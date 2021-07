► Drie mannen breken door muur om bejaarde vrouw in veiligheid te brengen

Bekijk hier hoe de vrouw in veiligheid wordt gebracht:

De beelden circuleren sinds deze ochtend op sociale media. Drie mannen, vermoedelijk buurtbewoners uit Verviers, stormen een gebouw binnen om een bejaarde vrouw te redden die vastzit in een ondergelopen benedenverdieping. Op de beelden is te zien hoe een van hen via de regenpijp naar binnen klimt.

Om haar in veiligheid te kunnen brengen sloopt een van de mannen een deel van de muur. Vervolgens wordt de inwoonster voorzichtig door het gat in de muur gedragen. Later in de video zien we de vrouw in bed onder de dekens

Volgens de Franstalige nieuwssite 7sur7.be gaat het om Azédine, Omar en Raphaël en dateren de heldhaftige feiten van donderdag 15 juli in Verviers. Het zou om een bejaarde vrouw gaan die vastzat op de benedenverdieping van een ondergelopen gebouw. “Niet alle helden dragen capes”, klinkt het bij de vele delers op sociale media.

Verviers, in de provincie Luik, is een van de zwaarst getroffen steden door het noodweer. In totaal zijn er daar al zeker zes mensen om het leven gekomen door de overstromingen. Dat heeft burgemeester Muriel Targnion vrijdag meegedeeld. In totaal vielen er in ons land al minstens 19 doden te betreuren als gevolg van het noodweer. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vreest dat dit getal nog zal oplopen.