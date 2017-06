Drone met defibrillator is sneller dan ambulance

De medische universiteit Karolinska-instituut in Stockholm heeft de tests in de Zweedse hoofdstad uitgevoerd. Een hartstilstand is een van de belangrijkste doodsoorzaken, waarbij letterlijk elke seconde telt. Met elke minuut die na een hartstilstand voorbijgaat, neemt de kans op overleven met 10 procent af. Die kans is na ongeveer 12 minuten gereduceerd tot nul, zo meldt de Journal of the American Medical Association.



In Zweden is een drone ontwikkeld die een defibrillator ter plekke brengt. Dit eenvoudig te bedienen apparaat kan door middel van een elektrische schok het hart van een patiënt weer op gang brengen.