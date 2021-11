Drie mannen schuldig bevonden aan moord op zwarte jogger Ahmaud Arbery in VS

De 25-jarige Arbery werd in februari vorig jaar doodgeschoten toen hij in de stad Brunswick door een woonwijk aan het joggen was. De beklaagden stelden dat ze dachten dat Arbery een dief was en pleitten onschuldig. Arbery groeide net als George Floyd uit tot een van de symbolen van de Black Lives Matter-beweging in de VS.

De verdachte Travis M., die Arbery neerschoot, werd door de jury schuldig bevonden aan moord. De twee medeverdachten, de vader van de schutter Gregory M. en hun buurman William R., die beiden betrokken waren bij de achtervolging van de jogger, werden elk schuldig bevonden aan onder meer zware mishandeling en doodslag. Voor Arbery werd doodgeschoten achtervolgden ze de jogger in hun pick-up.

Black Lives Matter en George Floyd De dood van Floyd zorgde vorig jaar voor grote onrust in de VS. Agent Derek Chauvin had voor het oog van de camera bijna negen minuten op de nek geknield van de zwarte arrestant, die geboeid op de grond lag en herhaaldelijk duidelijk maakte niet te kunnen ademen. Die beelden gingen de wereld rond en talloze mensen kwamen op staat om te protesteren tegen politiegeweld.

Vlnr: Travis M., William R. en Gregory M.. Beeld AP

De drie mannen werden in de staat Georgia vervolgd voor onder meer moord, zware geweldpleging en medeplichtigheid aan moord. Woensdag werden ze dan schuldig bevonden. De twaalf juryleden beslisten dat unaniem na meer dan elf uur beraadslagen. Hun straf zal op een later tijdstip worden bepaald. Ze kunnen levenslang krijgen.

Arbery’s vader reageerde opgetogen en sprak van een overwinning op de “lynch mob”. President Joe Biden liet na de schuldigverklaring weten dat de moord een pijnlijke herinnering is aan het feit dat er nog een lange weg te gaan is in het verslaan van raciale ongelijkheid in de VS. “Niets kan meneer Arbery terugbrengen naar zijn familie en gemeenschap, maar de uitspraak verzekert dat de daders van deze vreselijke misdaad zullen worden gestraft”, zei hij in een verklaring.

De drie verdachten worden voor een federale rechtbank ook beschuldigd van racisme en zullen in februari opnieuw worden berecht.