Dries Van Langenhove haalt op IJzerwake uit naar burgemeester van Ieper: ‘Je denkt dat je mij kunt intimideren?’

Het stadsbestuur maakte eerder al duidelijk dat het niet tevreden is met Van Langenhove als gastspreker. Uiteindelijk mocht de IJzerwake toch doorgaan nadat de organisatie het vredescharter ondertekende. Dat stelt dat racisme, discriminatie of haatspraak geen plaats hebben in Ieper.

In zijn toespraak richtte Van Langenhove zich deze middag rechtstreeks tot Emmily Talpe, de burgemeester van Ieper. “U durft zich hier niet vertonen, maar ik weet dat u live aan het meevolgen bent. Normaal zou ik geen woorden verspillen aan een liberale nietsnut zoals u, maar nu je mij hebt proberen afdreigen en intimideren, kán ik natuurlijk niet anders dan eens goed met u lachen.”

“Jij denkt dat je mij kunt intimideren door aan te kondigen dat je ‘politie in uniform en in burger’ naar de IJzerwake gaat sturen om ‘in te grijpen’ als ik me aan ‘haatspraak’ bezondig? Wat een naïviteit. Jullie hebben álles al geprobeerd, en als er één ding duidelijk geworden is, dan is het dat ik mij nooit het zwijgen laat opleggen.”

“Jullie systeempolitici dienen alleen julliezelf. Jullie hebben geen idealen, geen groter goed. Burgemeester is daarom eigenlijk een verkeerde term. Want jij hebt, net zoals die kliek in Brussel, niet de minste voeling met onze Vlaamse burgers. De burgers zijn het beu dat systeempolitici hen vertellen wat ze wel of niet mogen denken en zeggen.”

Hij riep Bart De Wever ook op om samen te werken met Vlaams Belang. “Gaat u echt het Belgische lijk blijven reanimeren samen met de socialisten, liberalen en groenen of gaat u zorgen voor een onafhankelijk Vlaanderen samen met mede-nationalisten?”

De burgemeester van Ieper reageerde nog niet op de uitspraken van Van Langenhove.