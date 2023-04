Droogte en hitte bedreigen Zuid-Europa: ‘Ik hoop van harte dat het nog hard zal regenen’

Bosbranden, drinkwatertekort en rottende landbouwteelt. Zuid-Europa kreunt net als vorige zomer onder de langdurige droogte, en dan moet zomer 2023 nog komen. ‘We zitten nu nog sneller in de gevarenzone’, luidt het. Al lijkt dat de Belgische toerist voorlopig niet af te schrikken.

We zijn halverwege april, en nu al is de eerste grote bosbrand in Europa een feit. In de Franse Pyreneeën ging sinds zondagochtend tussen de 930 en 950 hectare bos in vlammen op. Dat is niet het enige probleem in de regio. In verschillende dorpen in het departement Pyrénées-Orientales is er geen drinkbaar water meer beschikbaar. Bewoners van Bouleternère, Corbère, Corbère-les-Cabanes en Saint-Michel-de-Llotes mogen één keer per week om een pakket mineraalwater per persoon.

Frankrijk is niet het enige Zuid-Europese land dat geteisterd wordt door de droogte. Al een tijdje circuleren even fotogenieke als zorgwekkende beelden van het Italiaanse Gardameer. Daar kunnen toeristen via een zandbank wandelen naar het eilandje San Biagio, dat normaal alleen per boot bereikbaar is. Volgens het regionale informatiecentrum is het waterpeil de helft lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in het Po-bekken is de situatie nog erger dan vorig jaar. In de laatste twintig jaar stond het debiet van de rivieren er nooit lager, waardoor de teelt van heel wat gewassen in gevaar komt.

Ook in Spanje en Portugal zitten landbouwers met de handen in het haar. In Spanje heeft de droogte al “onherstelbare schade” toegebracht aan 3,5 miljoen hectare landbouwgrond, meldt landbouworganisatie COAG in een rapport. In sommige streken hebben de boeren al de kweek van tarwe en gerst afgeschreven voor de rest van het jaar.

Vicieuze cirkel

Zuid-Europa is nooit hersteld van de uitzonderlijk hete en droge zomer van 2022, die in heel Europa voor problemen zorgde. Terwijl bij ons het grondwater weer is aangevuld in de winter en in de uitzonderlijk natte maand maart, is er in Zuid-Europa ook de voorbije maanden amper regen gevallen. Bovendien is er in de Alpen veel minder sneeuw gevallen dan normaal. Grote Europese rivieren als de Rijn, de Donau en de Po krijgen daardoor veel minder smeltwater. Komt daarbij dat in een groot deel van Europa de temperaturen de afgelopen maanden hoger lagen dan normaal.

Beeld EDO Droogte-indicator

Alles samen zorgt dat voor uitzonderlijke taferelen. Zo waren er vorige maand zelfs al bosbranden in de buurt van Valencia. “Dat is uitzonderlijk vroeg in het jaar”, zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB). “Bosbranden ontstaan door een combinatie van hoge temperaturen en extreme droogte. Dat verwacht je dus eerder in de zomermaanden. Maar omdat we in Zuid-Europa vertrokken zijn van zo’n extreme droogte, kom je nu veel sneller in die gevarenzone.”

Die droogte en hitte versterken elkaar ook nog eens. “Wanneer de zon schijnt, wordt een deel van die warmte normaal gebruikt om het vocht in de bodem en in planten te verdampen”, zegt Thiery. “Nu we in zuidelijk Europa kurkdroge bodems hebben, wordt alle energie van de zon gebruikt om de lucht boven het oppervlak te verwarmen. Die warmere lucht gaat dan de laatste restjes vocht verdampen en de bodem nog droger maken. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.”

Inmiddels is het watertekort er zo groot dat het tegen de zomer nog moeilijk aangevuld kan worden. Daarvoor zouden honderden miljoenen kubieke meter water nodig zijn. Nu al waarschuwt het Franse weerinstituut BRGM voor een ergere droogte dan vorige zomer. “Een droge lente is al vaker de voorbode gebleken van een erg hete zomer, al hoeft dat niet noodzakelijk zo te zijn”, zegt Thiery. Wel waarschuwt hij voor grote gevolgen als de zomer in Zuid-Europa even droog en warm blijkt als vorig jaar. “Dan zouden er nog grotere problemen zijn met transport over de rivieren, drinkwater of de afkoeling van energiecentrales. En dat zouden we in heel Europa voelen. Ik hoop dus van harte dat het er nog hard zal regenen.”

Droogte in Andalusië, Zuid-Spanje. Landbouwers bekijken er of ze gewassen kunnen telen die minder water nodig hebben. Beeld Getty Images

In Spanje wordt de bevolking via informatiecampagnes nu al bewust gemaakt om spaarzaam om te springen met water. In een verder stadium van het droogteplan kan de overheid er bepaalde zaken gaan verbieden, zoals water gebruiken om de tuin te sproeien of de auto te wassen. Ook landbouwers passen zich aan in de mate van het mogelijke. “Steeds meer landbouwers bekijken of ze hun teelt zouden veranderen naar gewassen die misschien minder opbrengen, maar wel minder water nodig hebben, zoals gerst”, zegt professor hydrologie Micha Werner (IHE Delft). “Maar bij wie bomen heeft die er al vele jaren staan, wordt het bij extreme droogte natuurlijk een moeilijk verhaal.”

Het blijft natuurlijk ook symptoombestrijding. Volgens Thiery moeten er vooral meer inspanningen komen om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. “Dit is helaas nog maar een voorproefje van wat ons met klimaatopwarming te wachten staat. Als de opwarming twee graden of meer bedraagt, dan dreigen de gevolgen niet meer beheersbaar te zijn.”

Reizen dichter bij huis

Schrikken die droogte en hoge temperaturen reizigers af om deze zomer naar het zuiden te reizen? “Voorlopig merken we daar weinig van”, zegt Martine Langerak, woordvoerder van touroperator Sunweb. “Bestemmingen in het Middellandse Zeegebied zijn erg in trek, voorlopig zelfs nog meer dan vorige zomer.”

De vraag is of die bestemmingen ook in de toekomst even populair zullen blijven, als temperaturen van 40 graden en beperkingen rond watergebruik er stilaan het nieuwe normaal worden. “Daar houden we inderdaad rekening mee”, zegt Langerak. “Daarom proberen we nu al formules uit om reizigers te verleiden om met de trein of de auto bestemmingen dichter bij huis te kiezen, zoals Duitsland.”