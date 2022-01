Driekwart van bedrijven in de problemen door omikron-afwezigheden: deze snelle maatregelen moeten de economie recht houden

Wat is er aan de hand?

Audi Vorst sluit tijdelijk de deuren vanwege personeelstekorten. In andere bedrijven gaat de productie op een lager pitje, leert een rondvraag. Minder essentiële taken blijven liggen tot er weer meer volk is. Er wordt gegoocheld met uurroosters, gezocht naar interimkrachten.

Driekwart van de bedrijven ondervindt hinder door de omikrongolf en de vele afwezigheden die ermee gepaard gaan, zo blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VBO. Volgens een bevraging van Unizo ondervindt één op de drie ondernemers omzetverlies. Niet enkel de zorg en het onderwijs staan onder druk, ook de hele economie gaat gebukt onder besmettingen, quarantaines en sluitingen van scholen en crèches waardoor ouders moeten thuisblijven.

Welke maatregelen neemt de regering?

- (Brug)gepensioneerden, tijdelijk werklozen en mensen met tijdskrediet of in loopbaanonderbreking zullen zonder veel gedoe ingeschakeld kunnen worden. Zij behouden dan 75 procent van hun uitkering, gepensioneerden zelfs hun volledige uitkering. Ook mensen zonder papieren kunnen meteen aan de slag.

- De regels voor studentenarbeid worden versoepeld: jongeren zullen op jaarbasis 45 uur extra kunnen presteren.

- Tot slot zullen bedrijven iets soepeler met tijdelijke contracten van korte duur kunnen werken.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), die de maatregelen aankondigde in het parlement, benadrukte dat het gaat om “crisismaatregelen”, die slechts beperkt geldig zijn. Ze zouden lopen tot 28 februari, het moment dat de omikrongolf volgens de huidige prognoses grotendeels voorbij moet zijn. Woensdag zet de regering het licht op groen, pas volgende week kan het parlement de maatregelen definitief goedkeuren.

Dermagne bevestigt daarmee het akkoord dat de sociale partners afgelopen vrijdag sloten. Enkel het ABVV weigerde te tekenen. Volgens de socialistische vakbond kunnen de personeelstekorten ook zonder dit pakket aan maatregelen opgevangen worden. “Geen enkele werkgeversfederatie heeft ons gecontacteerd om te zeggen dat ze met de rug tegen de muur staat”, zegt Werner Van Heetvelde, topman bij de Algemene Centrale van het ABVV, een van de grootste centrales binnen de organisatie. “Nu snel de flexibiliteit optrekken is paniekvoetbal. Natuurlijk zijn er uitschieters, maar globaal genomen vallen de afwezigheidscijfers nog mee.”

Waar zijn de afwezigheden het meest nijpend?

Omikron zit intussen in zowat alle geledingen van de samenleving en dus ook in zowat alle sectoren. Unizo ziet vooral veel uitval in de retail en transport. “Je riskeert een cascade”, zegt topman Danny Van Assche. “Als het ene bedrijf niet kan leveren, komt het volgende in de problemen.” Fevia, dat de voedingssector overkoepelt, en Fedustria, de organisatie van de hout-, meubel- en textielindustrie, melden dat in hun sectoren meer dan 10 procent van de werknemers afwezig is.

Heel wat productiebedrijven en de bouwsector konden de voorbije maanden nochtans relatief lage besmettingscijfers voorleggen, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KULeuven). Voor de adviesraad GEMS volgt hij de verspreiding van corona op de werkvloer van nabij op. Volgens hem zijn toch nog steeds de zorg, onderwijs en kinderopvang de grootste risicosectoren. Vorige week was effectief 13,3 procent van alle locaties voor kinderopvang in Vlaanderen gesloten.

De werkgevers zijn tevreden dat de regering nu tussenkomt. “Alle beetjes helpen”, zegt Van Assche. Tegelijk hebben ze achter de schermen mee aangedrongen om begin januari de quarantaineregels aan te passen. Wie nu een risicocontact heeft gehad, hoeft niet langer in isolatie. “Dat heeft toch al de grootste miserie opgevangen.” Dat nu ook de regels voor quarantaine in de scholen zullen versoepeld worden, is voor de werkgevers ook een belangrijke stap. Een deel van het personeel zal niet langer noodgedwongen thuisblijven om voor de kinderen te zorgen.