburg, Oost-Vlaanderen en in het buitenland (met name in Nederland en Spanje). Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie meer dan 15 ton cocaïne vervoerde naar België.

Er kunnen verschillende inbeslagnames gelinkt worden aan de bende. Daarbij ging het telkens om honderden of zelfs duizenden kilo’s cocaïne, die in Europa binnenkwamen via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De omvang van het criminele netwerk werd duidelijk dankzij de exploitatie van de Sky ECC-gegevens van de verdachten, aldus het federaal parket.

In Antwerpen werd eerder dit jaar ook al een grote lading cocaïne onderschept dankzij ontcijferde Sky ECC-gegevens. Beeld BELGA_HANDOUT

Bij de operatie vandaag nam de politie ongeveer 580 kilo aan cocaïne in beslag en meer dan 1,6 ton drugs voor een geschatte straatwaarde van meer dan 80 miljoen euro, meldt het federaal parket. De huiszoekingen vonden hoofdzakelijk plaats in de regio van Luik (Hoei, Aywaille, Modave-Strée, Ferrières, Verviers, Herve, Comblain-au-Pont, Amay) maar ook in de provincies Limburg (Genk) en Oost-Vlaanderen (Temse). Meer dan 300 politieagenten waren betrokken bij de grootschalige operatie. Het leger werd ook ingeschakeld.