Dringend gezocht in de oudste gemeente van Wallonië: een nieuwe huisarts

Terwijl in de Westhoek de IJzerwake werd gehouden, herdachten aan de andere kant van het land drie oud-strijders in alle stilte hun op het einde van de Tweede Wereldoorlog in het maquis van Vresse-sur-Semois gesneuvelde makkers.

Onder meer Paul Bollingh uit Sint-Truiden en Jan Daelemans uit Brugge, die begin september 1944 het leven lieten tijdens gevechten met de Duitse bezetter.

Tricolore vlaggen, blinkende eretekens, trompetgeschal, een haperende microfoon: de bijeenkomst bij de Chapelle du Flachis, gelegen op een heuvelflank tussen de naaldbossen, had alles wat een herdenking moet hebben.

Alleen de jeugd ontbrak. “Het wordt elk jaar moeilijker om vrijwilligers te vinden”, zei een tachtiger uit het dorp die al zijn halve leven helpt met het aanslepen van houten banken op deze herdenkingsdag.

Aan de grijze en witte haren van het publiek te zien, om en nabij de honderd man, moet de man ook de komende jaren niet op vers bloed rekenen.

Uit cijfers die vorige week in de Waalse pers circuleerden, blijkt bovendien dat Vresse-sur-Semois de Waalse gemeente is met de hoogste gemiddelde leeftijd (48,8 jaar) en het hoogste aantal 65-plussers (27,7 procent).

‘Het paradijs van de senioren’, zo werd Vresse-sur-Semois genoemd. Een terminus vlakbij de grens met Frankrijk; zoals Middelkerke, waarmee het een jumelage heeft, dat aan de kust is.

‘Au bon vieux temps’ is niet toevallig de naam van een café in deelgemeente Bohan-sur-Semois. De rivier verdort en de jeugd trekt weg. In deze voormalige tabaksstreek bloeit nu de nostalgie.

Far West

“Wacht maar. Binnenkort wordt dit de place to be, ik ben er zeker van.”

Na het einde van de herdenkingsdienst was Arnaud Allard op een houten bankje gaan zitten. Rond zijn romp wapperde een lint in zwart-geel-rood: met zijn 31 jaar is Allard de jongste burgemeester van het land.

Arnaud Allard (31) is de jongste burgemeester van België. Beeld Valentin Bianchi

“In het begin van mijn legislatuur wilde ik de jeugd terug naar Vresse lokken”, ging hij verder. “Zoals ik na mijn studies in Namen zelf ook teruggekeerd was. Maar al snel had ik door dat dit niet zou lukken.

De weerstand om hier te wonen onder jonge mensen is nog te groot, vooral omdat er, naast toerisme, amper werkgelegenheid is. Daarom heb ik het geweer van schouder veranderd en heb ik me op de senioren gericht, onder meer door allerlei activiteiten en seniorenhulp aan te bieden.”

Die aanpak lijkt te werken. “Na een paar dalende jaren stabiliseren de bevolkingscijfers zich weer”, zei Allard. “Wat we steeds vaker zien, is dat mensen die hier ooit vertrokken om in Namen of Brussel te gaan werken na hun pensionering terugkeren.”

Bakkers, slagers, cafés en restaurants, ze boeren bijgevolg goed in Vresse. “We zijn geen doods dorp”, beklemtoonde Allard. Door de klimaatverandering, de bevolkingsgroei en de verstedelijking zullen integendeel meer en meer mensen behoefte krijgen aan rust en ruimte, daar is hij van overtuigd, en als Vresse één iets heeft, dan is het rust (ondanks de vele motorrijders in de zomer) en ruimte.

Met zijn 101 km² en om en nabij de 2.600 inwoners heeft deze uithoek van België wat weg van de Far West: veel vergezichten, weinig regels.

Maar de omgekeerde leeftijdspiramide brengt ook nadelen met zich mee. De scholen lopen leeg en het gemeentebudget, berekend op basis van het aantal inwoners, slonk de voorbije jaren.

En dan is er nog de meest urgente kwestie, die van de huisarts. “We hebben dringend een dokter nodig”, besloot Allard. “Op dit moment hebben we er nog drie, maar slechts één is nog echt actief.

En het dichtstbijzijnde ziekenhuis is dat van Libramont, drie kwartier hiervandaan. Met al die oudere mensen zou een extra dokter dus erg welgekomen zijn. Als iemand dit leest en geïnteresseerd zou zijn, moet hij niet aarzelen om contact op te nemen. Ik kan hem of haar meteen van een ruimte voorzien.”

En weg was hij. Klaar voor het herdenkingsmaal: een varkenshaasje met pommes dauphine en als dessert een chocolademousse.