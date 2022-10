Droom van Club Brugge blijft duren: 9 op 9 in Champions League na stuntzege tegen Atlético

Atlético begon in Brugge met Rode Duivels Yannick Carrasco en Axel Witsel (op het middenveld) in de basis. Zij zagen hoe Club zich in de beginfase zeker niet ingroef en de bezoekers hoog probeerde vast te zetten. Blauw-zwart moest wel attent blijven, en Simon Mignolet hield pogingen van Griezmann en Morata uit het doel.

De partij kabbelde verder zonder grote kansen langs beide kanten, tot Club plots toesloeg. Ferran Jutgla zette zich sterk door en bereikte met een voorzet Kamal Sowah (36'), die de bal van kortbij in doel devieerde. Atlético kon voor de pauze niet meer reageren.

De thuisploeg begon sterk aan de tweede helft en Oblak diende Jutgla met een knappe handveeg van de 2-0 te houden. De Madrilenen kregen geen voet aan de grond en na een knap uitgevoerde aanval verdubbelde Jutgla (62') de voorsprong. Club had de wedstrijd onder controle maar Atlético kreeg een kwartier voor tijd een strafschop, na een haakfout van Casper Nielsen. Griezmann zette zich achter de bal maar pegelde snoeihard op de lat.

Het team uit Madrid leek zich vervolgens te verzoenen met de nederlaag. Mignolet ranselde nog een vrije trap van João Félix uit doel. Verder bleef groot doelgevaar uit.

In de andere wedstrijd in poule B haalde Porto het van Bayer Leverkusen met 2-0. Na zijn overwinningen op de eerste twee speeldagen (1-0 tegen Leverkusen en 0-4 in Porto) staat Club dankzij de nieuwe zege ruim aan kop met negen punten. De drie andere teams volgen met drie punten. Op de vierde speeldag, volgende week woensdag (18u45), trekt Club naar Madrid. De top twee van de groep bereikt na nieuwjaar de knock-outfase van het Kampioenenbal, het derde team mag naar het vangnet van de Europa League. Voor de hekkensluiter zit het Europese seizoen erop.