Drie tieners overleden na zwaar ongeval met ambulance in Nederland: fles lachgas gevonden

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur in een lange bocht van de gemeente Helmond, ongeveer 30 kilometer ten noordoosten van Lommel. Achter het stuur van de auto zat een jongen van 16 jaar. Hij kwam om het leven, net als twee jongens van 15 en 16 jaar. Een vierde medepassagier, een jongen van 15, raakte zwaargewond en is per ambulance naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Alle slachtoffers kwamen uit de regio Helmond.

Rond 00.15 u zeer ernstig ongeval op Heeklaan in #Helmond tussen een ambulance en een personenauto. Daarbij kwamen 3 inzittenden van de auto om het leven, 1 raakte ernstig gewond. Twee ambulance medewerkers raakten ook gewond. Collega's informeren nabestaanden. pic.twitter.com/bsH7s2lzGl — Politie Eenheid Oost-Brabant (@Pol_OostBrabant) 14 november 2021

Volgens verschillende omwonenden gebeuren er op deze plek veel ongelukken. Er wordt vaak te hard gereden.

Een van de omwonenden hoorde net na middernacht een gigantische klap. Vuurwerk, was de eerste gedachte. “Toen ik zag dat het om een ongeluk ging, ben ik erheen gerend om te kijken of ik kon helpen.” De getuige zag hoe een verpleegkundige van de ambulance eerste hulp verleende. Bij twee jongens was meteen duidelijk dat dit niet meer mocht baten, een derde jongen werd tevergeefs gereanimeerd.

Specialisten van de politie doen op de plek onderzoek naar de aanrijding. De Officier Van Dienst meldt dat de personenwagen waarschijnlijk op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. De ambulance had volgens de woordvoerder de sirenes en zwaailichten niet aanstaan. Dit moet verder onderzocht worden door de afdeling Verkeersongevallenanalyse. Beide voertuigen zijn daarom voor nader onderzoek in beslag genomen en worden weggetakeld.

De politie heeft ook een fles lachgas gevonden nabij de plaats van de botsing. Ze onderzoekt nog of de cilinder “van invloed is geweest op wat er is gebeurd”, aldus een woordvoerder. Zo is nog niet duidelijk of de fles uit de auto kwam, of dat ze al op de locatie lag voor het ongeluk plaatsvond.