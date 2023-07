Drie Zuid-Europese weersvoorspellers over de hitte: ‘De aarde heeft hoge koorts, en dat is goed voelbaar in Italië’

De zon rijst dit weekend de pan uit in Zuid-Europa. Recordbrekende temperaturen en bosbranden domineren het nieuws. We bellen met drie weerexperts uit de regio, die waarschuwen dat deze zomer het begin is van een alarmerende trend. ‘Als dit zo doorgaat, zullen dit soort extreme hittegolven binnen een halve eeuw normaal zijn.’

Dimitris Papadianou, weerman voor Attica TV vanuit Griekenland

Weerman Papadianou heeft zich goed voorbereid op het gesprek: hij heeft speciaal voor de gelegenheid een weerbericht gemaakt dat hij opdreunt. “In de Middellandse Zee is een hittekoepel ontstaan die voor zeer hoge temperaturen in Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland zorgt”, gaat hij van start.

Dimitris Papadianou. Beeld RV

Maar het is niet deze hittekoepel die Griekenland momenteel in de tang houdt, het is een krachtige wind vanuit het noordoosten die kleine bosbranden opblaast tot grote vuren. En daarmee is de situatie in Griekenland anders dan in andere Zuid-Europese landen. Dit zomerse windfenomeen was al bekend bij de oude Grieken, die het de naam ‘etḗsios’ (jaarlijks) gaven. Meer dan 150 km² aan natuur is dit jaar tot nu toe verbrand. De omstandigheden zijn ernaar: het is al lang droog en de temperatuur komt vaak boven de veertig graden uit.

De zinderende zomer doet terugdenken aan de zomer van 2021, zegt Papadianou. “De hoogste temperatuur ooit gemeten in Griekenland is 48 graden in Elefsina in 1977. De komende dagen zal het op sommige plaatsen 47 graden worden. Misschien wordt het record verbroken. In Athene, waar ik woon en werk, is zondag 45 graden voorspeld.”

De meeste Grieken ontsnappen voor hun vakantie naar de eilanden, zoals naar Kefalonia in de Ionische zee of naar de Cycladen-eilanden. Als ze wel thuis blijven, zitten ze overdag in een ruimte met airco. Hoewel de weerman zelf het liefst ook de warme stad zou ontsnappen om verkoeling te zoeken op een eiland, zit vakantie er voorlopig niet in. “We hebben te maken met een hittegolf en bosbranden. Dan moet je aan het werk. Ik ga niet liegen: het is een zware zomer.”

Na werktijd relaxed op een terrasje zitten is er ook niet bij: zijn buren, vrienden en familie vragen constant naar wat het weer gaat doen. “Ik heb niet altijd zin in dat gesprek, maar ik vind mijn werk belangrijk, dus ik wil hun vragen beantwoorden.” Het antwoord is simpel momenteel, zegt hij: “Het is heet en het blijft voorlopig heet.”

Hoewel Grieken gewend zijn aan een beetje hitte in de zomer − in Athene is het gemiddeld 35 graden − merkt Papadianou dat de bezorgdheid toeneemt onder de bevolking. Mensen zijn vooral bang voor de bosbranden, omdat die elk jaar groter worden. “Grieken zijn als de dood voor onweer momenteel. Elke vorm van bliksem kan een brand ontketenen. Mensen vragen vaak aan mij wat er op lange termijn gaat gebeuren, ze willen gerustgesteld worden, merk ik.”

Maar hun zorgen kan de weerman niet wegnemen. Wat meer: er is weinig positief te melden. “De klimaatcrisis is overal, ook hier. Het weer in Griekenland vertoont het hele jaar door extremen. Door de stijgende temperaturen is de vochtigheid in de wolken hoger, dus als het regent, regent het meer. Onweersbuien zijn meer buitensporig dan ooit. We hebben een groot probleem met het klimaat.”

Een brandweerman blust de vlammen bij een natuurbrand in de nederzetting Panorama bij Agioi Theodori, ongeveer 70 km ten westen van Athene. Beeld AFP

Meteoroloog Jose Luis Camacho Ruiz vanuit Spanje

We bellen meteoroloog Camacho Ruiz net voordat zijn siësta start. Hij zit nog net op kantoor, met uitzicht over de Middellandse Zee. Zijn manier van met de hitte omgaan is ouderwets, lacht hij. “Ik ben bijna 65, ik doe het nog op de oude Spaanse manier. Ik ga naar huis voor siësta, neem daar licht eten, drinken en watermeloen, ga rustig wat lezen in huis, en rond 18 uur begin ik weer met mijn activiteiten.” De jongere generatie doet dat anders. “Inmiddels kun je naar de bioscoop of naar een winkelcentrum waar het koel is, en kun je prima doorwerken als je een airco op kantoor hebt.”

Jose Luis Camacho Ruiz. Beeld RV

De toeristensector in Barcelona klaagt deze zomer dat het niet zo druk is als verwacht. Meer toeristen zijn dit jaar afgereisd naar het platteland, zegt de meteoroloog. Volgens hem het betere plan: steden zijn momenteel te heet, je kunt maar beter onder een boom gaan zitten. En dat is meteen het voordeel van Spanje: het is een gevarieerd land qua weer. “In het noorden van het land is het nu prima toeven en zijn de nachten fris, maar in Andalusië moet je niet zijn, daar is het te heet. En rond het middaguur een monument bezoeken, is ook geen goed idee.”

De Spaanse overheid is gestart met campagnes op radio en tv met waarschuwingen. “Ook zijn er gratis zwembaden geopend, en zijn er klimaatschuilplaatsen. Veel kerken hebben de deuren opengesteld zodat mensen daar verkoeling kunnen zoeken.” Vooral oudere mensen worden opgeroepen niet naar buiten te gaan.

Maar volgende week zondag zal het volk toch de straat op moeten. Want, bijzonder goed getimed: er zijn verkiezingen. Naar verwachting is het dan wel wat afgekoeld, voorspelt Camacho Ruiz. “We hebben nu een piek van warmte, maar daarna komt er verkoeling, een koude intrede. De regering koopt desondanks massaal waterflessen en ventilatoren op om de stemlokalen zo koel mogelijk te houden.”

De veranderingen in het klimaat en het extreme weer zijn zorgwekkend voor Spanje – en breder voor Zuid-Europa – analyseert de weerexpert. De huidige zomer begon vroeg in Spanje: half juni werden er al hoge temperaturen gemeten. “We hebben nu temperaturen die we normaal eind augustus pas hebben. De luchtmassa’s vanuit de Sahara zijn warmer dan in het verleden, en de temperatuur van de Middellandse Zee is hoger.”

Het weer zorgt voor onrust in het land. Spanjaarden vragen zich af of dit nu het nieuwe normaal is, maar passen zich tot nu toe gemakkelijk aan, stelt Camacho Ruiz. “Het is nu fruitseizoen in Spanje, dus veel mensen zijn aan het werk op het land. Ze beginnen vroeger en stoppen rond de middag. Als het nodig is, gaan ze ’s avonds nog verder.” En och, concludeert hij nuchter. “Eigenlijk is het in Spanje in de zomer altijd warm.” De hitterecords die gebroken zijn in Granada, Catalonië en op Mallorca noemt hij wel opvallend.

Verwoestende branden trokken vorige zomers door het land. 2022 ging de boeken in als recordjaar: 267.939,64 hectare natuur ging in rook op, drie keer zoveel als het jaar daarvoor. Tot nu toe valt het dit jaar mee. “De lente was regenachtig”, verklaart de Spaanse meteoroloog. “Maar alsnog zijn stukken bos inmiddels flink uitgedroogd, dus het risico op bosbranden is op veel plaatsen in Spanje hoog. Daarom is er momenteel versterkt toezicht, om snel in te kunnen grijpen als er een brand ontstaat.”

Lees ook Met temperaturen tot boven de 42 graden grijpen Spanjaarden terug naar oplossingen uit de Middeleeuwen

Klimatoloog en meteoroloog Luca Mercalli vanuit Italië

Luca Mercalli is bij het Italiaanse televisiepubliek bekend van zijn optredens bij de populaire talkshow Che tempo che fa, waar hij praat over het klimaat en het weer. Niet altijd de meest gezellige baan, want ook in Italië zijn de meningen verdeeld over klimaatverandering, zegt hij. “Sommige Italianen zijn echt bezorgd over de gevolgen van de hitte en het overweldigende bewijs van klimaatverandering. Maar anderen zijn onverschillig. Of, erger nog, ze denken dat dit klimaatsensatiezucht is die speciaal gecreëerd is door milieulobby’s om de ecologische transitie te steunen.”

Luca Mercalli. Beeld Leonardo Cendamo

Hij gaat onvermoeid door met zijn missie: het Italiaanse publiek bewust maken van klimaatverandering. Altijd opgewekt, altijd in een overhemd met vlinderstrik. Zijn telefoon staat deze zomer roodgloeiend. Niet verwonderlijk, zegt hij. “De aarde heeft hoge koorts, en dat is goed voelbaar in Italië.” Het huidige weer is hoogst ongebruikelijk. “Het is zelfs uitzonderlijk in Sardinië en in het zuiden, zowel vanwege de intensiteit als vanwege de zeer lange duur. De hoogste temperatuur is deze maand gemeten in de buurt van Cagliari: 47,7 graden.”

Italianen hebben zich deze zomer schrap gezet voor de meest intense hittegolf aller tijden. De huidige piek neemt tegen dit weekend af in Noord-Italië, en de temperatuur in het zuiden zal licht dalen. Met nadruk op licht: in de regio’s Sicilië en Apuli zullen de temperaturen waarschijnlijk boven de 40 graden blijven. De verkoeling is van korte duur: volgende week dienen zich opnieuw snikhete dagen aan. Eind juli zal het weer weer normaal zomers weer worden, voorspelt Mercalli.

De Italiaanse regering heeft een code rood afgegeven voor zestien steden in het land, waaronder in de toeristische trekpleisters Rome, Florence en Bologna. Het advies aan Italianen is om direct zonlicht te vermijden tussen 11 en 18 uur.

De situatie is zorgwekkend in Italië, zegt de klimatoloog. Deze week verscheen een studie die aantoonde dat extreme hitte het sterftecijfer in het land ernstig verhoogt. In de zomer van 2022 telde het land een schrikbarende 18.000 hittegerelateerde sterfgevallen. Meer dan enig ander Europees land; in totaal vielen er 60.000 doden in de EU. Hittegolven hebben daarnaast een grote impact op de watervoorraden en op de landbouw, waar de productie lager ligt door het extreme weer, stelt Mercalli.

“Het klimaat verandert sterk en warmt op in alle landen rond de Middellandse Zee. De Italiaanse zomers zijn in de afgelopen eeuw gemiddeld 2,2 graden warmer geworden en een groot deel van deze opwarming vond plaats in de afgelopen dertig, veertig jaar. Als dit zo doorgaat, zullen dit soort extreme hittegolven binnen een halve eeuw normaal zijn.”