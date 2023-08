Droogte zet Amerikaanse natuur in vuur en vlam

België komt er deze zomer behoorlijk goed vanaf, maar verschillende andere landen kreunen momenteel onder extreme weerfenomenen. De aanhoudende wind en droogte in het westen van de Verenigde Staten leiden zo tot zware natuurbranden. In de Californische Mojave National Preserve ging sinds vrijdag al 77.000 hectare in as op. De brandweer slaagt er maar niet in om de vlammen in te dammen en ondertussen breidt het vuur ook uit richting Nevada. De hevige windhozen en de intense hitte leiden bovendien tot het ontstaan van ‘vuurtornado’s’ die de omgeving nog gevaarlijker maken voor de lokale bevolking. In de VS ging dit jaar 1,1 miljoen hectare in rook op, vorig jaar was dat rond deze tijd al 5,7 miljoen hectare. (PN)